شركة سونمي تطلق أول جهاز نقطة بيع محمول يعمل ببصمة الإبهام

شنغهاي، 9 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة سونمي، وهي شركة متخصصة في صناعة أجهزة إنترنت الأشياء الذكية للأعمال، طائفة واسعة من المنتجات الجديدة يوم 6 كانون الثاني/يناير الجاري عالميا. ويتصدر هذه القائمة جهاز نقطة البيع المحمول يدويا سونمي بي 2 المحدث، الذي يساعد في عمليات المبادلات التجارية المؤتمتة عبر مرافق البيع بالتجزئة المختلفة.

وكان ابتكار جهاز نقطة البيع موضوعًا ساخنًا في صناعة البيع بالتجزئة، حيث يبحث التجار عن حلول يمكنها تبسيط عمليات البيع بالتجزئة الآلية وإحداث التحول الرقمي. تم تصميم المجموعة الجديدة خصيصًا للسوق العالمية.

جهاز نقطة البيع المالي المحمول يدويا بي 2 معتمد على نطاق واسع في مجموعة من النظم المالية. وهو يدعم مدفوعات القنوات المتعددة عبر بطاقة الشريط المغناطيسي، بطاقة آي سي، رمز أن أف سي أو كيو آر.

وقال إريك تشو، نائب رئيس منتجاتإنترنت الأشياء من سونمي: “أصبحت مدفوعات رمز كيو آر أكثر شيوعًا في آسيا، ولكن تظل مدفوعات البطاقات الدولية هي القاعدة، ولجعل جهاز سونمي بي 2 مرنا قدر الإمكان، أضفنا جميع أشكال الدفع بما في ذلك بصمة الإصبع.” وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غلوبال ماركت عن ميزات جهاز نقطة البيع، أعرب تجار التجزئة عن الاهتمام الأكبر بسرعة الطباعة وتكلفتها. وأضاف تشو قائلا: “لذلك، قمنا بزيادة سرعة الطباعة من سونمي بي 2 بنسبة 33 ٪ ليصبح هدفنا هو تقليل وقت الانتظار وتحسين كفاءة المعاملات، لتوفير منتجات عالية الجودة بسعر معقول.”

يتميز جهاز بي 2 أيضًا بشاشة HD + كاملة داخل هيكل أنيق نحيف للغاية مصمم خصيصًا لمتاجر التجزئة الحديثة.

بالإضافة إلى بي 2، قدمت سونمي أيضًا جهاز نقطة البيع D2s LITE من سونمي لسطح المكتب، مع تركيبة سوداء برتقالية وأنيقة باللون الأسود وجهاز نقطة البيع لسطح المكتب سونمي D2s COMBO مع طابعة ودرج نقدي ولوحة مفاتيح. تشتمل مجموعة D2s أيضًا على جهاز سونمي D2 MINI، المصمم لتجار التجزئة الذين تتميز اعمالهم بحركة الزبائن اومعدل الشراء العالي، وهو جهاز يوفر إطارًا قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة للملحقات الخارجية ومكبر صوت يمكنه تقديم صوت بحجم كبير. وهذا الجهاز مناسب لأماكن مثل المقصف وعربة الوجبات الخفيفة وساحة الطعام. يدعم D2 MINI أيضًا مجموعة من طرق الدفع بما في ذلك بطاقة الشريط الممغنط ورمز الكيو آر. على الرغم من أنه إصدار صغير، إلا أنه يمكنه طباعة الوصول باستخدام طابعة مدمجة.

وفقًا لإحصائيات السوق العالمية، فإن متوسط ​​معدل النمو المركب لمنتجات نقاط البيع سوف يصل إلى 19٪ في العام 2023 بقيمة 104 مليارات دولار أميركي. اعتبارًا من كانون الأول/ديسمبر 2019، وجدت منتجات وحلول تقنيات عمليات سونمي طريقها إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة، تخدم أكثر من 15 مليون تاجر.

حول سونمي

سونمي هي شركة عالمية رائدة في مجال ابتكار الأجهزة التجارية لإنترنت الأشياء. سونمي متخصصة في توفير أجهزة إنترنت الأشياء الذكية وحلول البرمجيات والأجهزة المتكاملة لتمكين أصحاب المتاجر، وتمكين متاجرهم من النمو لتصبح شركات إنترنت الأشياء في الوقت الحقيقي. اعتبارًا من كانون الأول/ديسمبر 2019، أصبح متجر تطبيقات سونمي أكبر متجر تطبيقات تجاري على مستوى العالم، مع أكثر من 10000 تطبيق تجاري تغطي أكثر من 100 قسم صناعة. وتستخدم منتجاتها على نطاق واسع في سيناريوهات العمل مثل توصيل الأغذية، الخروج من الفنادق، سلسلة التوريد، المطاعم، البيع بالتجزئة، مراقبة ودفع الضرائب.