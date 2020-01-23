شركة غلوبيليك تطور مشروع طاقة متجددة في توغو

لندن، 23 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غلوبيليك، وهي شركة مستقلة منتجة للطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء أن الشركة وقعت اتفاقية مشتركة مع حكومة توغو لتطوير مشروع طاقة متجددة على مستوى شركات الكهرباء.

وبموجب شروط الاتفاقية، تعتزمغلوبيليكوالحكومة التوغولية تطوير مشاريع طاقة تولد ما بين 24 ميغاواط و 30 ميغاواط من الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة المتجددة 100٪ لدعم سياسة التنمية الصناعية في توغو.

يمكن أن يأخذ المشروع شكل محطة للطاقة الكهرومائية النقية، أو محطة طاقة مائية وطاقة شمسية مشتركة، أو محطة طاقة شمسية ذات سعة تخزين كبيرة للبطاريات.

ستكون منطقة تطوير المشروع بين كارا ودابونغ اعتمادًا على الخيار التكنولوجي الذي سيتم اتخاذه وسيتم توصيله بخط نقل كارا مانغو-دابونغ الذي هو حاليا قيد الإنشاء.

تم توقيع الاتفاقية في لومي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2019 وسيتم تطوير المشروع على أساس نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا المشروع هو جزء من خطة التنمية الوطنية 2018-2022 التي تعتبر تجسيدا ملموسا لرغبة حكومة توغو في زيادة العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.

وقال مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركةغلوبيليك: “يسعدنا أن نعمل مع حكومة توغو في هذا المشروع المبتكر. وسيؤدي المشروع إلى توليد طاقة جديدة منخفضة الكربون في شمال توغو وتعزيز التنمية والنمو في المنطقة“.

وقال وزير المناجم والطاقة في توغو، ديديروي أبلي بيدامون، “إن توغو ملتزمة التزاما راسخا بتشجيع الطاقات المتجددة لضمان استقلالها في مجال الطاقة وضمان الأسعار المنخفضة اللازمة للسياسة الصناعية وخلق فرص العمل التي يريدها رئيس الجمهورية. نحن سعداء أن نكون قادرين على المضي قدمًا على هذا الطريق بدعم من غلوبيليك ومن خلالها من قبل الحكومة البريطانية.”

نبذة عن شركة غلوبيليك

شركة غلوبيليك هي شركة رائدة في تطوير وملكية وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا. ومنذ العام 2002، بنى فريقها ذو الخبرة من المهنيين محفظة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، التي تولد ما يصل إلى 1,400 ميغاواط من الطاقة في 13 أماكن في 5 دول. ومع مشاريع تقدر قدرتها 305 ميغاواط إضافية قيد البناء الآن وشاريع توليد طاقة إضافية قيد التطوير تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط، فإن غلوبيليك ملتزمة بقطاع الطاقة في أغريقيا. www.globeleq.com