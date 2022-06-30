‫شركة سمارت اكس SmartX تطلق برمجية HCI المحدثة للبنية التحتية العصرية لتقنية المعلومات:  أداء عال، قدرات أكثر

بكين، 30 حزيران/يونيو، 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة SmartX – وهي شركة مبتكرة للبنية التحتية العضرية لتكنولوجيا المعلومات، برمجية محدثة مؤخرا SmartX HCI وهي مجموعة منتجات بنية تحتية شديدة التقارب تشتمل على البرامج الأساسية SMTX OS ، ومنصة الإدارة CloudTower ، وجهاز HCI هو SMTX Halo . تتضمن الترقيات ميزات جديدة لتوفير الأداء الأمثل والأمان وبساطة الإدارة. وبفضل SmartX HCI المحدث، يمكن للعملاء تبني بنية تحتية أكثر كفاءة لتكنولوجيا المعلومات مع توفير ما يصل إلى 50٪ من التكاليف.