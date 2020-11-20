شركة طيران كانتاس ومجموعة أكور تكشفان عن شراكة استراتيجية بينهما لمنح العملاء مكافآت أكبر

سيدني، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة طيران كانتاس ومجموعة ضيافة أكور عن تعاون وثيق بينهما لإطلاق شراكة أعمق بينهما لتمكين أعضاء برنامجي الولاء المتبادلين للشركتين من الحصول على مكافآت في كل مرحلة من مراحل سفرهم. وإذ تقرر إطلاق هذه الشراكة في منتصف العام 2021، فإنها ستكون الشراكة الأولى من نوعها بين شركة الطيران ومجموعة الضيافة في منطقة آسيا والمحيط الهادىء.

ستمنح هذه الشراكة الجديدة الأعضاء المؤهلين في كلا البرنامجين الفرصة لزيادة مكافآتهم من خلال حصولهم على نقاط من برنامج ولاء كانتاس وبرنامج ولاء أكور ALL – Accor Live Limitless Reward Points في حجوزات الفنادقعبر أكورونقاطكانتاسوALL – Accor Live Limitless Reward Points على حجوزات رحلات طيرانكانتاس.

وسيستمتع الأعضاء أيضًا بمزيد من الفرص لاستخدام نقاطهم بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحصرية لأعضاء الدرجة الأولى.

ستنطبق هذه الشراكة على الإقامات الفندقية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعبر رحلات شركة كانتاس المحلية والدولية.

وقالت أوليفيا ويرث، الرئيسة التنفيذية لبرنامج ولاء شركة كانتاس، إن برنامج شركةكانتاسللطيران المتكرر يبحث دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة لمكافأة أعضائه وتقديرهم.”

وقالت السيدة ويرث: “اعتبارًا من العام المقبل، سيكسب الأعضاء المؤهلون في برامج ولاءكانتاسوأكورعلى ضعف المكافآت عندما يسافرون أو يقيمون مع العلامتين التجاريتين. هذه طريقة جديدة تمامًا للتعرف على ولاء مسافرينا الدائمين والذي نعلم أنه سيحظى بشعبية كبيرة.”

وأضافت: “على الرغم من أن أعضاءنا لم يسافروا كثيرًا مؤخرًا بسبب إغلاق الحدود، فإننا نعلم أن هناك طلبًا مكبوتًا ضخمًا للسفر، ونحن نبحث في كيفية توفير المزيد من القيمة عند استئنافهم سفرهم سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه.”

وقال مهدي حميسي، نائب الرئيس الأول لبرنامج الولاء والشراكات فيأكور، إنه تم تعزيز الشراكة بينكانتاسوأكورمن أجل الوفاء بوعد برنامج ولاء ALL – Accor Live Limitless لأعضائنا وتجاوزه.”

وقال السيد حميسي: “إن هذه الشراكة تجمع بين اثنين من اللاعبين الرائعين في مجال السياحة وترتقي ببرامج الولاء لدينا بطرق مبتكرة جديدة. وستساعد علاقتنا معكانتاسعلى تعزيز برنامج ALL – Accor Live Limitless، وإحياء “إستراتيجية الضيافة المعززة”. ستساهم هذه الشراكة الرئيسية في تحقيق هدفنا المشترك وهو مساعدة الأعضاء على السفر مرة أخرى والحصول على مكافآت مقابل ذلك.”

سيتلقى أعضاء كل من برنامجي ولاء الشركتين مزيدًا من المعلومات حول التفاصيل الكاملة للشراكة الجديدة في أوائل العام المقبل.

يمكن للمسافرين المتكرري السفر على طيران كانتاسبالفعل تحويل نقاط مكافآتهم من برنامجALL – Accor Live Limitless Rewards إلى نقاط في برنامج ولاء كانتاس نقطة بنقطة من برنامجALL – Accor Live Limitless Reward Point لكل نقطة واحدة من نقاط كانتاس.

حول أكور

مجموعة أكورهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,000 عقار فندقي و 10,000 موقع للطعام والشراب في 110 دولة، بما في ذلك 340 فندقا وشقة ومنتجعا في أستراليا. تمتلك المجموعة واحدا من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والذي يشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة والعروض المتوسطة والاقتصادية ومفاهيم نمط الحياة الفريدة وأماكن الترفيه والحياة الليلية والمطاعم والبارات والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية وخدمات الكونسيرج، ومساحات الإقامة المشتركة والمزيد. وتفتخرأكورأيضًا بمحفظة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 300,000 عضو فريق حول العالم. يستفيد أكثر من 65 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless وهو برنامج رفيق نمط الحياة اليومي الذي يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والخبرات.

ومن خلال برامج Planet 21 – Acting Here وAccor SolidarityوRiiSE ومبادرات ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست المجموعة في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لأكور أس أيهفي فرنسا وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (ISIN code: FR0000120404) وفي سوق أو تي سي (الرمز: ACRFY)في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةأو group.accor.com أو تابعواأكورعلى تويتر، فيسبوك، لنكدن وإنستاغرام.

حول برنامج ALL – Accor Live Limitless

برنامج ALL – Accor Live Limitlessهو برنامج رفيق أسلوب الحياة اليومي، حيث يعزز العلامات التجارية والخدمات والشراكات التي يوفرها نظامأكور العام. برنامجALL يقدم تجارب ومكافآت مهمة لعملائه الأكثر مشاركة تفاعلاً مع تمكينهم من العمل والعيش واللعب بما يتجاوز فترة إقامتهم، في المنزل وحول العالم. وبفضل عرض القيمة الغني هذا، تعملأكورعلى إضفاء الحيوية على إستراتيجيتها الخاصة بالضيافة المعززة من خلال منصات رقمية جديدة وشراكات مميزة(بطاقات الائتمان والتنقل والخطوط الجوية والترفيه مع أيه إي جي وآي أم جي، وباريس سان جيرمان) وخطة طرح عالمية لجميع ضيوفها و 65 مليون من أعضاء برنامج ولائها.

تشمل العلامات التجارية لأكور: أس أو/وسفيتيل، مغاليري، آرت سيريز، بولمان، سويسوتيل، غراند ميركيور، بيبرز، ذي سيبيل، مانترا، نوفوتيل، ميركيور، ترايب، بريك فري، إيبيس، إيبيس ستايلز وإيبيس بدجت.

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