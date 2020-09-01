شركة غايدبوينت تنضم إلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة غايدبوينت الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة تابعة لشركة غايدبوينت العالمية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار (دبي أف دي آي)، بهدف تبادل المعلومات والتعاون في مجالات الأعمال لإفادة المنطقة.

تعكس مذكرة التفاهم حرص الطرفين على تعزيز مصالحهما المشتركة، وتعزيز شراكتهما لدعم التوجيهات الاستراتيجية لحكومة دبي ومساعدة الإمارة في تشكيل الاستراتيجية واتخاذ قرارات سياسية أكثر استنارة بما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية.

ووقع الاتفاقية فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبلال صابوني، المدير الإداري لشركةغايدبوينتورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في الشركة.

وعلق فهد القرقاوي على التوقيع: “نحن نتعاون مع غايدبوينت لمساعدة المستثمرين الأجانب في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. إن ميزة دبي، باعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، توفر للشركات سهولة إجراء التجارة، وتوفر البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والفرص في واحدة من أذكى المدن وأكثرها أمانًا في جميع أنحاء العالم. ستركز شراكتنا على نهج استشاري مصمم خصيصًا لمواءمة المستثمرين المحتملين بشكل أفضل مع خططنا الاستراتيجية.”

وأضاف بلال صابوني: “من خلال الانتشار العالمي لشركتنا في أكثر من 190 دولة ومجموعة واسعة من الأنشطة عبر 150 قطاعًا، فإن فرقنا في وضع مثالي لتوسيع وتعزيز المعرفة المحلية بالإضافة إلى تقديم خدمات شبكة خبراء عالمية المستوى لأصحاب المصلحة الرئيسيين لحكوميين. يسعدنا المساهمة في مهمة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والمساعدة في تسريع جهودهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل.“

حول غايدبوينت

تربط شركة غايدبوينت، وهي شبكة خبراء رائدة، العملاء تضم خبراء متثبت من أهليتهم في الموضوع من شبكتها المهنية العالمية. قائمة خدمات غايدبوينت، بما في ذلك الاستشارات الهاتفية، والاستطلاعات، والأحداث، ومنتجات رؤى البيانات الخاصة، تمكن عملاءنا من الوصول إلى صناعات جديدة، ومواكبة المواضيع الشائعة بسرعة، وتمكين الاستكشاف المتعمق للمواضيع المهمة، وتقديم التحقق من الرؤى النوعية. تتضمن قائمة عملائنا من الشركات متعددة الجنسيات 9 من أفضل 10 شركات استشارية وبعض أكبر صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والشركات العامة المصنفة في قائمة فورتشن. تدعم منصة الامتثال الرائدة لغايدبوينت – التي يشرف عليها المستشار العام لـ غايدبوينت، وهو محام سابق في هيئة الأوراق المالية الأميركية، – التفاعلات المناسبة بين العميل والمستشار من خلال تطبيق سياسات وإجراءات شركة غايدبوينت الخاصة بالإضافة إلى الضوابط المخصصة والخاصة بالعميل التي تنفذها الشركة بناء على طلب العملاء.

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