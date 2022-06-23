‫ شركة شورت بوينت تعلن عن إطلاق منصة Live Mode، المنصة الجديدة لشركة شير بوينت ديزاين

ويشرح المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، سامي السيد بالقول إن “إصدار منصة Live Mode هو بالتأكيد إنجاز كبير لشركة شورت بوينت. فهذا الإصدار يمنح مصممي الإنترانت أداة تصميم تسمح لهم برؤية كيف سيبدو تصميم صفحاتهم ومحتواها مباشرة على الصفحة. وتتحول رؤيانا الآن إلى واقع. هذه مجرد البداية فقط. سنقوم بإضافة المزيد من الميزات في هذه التجربة الجديدة وأنا متحمس جدًا لمعرفة الشبكات الداخلية الرائعة التي يمكن لعملائنا إنشاؤها باستخدام منصة شورت بوينت.”

وإذ هو مشروع بدأ استغرق أكثر من عامين، تعمل شورت بوينت مباشرة مع عملائها لتقديم منصة موحدة للعالم لتصميم وتخصيص شبكة شير بوينت الداخلية (الإنترانت) الكاملة. فقد قامت الشركة بجمع الميزات المطلوبة بشكل متكرر والاستماع إلى ملاحظات العملاء لتجميع أفضل نسخة لبرامج التصميم الخاصة بهم حتى الآن. نتج عن هذا التعاون منصة Live Mode ، التي تسمح للمصممين بالبناء والتحرير بصورة مرئية في الوقت الحقيقي بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية للغاية.

ويقول أنس نقاوة، كبير مسؤولي التكنولوجيا والشريك المؤسس لشورت بوينت، “لقد بدأ الأمر ببعض الأفكار المبتكرة التي تبين لاحقا أنها ما يريده عملاؤنا في منتجنا، وقد عمل الفريق بلا كلل منذ ذلك الحين لإحيائه. واجهنا العديد من التحديات وقد جلب هذا للتو أفضل ما في كل عضو في الفريق. ونحن ممتنون أيضًا لعملائنا الذين لم يملوا من مواصلة تقديم التعليقات والملاحظات حتى نتمكن من تحسين Live Mode إلى أقصى إمكاناتها.”

وإذ تعتبر مثالًا قويًا على شراكات العملاء المستمرة لـ شورت بوينت، منصة Live Mode هي قفزة مبتكرة إلى الأمام، وهي غيرت المشهد لتصميم شبكة شير بوينت الداخلية. وبفضل Live Mode ، لم يكن إنشاء صفحة إنترانت تعاونية وجذابة أسهل مما هو عليه الوضع الآن.

واحتفالًا بإصدار هذا المنتج، ستستضيف شير بوينت ندوة على الإنترنت وحفل إطلاق يوم 20 تموز/يوليو، 2022، الساعة 12 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي، يركزان على برمجية بناء الصفحة الجديدة من شير بوينت مع منصة Live Mode .

سيتلقى جميع المشاركين رابطًا مجانيًا لتنزيل شورت بوينت مع منصة Live Mode مباشرة بعد حفل إطلاق المنتج في 20 تموز/يوليو.

سجل مبكرا لتكون جزءا من تاريخ شورت بوينت: https://www.shortpoint.com/ webinar

نرحب بالعملاء الجدد الذين يرغبون في تجربة Live Mode وتنزيلها وتفعيلها شورت بوينت: https://shortpoint.com/trial

عن شورت بوينت

شورت بوينت ( ShortPoint.com ) هي شركة عالمية تهدف إلى تطوير أفضل تقنيات تصميم الإنترانت وتحسينها باستمرار لكي تمكن المستخدمين من إنشاء مواقع الإنترانت من البداية بدون تشفير وبأقل تكلفة وفي وقت قياسي.

تأسست شورت بوينت في العام 2013، ونمت وتطورت لتصبح شركة مزدهرة ومنتشرة عالميًا تضم أكثر من 1500 عميل وأكثر من 6 ملايين مستخدم للإنترانت. من خلال مكاتب دولية تقع في آن أربور، مشيغان، أوكرانيا، دبي والمملكة المتحدة، حازت شورت بوينت على قلوب بعض أكبر الأسماء في العديد من الشركات بما في ذلك شركات: بي بي، جنرال إليكتريك، إبسون، بي دبليو سي، تويوتا، ميتسوبيشي، ناسا، وغيرها الكثير في الإمارات العربية المتحدة مثل واحة دبي للسيليكون وأرامكس ومركز محمد بن راشد للفضاء وسوق دبي الحرة والعربية للطيران.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1840652/Frame_1407.jpg