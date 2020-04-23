شركة سترايكر تطرح سرسر الإغاثة الطارئة، وهو سرير طبي محدود الطبعة لدعم الاحتياجات الحرجة خلال أوقات تفشي الأوبئة

كالامازو، مشيغان، الولايات المتحدة، 23 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سترايكر، وهي واحدة من شركات التقنية الطبية الرائدة في العالم، أنها طورت سريرا للطوارىء الطبية، منخفض السعر ومحدود الطبعة، من أجل تقديم العون السريع لمقدمي الرعاية الصحية خلال أزمة تفشي كوفيد-19. وسيكون هذا السرير متوفرا في أسواق مختارة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال براد سار، رئيس القسمالطبي التابع لشركة سترايكر: “إن الناس هم في صميم ما نقوم به، ولم يغيركوفيد-19ذلك. لقد ضاعف انتشار هذا الوباء مهمتنا المتمثلة في تحسين الرعاية الصحية. نحن نركز على تلبية احتياجات التوريد لعملائنا حتى يتمكنوا من التركيز على العناية بالمرضى في الوقت الحالي. لهذا السبب تسابقنا لتطوير سرير الإغاثة في حالات الطوارئ، والذي سيساعد المستجيبين في حالات الطوارئ ومقدمي الرعاية على تحريك المرضى ووضعهم بشكل فعال خلال هذه الفترة الحرجة.”

سرير الإغاثة الطارئ منسترايكرهو حل متاح بسهولة ويهدف إلى خدمة أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية – بدءًا من أقسام الطوارئ في المستشفيات إلى مناطق الفرز والرعاية السريعة. وهو يتضمن فرشة إسفنجية بسمك 10 سم.

يتميز سرير الإغاثة في حالات الطوارئ بمسند ظهر قابل للتعديل يدويًا لاستيعاب المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس، بمن في ذلك المرضى الذين يعانون من عدم وصول الأوكسجين الكافي إلى رئتيهم. كما يتميز بارتفاع منخفض وعمود مرفق للإبرة.

السرير مخصص للاستخدام في جائحةكوفيد-19لدعم زيادة عدد المرضى في مرافق الرعاية الصحية.

تعرف على المزيد حول سرير الإغاثة الطارئ منسترايكرهنا.

اقرأ المزيد عن استجابة الوباءكوفيد-19منسترايكرهنا here.

حول سترايكر

سترايكر هي واحدة من شركات التكنولوجيا الطبية الرائدة في العالم، وهي تعمل مع عملائها على تحسين الرعاية الصحية. تقدم الشركة منتجات وخدمات مبتكرة في جراحة العظام والطب والجراحة وتقنية الأعصاب والعمود الفقري التي تساعد على تحسين نتائج المرضى والمستشفيات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.stryker.com.

اتصالات الإعلام:

جيني براغا

jenny.braga@stryker.com

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