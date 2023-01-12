‫‫شركة شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) تبلغ عن نتائجها التجارية لشهر دجنبر/كانون الأول ولكامل عام 2022؛ تحدد مجموعة مياكس MIAX للصرافة سجلات متعددة للحجم والحصة السوقية

مجموعة مياكس MIAX للصرافة

· بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لمجموعة مياكس MIAX للصرافة 14.52٪ في دجنبر/كانون الأول 2022، بزيادة سنوية بنسبة 2.1٪ ممثلا إجمالي حجم قدره 115.8 مليون عقد ومتوسط حجم يومي بقيمة (ADV)5.5 مليون عقد.

· أعلنت مجموعة مياكس MIAX للصرافة عن تنفيذ ما مجموعه 1.3 مليار عقد خيارات متعددة القوائم في عام 2022، بانخفاض بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي ممثلا متوسط حجم يومي ADV بقيمة 5.2 مليون عقد. بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم 13.54٪ في عام 2022، بانخفاض بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي.

· سجلت مجموعة مياكس MIAX للصرافة رقماً قياسياً لحصة الولايات المتحدة اليومية في سوق الخيارات متعددة القوائم بنسبة 17.05٪ في 23 دجنبر/كانون الأول 2022، وحجم قياسي يومي قدره 8.3 مليون عقد في 21 يناير/كانون الثاني 2022.

· أعلنت كل من MIAX Options® و MIAX Pearl Options عن إجمالي حجم قياسي للخيارات متعددة القوائم في عام 2022، بحجم 548.8 مليون عقد و438.1 مليون عقد منفذة في كل بورصة، على التوالي.

· أعلنت كل من MIAX Options و MIAX Pearl Options عن سجلات حصتها السوقية السنوية في عام 2022، ممثلة 5.72٪ و4.56٪ من إجمالي حجم خيارات القوائم المتعددة الصناعية، على التوالي.

MIAX Pearl Equities

· في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول بلغ 2.1 مليار سهم في نونبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.3% على أساس سنوي وحصة سوقية شهرية بلغت 0.94%.

· بلغ إجمالي حجم التداول لعام 2022 في أسهم MIAX Pearl رقمًا قياسيًا بلغ 29.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 167.0٪ على أساس سنوي. يمثل إجمالي سنة 2022 حصة سوقية بنسبة 0.99٪، بزيادة 157.2٪ عن عام 2021.

· سجلت MIAX Pearl Equities رقماً قياسياً في حجم التداول بلغ 2.78 مليار سهم في شتنبر/أيلول 2022، وهو ما يمثل رقماً قياسياً لحصة السوق الشهرية بنسبة 1.16٪.

· إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم التداول اليومي لِـ MIAX Pearl Equities ما قدره 194.7 مليون سهم في 24 يناير/كانون الثاني 2022 وحصة سوقية قياسية يومية بنسبة 1.42% في 27 أبريل/نيسان 2022.

MGEX

· سجلت MGEX حجم تداول بلغ 163030 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، بانخفاض قدره 24.2٪ على أساس سنوي.

· بلغ إجمالي حجم MGEX لعام 2022 3.3 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 15.0٪ على أساس سنوي ويمثل ثاني أعلى إجمالي حجم سنوي في تاريخ MGEX .

· بلغ إجمالي العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب (HRSW) 126.876 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، بانخفاض بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي تداول خيارات قمح الربيع الأحمر الصلب 2914 عقدًا، بانخفاض 56.5٪ على أساس سنوي.

· بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® ما قدره 33,240 عقدًا في دجنبر/كانون الأول 2022، ممثلا انخفاضًا بنسبة 56.8% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1,583 عقدًا.

· بلغ إجمالي حجم عقود SPIKES الآجلة 785375 عقدًا في عام 2022، بزيادة قدرها 4.4٪ على أساس سنوي وتمثل قيمة ADV قدرها 3129 عقدًا في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8٪ على أساس سنوي.

يتم تسليط الضوء على الأرقام القياسية لحجم التداول لمجموعة مياكس MIAX للصرافة في الجداول أدناه.