شركة شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) تبلغ عن نتائجها التجارية لشهر دجنبر/كانون الأول ولكامل عام 2022؛ تحدد مجموعة مياكس MIAX للصرافة سجلات متعددة للحجم والحصة السوقية
برينستون، نيوجيرسي، 10 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة ( MIH ) اليوم عن نتائج التداول لشهر دجنبر/كانون الأول ولعام 2022 بالكامل لفروعها في البورصة الأمريكية – MIAX® ، و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس MIAX للصرافة)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب ( MGEX ). تشمل نتائج الحصة السوقية وحجم التبادل لشهر دجنبر/كانون الأول وعام 2022 بالكامل ما يلي:
مجموعة مياكس MIAX للصرافة
· بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة مياكس MIAX للصرافة 14.52٪ في دجنبر/كانون الأول 2022، بزيادة سنوية بنسبة 2.1٪ ممثلا إجمالي حجم قدره 115.8 مليون عقد ومتوسط حجم يومي بقيمة (ADV)5.5 مليون عقد.
· أعلنت مجموعة مياكس MIAX للصرافة عن تنفيذ ما مجموعه 1.3 مليار عقد خيارات متعددة القوائم في عام 2022، بانخفاض بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي ممثلا متوسط حجم يومي ADV بقيمة 5.2 مليون عقد. بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم 13.54٪ في عام 2022، بانخفاض بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي.
· سجلت مجموعة مياكس MIAX للصرافة رقماً قياسياً لحصة الولايات المتحدة اليومية في سوق الخيارات متعددة القوائم بنسبة 17.05٪ في 23 دجنبر/كانون الأول 2022، وحجم قياسي يومي قدره 8.3 مليون عقد في 21 يناير/كانون الثاني 2022.
· أعلنت كل من MIAX Options® و MIAX Pearl Options عن إجمالي حجم قياسي للخيارات متعددة القوائم في عام 2022، بحجم 548.8 مليون عقد و438.1 مليون عقد منفذة في كل بورصة، على التوالي.
· أعلنت كل من MIAX Options و MIAX Pearl Options عن سجلات حصتها السوقية السنوية في عام 2022، ممثلة 5.72٪ و4.56٪ من إجمالي حجم خيارات القوائم المتعددة الصناعية، على التوالي.
MIAX Pearl Equities
· في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول بلغ 2.1 مليار سهم في نونبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.3% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية بلغت 0.94%.
· بلغ إجمالي حجم التداول لعام 2022 في أسهم MIAX Pearl رقمًا قياسيًا بلغ 29.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 167.0٪ على أساس سنوي. يمثل إجمالي سنة 2022 حصة سوقية بنسبة 0.99٪، بزيادة 157.2٪ عن عام 2021.
· سجلت MIAX Pearl Equities رقماً قياسياً في حجم التداول بلغ 2.78 مليار سهم في شتنبر/أيلول 2022، وهو ما يمثل رقماً قياسياً لحصة السوق الشهرية بنسبة 1.16٪.
· إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم التداول اليومي لِـ MIAX Pearl Equities ما قدره 194.7 مليون سهم في 24 يناير/كانون الثاني 2022 وحصة سوقية قياسية يومية بنسبة 1.42% في 27 أبريل/نيسان 2022.
MGEX
· سجلت MGEX حجم تداول بلغ 163030 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، بانخفاض قدره 24.2٪ على أساس سنوي.
· بلغ إجمالي حجم MGEX لعام 2022 3.3 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 15.0٪ على أساس سنوي ويمثل ثاني أعلى إجمالي حجم سنوي في تاريخ MGEX .
· بلغ إجمالي العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب (HRSW) 126.876 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، بانخفاض بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي تداول خيارات قمح الربيع الأحمر الصلب 2914 عقدًا، بانخفاض 56.5٪ على أساس سنوي.
· بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® ما قدره 33,240 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، ممثلا انخفاضًا بنسبة 56.8% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1,583 عقدًا.
· بلغ إجمالي حجم عقود SPIKES الآجلة 785375 عقدًا في عام 2022، بزيادة قدرها 4.4٪ على أساس سنوي وتمثل قيمة ADV قدرها 3129 عقدًا في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8٪ على أساس سنوي.
