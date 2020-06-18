شركة فورتم تكنولوجيز تأتي بأمن كامل هو الوحيد من نوعه ضد الطائرات المسيرة إلى منطقة الخليج

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فورتم تكنولوجيز Fortem Technologies ، الشركة الفنية الرائدة للأمن من الطائرات المسيرة والحلول الدفاعية، اليوم أنها وسعت حضورها العالمي بنشر استراتيجي لنظامها للمستخدم النهائي في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الأمن القومي والدفاع.

وقال تيموثي بين، الرئيس التنفيذي لشركةفورتم تكنولوجيز: “من المتوقع أن يتجاوز سوق الطائرات بدون طيار العسكرية $21 billion by 2026 ، مما يشير إلى سوق كبير ينمو بقوة. توفرفورتمالطائرة بدون طيار الموجهة بالرادار والمستقلة، الأولى والرائدة في العالم من أجل الإزالة الآمنة للطائرات بدون طيار الصغيرة وتهديدات طائرات الأجنحة الثابتة منخفضة التحليق والسرب بأمان في البيئة الحضرية.”

يتألف نظام SkyDome® System(سكاي دوم) من فورتم، الذي تم نشره الآن، من رادارترو فيو الموزع لاكتشاف وتحديد الطائرات بدون طيار غير المتعاونة، ونظام DroneHunter(درون هنتر)، الذي يتم توجيهه تلقائيًا بواسطةنظام سكاي دوملتقييم وضعية الطائرة بدون طيار المهددة وإزالتها أو تعطيلها من مكان آمن بدون اضرار جانبية. نظاما سكاي دوم ودرون هنتر هما النظامان الرائدان في الفئة الحركية وغير المميتةفي الدفاع ضد الطائرات بدون طيار المنخفضة وحماية البنية التحتية الحيوية والقواعد العسكرية والحدود والمناطق الساحلية من الطائرات بدون طيار التي تحاول المرور دون اكتشافها من قبل الدفاعات التقليدية الأرض جوية.

وقال مالك عقيلي، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة وإفريقيا في شركةفورتم تكنولوجيز: “لقد كان توفير حلول الكشف عن التهديدات الأكثر شمولاً والتخفيف الآمن من المخاطر أولويتنا القصوى دائمًا. فريقنا في مكتبنا في الإمارات العربية المتحدة موجود هنا لتوفير تخفيف مخاطر الطائرات بدون طيار في عصر لم يعد فيه التشويش والهجمات الإلكترونية كافيين لوقف الطائرات بدون طيار الإجرامية أو الإرهابية“.

حول نظام سكاي دوم من فورتم

يقوم نظامسكاي دوم من فورتمبترقيم ورسم الخرائط ومراقبة المجال الجوي بحيث يتم تحديد جميع الأجسام الموجودة على الأرض في الجو. هذا يجعل من الممكن تحديد وتخفيف مخاطر أنظمة الطائرات بدون طيار غير الموافق على تحليقها والتي قد تتداخل مع أنظمة الاتصالات الهامة، أو التي قد تكون لديها نوايا شريرة. يتضمن نظامسكاي دوم من فورتمأساسًا شبكيًا لرادار ترو فيو، وهو الرادار الأكثر ثراءً الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والتكوين والقوة في فئته، ودرون هنتر، أول طائرة بدون طيار اعتراضية ذاتية الاستقلالية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم. تجعل هذه المكونات الرادار الأرضي والجوي والبصريات قابلة للتوصيل الشبكي بسلاسة وهو النظام الوحيد الذي يحقق الوعي بالمجال الجوي والأمن والدفاع. يتكامل النظام مع أجهزة الاستشعار والبيانات وأنظمة الأمان الموجودة، مثل ADS-B و Remote ID و LAANC وعمليات التحكم والسيطرة الأرضية.

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مُنحت شركةفورتم تكنولوجيز صفقة بملايين الدولارات من قبل وحدة الابتكار الدفاعي التابعة للبنتاغون ( DIU )، وتم اختبار نظامها من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل برنامج العمل ضد الإرهاب Defense Against Terrorism Programme of Work ، وتواصل عملها مع المستشفيات hospitals والمطارات والملاعب لتوفير حل أمني شامل. كما أعلنت announced فورتممؤخرًا عن شحنة طائرة F700 الأكثر تقدمًا في تصيد الطائرات المسيرة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حول شركة فورتم تكنولوجيز إنك

فورتم تكنولوجيز هي الشركة الرائدة في مجال الوعي بالمجال الجوي والسلامة والأمن. من خلال نظام متقدم من الرادار الموزع، الذكاء الاصطناعي المتطور جدا، التكامل العميق لأجهزة الاستشعار والتقاط الطائرات بدون طيار، تقوم فورتم بمراقبة وحماية الممرات والأماكن والبنى التحتية والحدود والمناطق في العالم من تهديدات الطائرات بدون طيار. يعمل النظام نفسه على تسريع سلامة المجال الجوي العالمي للتنقل الجوي الحضري. يقع مقر الشركة في بليزانت غروف، ولاية يوتا، وهي مملوكة ملكية خاصة ومدعومة من قبل شركات بوينغ، سيغنيا فنتشر بارتنرز، دي سي في سي، وشركة مبادلة للاستثمار وغيرها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.fortemtech.com

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