شركة سترايكر تطلق سرير مستشفى جديدا

سلسلة أسرة بروكويتي ProCuity الآمنة والذكية والقابلة للتوسيع، هي عبارة عن سرير متعدد الاستخدامات ومنخفض الارتفاع لجميع بيئات رعاية المرضى – من وحدات غرف الجراحة إلى وحدات العناية المركزة. يتميز هذا السرير بالاتصال اللاسلكي بتقنيات متطورة للوقاية من السقوط، وهو مصمم لتعزيز سلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

كالامازو، مشيغان، الولايات المتحدة، 4 شباط/فبراير، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سترايكر، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن إطلاقها سرير مستشفى لاسلكي بالكامل، بروكويتي، في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. تم تصميم مجموعة الأسرة هذه للمساعدة في تقليل سقوط المرضى من الأسرة داخل المستشفى على جميع مستويات حدة الخطورة وتحسين كفاءة سير عمل الممرضين وسلامتها. يمكنه الاتصال بسلاسة بأنظمة استدعاء الممرض دون استخدام الكوابل أو الأسلاك.

“سلامة المرضى هي أساس كل ما نقوم به في سترايكر. مع ارتفاع معدلات حدة الخطورة التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الأسرة، إلى جانب التحدي المستمر المتمثل في سقوط المرضى من على الأسرة داخل المستشفى، كنا بحاجة إلى إيجاد حل لزيادة تعزيز استجابتنا لبعض أشد تحديات الرعاية الصحية اليوم”، كما قالت جيسيكا ماثيسون، نائبة الرئيس / المديرة العامة لقسم الرعاية الصحية الحادة في سترايكر. “بالاستفادة من تاريخنا الطويل في الابتكار، فإن بروكويتي هو تتويج لسنوات من البحث المكثف وردود الفعل من الممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية. وقد تم تصميمه لتحسين نتائج المرضى ومساعدة مقدمي الرعاية لعدة سنوات قادمة.”

وإذ تم تصميمه على ارتفاع منخفض يبلغ 29.2 سم، بروكويتي مصمم هندسيًا بأحدث التقنيات لتعزيز التعامل الآمن مع المريض والمساعدة في تقليل الإصابات المرتبطة بالسقوط، بما في ذلك وضع المريض بسهولة وإنذارات السرير بالإضافة إلى حواجز الحماية الجانبية المصممة هندسيا. للمساعدة في معالجة مشكلات اتصالية كوابل استدعاء الممرض السائدة في المستشفيات اليوم، يمكن تجهيز بروكويتي بميزات لاسلكية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم شاشات اللمس في السرير السهلة الاستخدام والمكونات الرئيسية الأخرى لجعل مهمة مقدمي الرعاية أسهل وأكثر كفاءة، مع توفير تجربة أفضل للمريض.

تشمل الميزات الرئيسية المحددة لسرير بروكويتي ما يلي:

لاسلكي تمامًا: يسمح الحل اللاسلكي من بروكويتي Secure ® Connect™ للسرير بالاتصال بدون كوابل مع أنظمة الاتصال مع الممرض. بالإضافة إلى ذلك، مع iBed Wireless، فإن بيانات السرير، بما في ذلك تكوين السرير ونشاط إنذار الخروج، متوافقة لاسلكيًا مع أنظمة معلومات المستشفى في المرافق.1. للمساعدة في منح مقدمي الرعاية رؤية أكبر لتكوين السرير الآمن ونشاط إنذار الخروج من السرير، يمكن لـ بروكويتي أيضًا التكامل مع لوحة السرير الاختيارية التي تركز على المريض من سترايكر iBed Vision.

حواجز الحماية الجانبية المريحة: تسمح الحواجز الجانبية الثلاثية المواضع Secure® Assist بدخول المريض وخروجه من السرير بسهولة بالإضافة إلى التفاعل بين الممرض والمريض. من خلال العمل في “حركة كحركة عقارب الساعة”، تظل الحواجز الجانبية قريبة بإحكام من السرير، وبالتالي تجنب التداخل مع أي شيء بجوار السرير.

أنظمة مراقبة المريض والسرير البديهية: يستخدم منبه السرير التكيفي الحصري من بروكويتي تقنية خلايا التحميل لاستشعار وزن المريض وتنبيه الممرضين إذا كان المريض خارج مكانه أو غادر السرير. مع نظام iBed Watch من بروكويتي، تتم مراقبة جميع الجوانب التشغيلية للسرير، بما في ذلك وضع الحاجز الجانبي وزاوية رأس السرير والارتفاع. يتم تنبيه مقدمي الرعاية إذا كانت أي المكونات ليست في مكانها.

منصة قياسية قابلة للتخصيص: من وحدات الجراحة إلى وحدة العناية المركزة، تم تصميم سلسلة أسرّة بروكويتي لتلبية جميع مستويات حدة خطورة سقوط المريض مما يجعل التوحيد القياسي عبر المستشفيات أسهل، مع تقليل تكاليف المستشفى المرتبطة باستئجار الأسرّة المتخصصة والحاجة إلى نقل الأسرة والموظفين الإضافيين.

تجربة المريض المحسنة: لتوفير قدر أكبر من المرونة للمرضى الأطول، يحتوي بروكويتي على موسع سرير مدمج، والذي يسمح للسرير بالتمدد بطول 30 سم إضافيا. كما يأتي مع منفذ USB وحامل للسماح للمرضى بشحن وتخزين الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف.

الإطلاق العالمي: سيتم إطلاق بروكويتي عالميًا في أكثر من 70 دولة، مع التركيز على أسواق أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا / نيوزيلندا وآسيا.

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حول سترايكر

سترايكر هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية في العالم، وهي تعمل مع عملائها على تحسين الرعاية الصحية. تقدم الشركة منتجات وخدمات مبتكرة في مجال جراحة العظام والطب والجراحة والتكنولوجيا العصبية والعمود الفقري التي تساعد على تحسين نتائج المرضى والمستشفيات. المزيد من المعلومات متوفر على www.stryker.com .

إتصالات الإعلام:

ميغان مينز

meghan.menz@stryker.com

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آخر تحديث، كانون الثاني/يناير 2021

1. يجب الموافقة على أنظمة معلومات المستشفى، أو تطوير تكامل حتى تعمل تطبيقات نظام iBed.