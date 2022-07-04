‫ شركة فضاء صينية تفوز بالجوائز في أعلى مسابقة الذكاء الاصطناعي الدولية

هانغتشو، الصين، 4 تموز/يوليو، 2022 / PRNewswire / — فازت مجموعة STAR.VISION AEROSPACE GROUP LIMITED ، وهي شركة صينية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤخرًا بالمركز الثاني في مسابقة التعلم متعدد الوسائط من أجل الأرض والبيئة ( MultiEarth 2022 ) خلال مؤتمر IEEE حول الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط ( CVPR 2022 ). كما تصدرت التصنيفات في مسار آخر “ CropHarvest 2022 ” والذي يركز على تصنيف المحاصيل، باستخدام مجموعة بيانات الاختبار من كينيا وتوغو والبرازيل.

ركزت مسابقة MultiEarth 2022 ، التي نظمها مختبر لينكولن التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على استخدام التعلم الآلي لمعالجة المشكلات العالمية في مراقبة الأرض والبيئة مثل تراجع غابات الأمازون المطيرة. “تمثل إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة الحصة الأكبر، مما يساهم في تقليل التنوع البيولوجي وفقدان الموائل وتغير المناخ. وبما أنه يصعب الوصول إلى جزء كبير من المنطقة، فإن الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية يوفر أداة قوية لتتبع التغيرات في الأمازون”. تهدف ورشة العمل إلى جمع جمهور واسع من الباحثين في الأوساط الأكاديمية والصناعية والمجالات ذات الصلة للاستفادة من صور الاستشعار عن بعد التي تجمعها أجهزة استشعار متعددة لتحقيق تأثير بيئي إيجابي.

فازت الشركة الصينية بجوائز في مسارين من مسابقة MultiEarth 2022 ، بما في ذلك “إكمال المصفوفة” و “ترجمة الصور متعددة الوسائط”، مما يوفر منظورا جديدا للمراقبة طويلة الأجل لتغيرات الغابات المطيرة، ويساعد في حل “الصداع” الذي يتم مواجهته بشكل متكرر في الحصول على صور الأقمار الصناعية البصرية بسبب التغطية السحابية الكثيفة.

مؤتمر الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط ( CVPR) ، المعترف به على نطاق واسع باعتباره المسابقة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة في العالم، هو حدث تقني يستضيفه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE ) على أساس سنوي. ومن بين الفائزين السابقين في البطولات عمالقة التكنولوجيا جوجل وعلي بابا وكبرى المنظمات البحثية في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي للشركة في هانغتشو، الصين، وتتخصص في مجال البحث والتطوير للاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية التي تعمل الذكاء الاصطناعي وخدمات ذكاء الأعمال، وهي مكرسة لدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع صناعة الفضاء التي تحدث ثورة مستمرة.

الدكتور ياشو كانغ، رئيس فريق الذكاء الاصطناعي في STAR.VISION فريق الذكاء الاصطناعي في قال إن الشركة تأمل في استخدام تكنولوجيا الفضاء “لتحسين الأرض من الفضاء”، مضيفا أنه “كشركة فضاء، هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في مسابقة دولية من الدرجة الأولى إلى جانب العديد من الشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى واللاعبين المعنيين. إن تحقيق مثل هذه النتيجة أمر مشجع، مما يعزز تصميمنا على تحسين ساتل الاستشعار عن بعد وخدمته بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي “.

تعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية ( NCA ) من بين أكبر الرعاة ل CVPR 2022 ، والتي تهدف إلى استكشاف الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي.

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