يتم تسليط الضوء على الأرقام القياسية لحجم التداول لمجموعة مياكس MIAX للصرافة في الجداول أدناه.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة MIAX للصرافة، في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
عقود الخيارات متعددة الإدراج
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
نونبر/تشرين الثاني 22
|
% تغيير
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
251
|
252
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
797391491
|
794555696
|
0.4 %
|
849328703
|
-6.1 %
|
9599301629
|
9366823566
|
2.5 %
|
مجموعة مياكس MIAX للصرافة
|
115810693
|
113005405
|
2.5 %
|
115108818
|
0.6 %
|
1299336164
|
1338112960
|
-2.9 %
|
MIAX Options
|
47561766
|
42812426
|
11.1 %
|
51219220
|
-7.1 %
|
548767478
|
522549941
|
5.0 %
|
MIAX Pearl
|
45731038
|
31633894
|
44.6 %
|
37617916
|
21.6 %
|
438116813
|
427001176
|
2.6 %
|
MIAX Emerald
|
22517889
|
38559085
|
-41.6 %
|
26271682
|
-14.3 %
|
312451873
|
388561843
|
-19.6 %
|
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
نونبر/تشرين الثاني 22
|
% تغيير
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
37971023
|
36116168
|
5.1 %
|
40444224
|
-6.1 %
|
38244230
|
37169935
|
2.9 %
|
مجموعة مياكس MIAX للصرافة
|
5514795
|
5136609
|
7.4 %
|
5481372
|
0.6 %
|
5176638
|
5309972
|
-2.5 %
|
MIAX Options
|
2264846
|
1946019
|
16.4 %
|
2439010
|
-7.1 %
|
2186325
|
2073611
|
5.4 %
|
MIAX Pearl
|
2177668
|
1437904
|
51.4 %
|
1791329
|
21.6 %
|
1745485
|
1694449
|
3.0 %
|
MIAX Emerald
|
1072280
|
1752686
|
-38.8 %
|
1251032
|
-14.3 %
|
1244828
|
1541912
|
-19.3 %
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة MIAX للصرافة، في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
نونبر/تشرين الثاني 22
|
% تغيير
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
مجموعة مياكس MIAX للصرافة
|
14.52 %
|
14.22 %
|
2.1 %
|
13.55 %
|
7.2 %
|
13.54 %
|
14.29 %
|
-5.2 %
|
MIAX Options
|
5.96 %
|
5.39 %
|
10.7 %
|
6.03 %
|
-1.1 %
|
5.72 %
|
5.58 %
|
2.5 %
|
MIAX Pearl
|
5.74 %
|
3.98 %
|
44.0 %
|
4.43 %
|
29.5 %
|
4.56 %
|
4.56 %
|
0.1 %
|
MIAX Emerald
|
2.82 %
|
4.85 %
|
-41.8 %
|
3.09 %
|
-8.7 %
|
3.25 %
|
4.15 %
|
-21.5 %
|
حجم تداول الأسهم لـ
أسهم MIAX Pearl , في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
الأسهم (بالملايين)
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
نونبر/تشرين الثاني 22
|
% تغيير
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
251
|
252
|
صناعة الأسهم الأمريكية
|
226636
|
238603
|
-5.0 %
|
236072
|
-4.0 %
|
2980342
|
2871518
|
3.8 %
|
حجم تداول MIAX Pearl
|
2140
|
1940
|
10.3 %
|
2403
|
-10.9 %
|
29547
|
11066
|
167.0 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl
|
102
|
88
|
15.6 %
|
114
|
-10.9 %
|
118
|
44
|
168.1 %
|
الحصة السوقية لـ MIAX Pearl
|
0.94 %
|
0.81 %
|
16.1 %
|
1.02 %
|
-7.2 %
|
0.99 %
|
0.39 %
|
157.2 %
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
MGEX , في الشهر الحالي
|
مقارنة من السنة حتى تاريخه
|
العقود الآجلة وعقود الخيارات
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
نونبر/تشرين الثاني 22
|
% تغيير
|
دجنبر/كانون الأول 22
|
دجنبر/كانون الأول 21
|
% تغيير
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
251
|
252
|
حجم العقود الآجلة MGEX
|
163030
|
215062
|
-24.2 %
|
235460
|
-30.8 %
|
3293926
|
3873012
|
-15.0 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MGEX
|
7763
|
9776
|
-20.6 %
|
11212
|
-30.8 %
|
13123
|
15369
|
-14.6 %
سجلات حصة السوق وحجم التداول 2022
|
MIAX®
|
الأرقام القياسية لخيارات الأسهم لمجموعة MIAX للصرافة
|
يوم واحد
|
الحصة السوقية
|
17.05 %
|
23 دجنبر/كانون الأول 2022
|
حجم التداول
|
8288503
|
21 يناير/كانون الثاني 2022
|
MIAX®
خيارات
|
الأرقام القياسية لِـ MIAX Options
|
يوم واحد
|
حجم التداول
|
3884167
|
11 نونبر/تشرين الثاني 2022
|
سنويا
|
الحصة السوقية
|
5.72 %
|
2022
|
حجم التداول
|
548767478
|
2022
|
MIAX®
Pearl Options
|
الأرقام القياسية لِـ MIAX Pearl Options
|
سنويا
|
الحصة السوقية
|
4.56 %
|
2022
|
حجم التداول
|
438116813
|
2022
|
MIAX®
Pearl Equities
|
الأرقام القياسية لِـ MIAX Pearl Equity
|
يوم واحد
|
الحصة السوقية
|
1.42 %
|
27 أبريل/نيسان 2022
|
حجم التداول
|
194659923
|
24 يناير/كانون الثاني 2022
|
شهريًا
|
الحصة السوقية
|
1.16 %
|
شتنبر/أيلول 2022
|
حجم التداول
|
2784180563
|
شتنبر/أيلول 2022
|
سنويا
|
الحصة السوقية
|
0.99 %
|
2022
|
حجم التداول
|
29546642502
|
2022
نبذة عن شركة مياكس MIAX
تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX®) ، وشركة MIAX PEARL, LLC مياكس بيرل ( MIAX Pearl®) ، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( MIAX Emerald®) ، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.
MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE ) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر ( SPDR ) إس أند بي 500 ( S&P 500 ) صندوق المؤشرات المتداولة ( ETF ) إس بي واي ( SPY).
MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.
دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC .
وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.
لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .
لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .
لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .
لمعرفة المزيد حول دورمان للتجارة قم بزيارة www.dormantrading.com .
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