شركة سينوبك توقع صفقة طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال تبلغ 2 مليون طن سنويًا مع شركة قطر للبترول

بكين، الصين, 24 مارس/آذار 2020 /PRNewswire/ — وقعت شركة الصين للنفط والكيماويات “China Petroleum & Chemical Corporation”‏ (HKG: 0386، “Sinopec“) اتفاقية شراء وبيع طويلة الأمد مع شركة قطر للبترول “Qatar Petroleum” في 22 مارس/آذار عبر مؤتمر الفيديو عبر الإنترنت لشراء 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (“LNG“) كل عام لمدة 10 سنوات.

وأشار تشانغ يوتشو (Zhang Yuzhuo)، رئيس مجلس إدارة شركة سينوبك “Sinopec”، إلى أن عقد الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد مع شركة قطر للبترول هو الأول في تاريخ الشركة وله أهمية كبيرة:

وقال “نتطلع الى مزيد من التعاون مع شركة قطر للبترول في المستقبل. وصرح تشانغ أنه لطالما دعت شركة سينوبك إلى تطوير طاقة خضراء ونظيفة، ولن تلبي اتفاقية إمداد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد احتياجات السوق الصينية فحسب، ولكن ستظهر أيضًا التزام شركة سينوبك في مسار تطوير الطاقة منخفضة الكربون والخضراء والآمنة والمسؤولة والمستدامة. “إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه من مسؤولية الصناعة بأكملها وكل شركة الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون وتحقيق حيادية الكربون، وهو أمر ضروري لتحول الصناعة وتطورها”.

أعرب سعد شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر، والرئيس والمدير التنفيذي لقطر للبترول، عن أن توقيع أول عقد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع شركة سينوبك قد عزز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، وكذلك بداية إقامة علاقة تعاون مثمرة طويلة الأمد بين شركتي قطر للبترول وسينوبك.

بدأ التعاون بين الصين وقطر في قطاع الطاقة في عام 2009، وسيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز قدرة قطر على إمداد السوق الصينية لتلبية الطلب المتزايد بالإضافة إلى تسليط الضوء على وضع شركة قطر للبترول الرائدة في هذه الصناعة.

تعد الصين شريكًا رئيسيًا واستراتيجيًا في مجال الطاقة لدولة قطر من خلال سلسلة قيمة الطاقة بأكملها، حيث أمدت الصين بـ 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2009. مع توفير الحكومة لسلسلة من تدابير حماية البيئة، سيحافظ سوق الغاز الطبيعي المسال الصيني على نمو ثابت في المستقبل، مما يوفر آفاقًا واسعة للتعاون بين الطرفين.

إن شركة قطر للبترول هي شركة النفط الوطنية في قطر، وتأسست في نوفمبر عام 1974. وهي مسؤولة عن تطوير صناعة النفط والغاز في دولة قطر وتشمل أعمالها الرئيسية التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما.

نبذة عن سينوبك

شركة سينوبك هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتتضمن عملياتها الرئيسية التنقيب على النفط والإنتاج ونقل خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ فضلًا عن بيع المنتجات البترولية وتخزينها ونقلها وأيضًا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى. وتقوم الشركة أيضًا بالاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال الاستيراد والتصدير بالوكالة عن الشركات، وذلك للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات. ومن بين أنشطة الشركة أيضًا البحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

ترفع سينوبك شعار “دعم الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والنجاح المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، وتخصيص الموارد المتكاملة، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربون، وتسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.sinopec.com/

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