شركة فاوتشركودز يو أيه إي تطلق أول خدمة رموز لقسائم الشراء على الواتساب

فاوتشركودز يو أيه إي وواتساب تتشاركان لتقديم الرموز عبر الهاتف الجوال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 شباط/فبراير 2020 / بي آر نيوزواير / — أصبح الحصول على رموز قسائم لمحلات الأونلاين المفضلة للتبضع أكثر سهولة، وذلك بفضل خدمة وحيدة من نوعها على الواتساب مقدمة من شركة فاوتشركودز يو أيه إي. فيمكن للمستخدمين الآن الحصول على صفقة ينتظرونها منذ زمن ورمز القسائم لشرائها بسعر مخفض بسرعة وسهولة تلقي رسالة من صديق على واتساب.

لتلقي الرموز عبرواتساب، يجب على المستخدمين الانتقال إلى موقعفاوتشركودز يو أيه إيVoucherCodesUAE والنقر على زرواتسابWhatsAppفي الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة. من هناك، سيتم توصيلهم بخبير القسائم الذي سيربطهم بالقسائم التي يريدها المستخدمون.

يقول رحمن حسين، الرئيس التنفيذي للشركة: “ليس من السهل الحصول على رموز القسائم من خلال هذه الخدمة الجديدة – بل إنها أيضًا من السهل إعادة توجيهها كهدايا للأصدقاء والعائلة. أكثر من 100 إماراتي قاموا باستخدام الخدمة منذ إطلاقها يحبونها بالفعل.”

تتيح هذه الخدمة الجديدة منفاوتشركودز يو أيه إيللمستخدمين توفير الوقت بفضل عدم الاضطرار إلى تصفح مواقع متعددة للحصول على أفضل رمز قسيمة للشراء. بدلاً من ذلك، يقومون ببساطة بإختيار هذه الخدمة عبرواتسابوالدردشة مع الخبير في الطرف الآخر.

لقراءة المزيد حول الاستفادة من هذه الخدمة، انقر هنا here.

حول فاوتشركودز يو أيه إي: فاوتشركودز يو أيه إي هو موقع رمز قسائم الشراء رقم 1 للإلكترونيات والمواد الغذائية والأزياء وفئات التسوق الأخرى الشائعة عبر الإنترنت. يمكنك الحصول على رموز القسائم لأفضل العلامات التجارية مثل Amazon UAE Promo Code، و Skyscanner Coupon Code، و Noon Coupon Code، من بين أشياء أخرى كثيرة.