‫‫شركة شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) تبلغ عن نتائجها التجارية لشهر دجنبر/كانون الأول ولكامل عام 2022؛ تحدد مجموعة مياكس MIAX للصرافة سجلات متعددة للحجم والحصة السوقية

برينستون، نيوجيرسي، 10 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) اليوم عن نتائج التداول لشهر دجنبر/كانون الأول ولعام 2022 بالكامل لفروعها في البورصة الأمريكية – MIAX® ، و MIAX Pearl®  و MIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس MIAX للصرافة™)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب ( MGEX ™). تشمل نتائج الحصة السوقية وحجم التبادل لشهر دجنبر/كانون الأول وعام 2022 بالكامل ما يلي:

مجموعة مياكس MIAX للصرافة

·  بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة مياكس MIAX للصرافة 14.52٪ في دجنبر/كانون الأول 2022، بزيادة سنوية بنسبة 2.1٪ ممثلا إجمالي حجم قدره 115.8 مليون عقد ومتوسط حجم يومي بقيمة (ADV)5.5 مليون عقد.

·  أعلنت مجموعة مياكس MIAX للصرافة عن تنفيذ ما مجموعه 1.3 مليار عقد خيارات متعددة القوائم في عام 2022، بانخفاض بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي ممثلا متوسط حجم يومي ADV بقيمة 5.2 مليون عقد. بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم 13.54٪ في عام 2022، بانخفاض بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي.

·  سجلت مجموعة مياكس MIAX للصرافة رقماً قياسياً لحصة الولايات المتحدة اليومية في سوق الخيارات متعددة القوائم بنسبة 17.05٪ في 23 دجنبر/كانون الأول 2022، وحجم قياسي يومي قدره 8.3 مليون عقد في 21 يناير/كانون الثاني 2022.

·  أعلنت كل من MIAX Options® و MIAX Pearl Options عن إجمالي حجم قياسي للخيارات متعددة القوائم في عام 2022، بحجم 548.8 مليون عقد و438.1 مليون عقد منفذة في كل بورصة، على التوالي.

·  أعلنت كل من MIAX Options و MIAX Pearl Options عن سجلات حصتها السوقية السنوية في عام 2022، ممثلة 5.72٪ و4.56٪ من إجمالي حجم خيارات القوائم المتعددة الصناعية، على التوالي.

MIAX Pearl Equities

·  في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities ™ حجم تداول بلغ 2.1 مليار سهم في نونبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.3% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية بلغت 0.94%.

·  بلغ إجمالي حجم التداول لعام 2022 في أسهم MIAX Pearl رقمًا قياسيًا بلغ 29.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 167.0٪ على أساس سنوي. يمثل إجمالي سنة 2022 حصة سوقية بنسبة 0.99٪، بزيادة 157.2٪ عن عام 2021.

·  سجلت MIAX Pearl Equities رقماً قياسياً في حجم التداول بلغ 2.78 مليار سهم في شتنبر/أيلول 2022، وهو ما يمثل رقماً قياسياً لحصة السوق الشهرية بنسبة 1.16٪.

·  إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم التداول اليومي لِـ MIAX Pearl Equities ما قدره 194.7 مليون سهم في 24 يناير/كانون الثاني 2022 وحصة سوقية قياسية يومية بنسبة 1.42% في 27 أبريل/نيسان 2022.

MGEX

·  سجلت MGEX حجم تداول بلغ 163030 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، بانخفاض قدره 24.2٪ على أساس سنوي.

·  بلغ إجمالي حجم MGEX لعام 2022 3.3 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 15.0٪ على أساس سنوي ويمثل ثاني أعلى إجمالي حجم سنوي في تاريخ MGEX .

·  بلغ إجمالي العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب (HRSW) 126.876 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، بانخفاض بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي تداول خيارات قمح الربيع الأحمر الصلب 2914 عقدًا، بانخفاض 56.5٪ على أساس سنوي.

·  بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® ما قدره 33,240 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، ممثلا انخفاضًا بنسبة 56.8% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1,583 عقدًا.

·  بلغ إجمالي حجم عقود SPIKES الآجلة 785375 عقدًا في عام 2022، بزيادة قدرها 4.4٪ على أساس سنوي وتمثل قيمة ADV قدرها 3129 عقدًا في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8٪ على أساس سنوي.

يتم تسليط الضوء على الأرقام القياسية لحجم التداول لمجموعة مياكس MIAX للصرافة في الجداول أدناه.

حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ

 مجموعة MIAX للصرافة، في الشهر الحالي

مقارنة من السنة حتى تاريخه

عقود الخيارات متعددة الإدراج

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

نونبر/تشرين الثاني 22

% تغيير

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

أيام التداول

21

22

21

251

252

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية

797391491

794555696

0.4 %

849328703

-6.1 %

9599301629

9366823566

2.5 %

مجموعة مياكس MIAX للصرافة

115810693

113005405

2.5 %

115108818

0.6 %

1299336164

1338112960

-2.9 %

MIAX Options

47561766

42812426

11.1 %

51219220

-7.1 %

548767478

522549941

5.0 %

MIAX Pearl

45731038

31633894

44.6 %

37617916

21.6 %

438116813

427001176

2.6 %

MIAX Emerald

22517889

38559085

-41.6 %

26271682

-14.3 %

312451873

388561843

-19.6 %

متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

نونبر/تشرين الثاني 22

% تغيير

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية

37971023

36116168

5.1 %

40444224

-6.1 %

38244230

37169935

2.9 %

مجموعة مياكس MIAX للصرافة

5514795

5136609

7.4 %

5481372

0.6 %

5176638

5309972

-2.5 %

MIAX Options

2264846

1946019

16.4 %

2439010

-7.1 %

2186325

2073611

5.4 %

MIAX Pearl

2177668

1437904

51.4 %

1791329

21.6 %

1745485

1694449

3.0 %

MIAX Emerald

1072280

1752686

-38.8 %

1251032

-14.3 %

1244828

1541912

-19.3 %

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ

مجموعة MIAX للصرافة، في الشهر الحالي

مقارنة من السنة حتى تاريخه

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

نونبر/تشرين الثاني 22

% تغيير

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

مجموعة مياكس MIAX للصرافة

14.52 %

14.22 %

2.1 %

13.55 %

7.2 %

13.54 %

14.29 %

-5.2 %

MIAX Options

5.96 %

5.39 %

10.7 %

6.03 %

-1.1 %

5.72 %

5.58 %

2.5 %

MIAX Pearl

5.74 %

3.98 %

44.0 %

4.43 %

29.5 %

4.56 %

4.56 %

0.1 %

MIAX Emerald

2.82 %

4.85 %

-41.8 %

3.09 %

-8.7 %

3.25 %

4.15 %

-21.5 %

 

حجم تداول الأسهم لـ

أسهم MIAX Pearl , في الشهر الحالي

مقارنة من السنة حتى تاريخه

الأسهم (بالملايين)

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

نونبر/تشرين الثاني 22

% تغيير

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

أيام التداول

21

22

21

251

252

صناعة الأسهم الأمريكية

226636

238603

-5.0 %

236072

-4.0 %

2980342

2871518

3.8 %

حجم تداول MIAX Pearl

2140

1940

10.3 %

2403

-10.9 %

29547

11066

167.0 %

متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl

102

88

15.6 %

114

-10.9 %

118

44

168.1 %

الحصة السوقية لـ MIAX Pearl

0.94 %

0.81 %

16.1 %

1.02 %

-7.2 %

0.99 %

0.39 %

157.2 %

 

حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ

MGEX , في الشهر الحالي

مقارنة من السنة حتى تاريخه

العقود الآجلة وعقود الخيارات

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

نونبر/تشرين الثاني 22

% تغيير

دجنبر/كانون الأول 22

دجنبر/كانون الأول 21

% تغيير

أيام التداول

21

22

21

251

252

حجم العقود الآجلة MGEX

163030

215062

-24.2 %

235460

-30.8 %

3293926

3873012

-15.0 %

متوسط الحجم اليومي لـ MGEX

7763

9776

-20.6 %

11212

-30.8 %

13123

15369

-14.6 %

سجلات حصة السوق وحجم التداول 2022  

MIAX®

الأرقام القياسية لخيارات الأسهم لمجموعة MIAX للصرافة

يوم واحد

الحصة السوقية

17.05 %

23 دجنبر/كانون الأول 2022

حجم التداول

8288503

21 يناير/كانون الثاني 2022

MIAX®

خيارات

الأرقام القياسية لِـ MIAX Options

يوم واحد

حجم التداول

3884167

11 نونبر/تشرين الثاني 2022

سنويا

الحصة السوقية

5.72 %

‎2022

حجم التداول

548767478

‎2022

MIAX®

Pearl Options

الأرقام القياسية لِـ MIAX Pearl Options

سنويا

الحصة السوقية

4.56 %

‎2022

حجم التداول

438116813

‎2022

MIAX®

Pearl Equities

الأرقام القياسية لِـ MIAX Pearl Equity  

يوم واحد

الحصة السوقية

1.42 %

27 أبريل/نيسان 2022

حجم التداول

194659923

24 يناير/كانون الثاني 2022

شهريًا

الحصة السوقية

1.16 %

شتنبر/أيلول 2022

حجم التداول

2784180563

شتنبر/أيلول 2022

سنويا

الحصة السوقية

0.99 %

‎2022

حجم التداول

29546642502

‎2022

نبذة عن شركة مياكس MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl®) ، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald®) ، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX ™)، وبورصة برمودا ( BSX ™) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE ) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر ( SPDR ) إس أند بي 500 ( S&P 500 ) صندوق المؤشرات المتداولة ( ETF ) إس بي واي ( SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC .

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة   www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة   www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة   www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول دورمان للتجارة قم بزيارة  www.dormantrading.com .

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يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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للتواصل الإعلامي:
آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات
‎(609) 955-2091
anybo@miami-holdings.com

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