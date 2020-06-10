شركة سباي كلاود تتشارك مع سباير سوليوشنز للتصدي للاستيلاء على الحسابات المالية في الشرق الأوسط

أوستن، تكساس، 10 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سباي كلاود، شركة الوقاية من الاستيلاء الاحتيالي على الحسابات المالية والشركة الرائدة عالميا في استعادة البيانات المسروقة، عن شراكة جديدة لها مع شركة سباير سوليوشنز، الشركة المفضلة في الشرق الأوسط لتوزيع حلول وخدمات الأمن المعلوماتي ذات القيمة المضافة لمنع ومكافحة الاستيلاء الاحتيالي على الحسابات المالية للشركات والوكالات الحكومية في المنطقة.

من خلال الشراكة معسباي كلاود، تهدفسباير سوليوشنزإلى تنبيه المؤسسات في الشرق الأوسط حول ضعفها أمام أعمال الاستيلاء الاحتيالي على الحسابات المالية.تقدم الشركات حاليًا تحقيقًا استشاريًا مجانيًا consultative investigation and report تقريرًا عن مخاطر الاستيلاء الاحتيالي على الحسابات، بما في ذلك المخاطر الخاصة على مستوى المديرين التنفيذيين.

وقال رامي رفعت، مستشار معلومات التهديدات في شركة سباير سوليوشنز:” لا توجد منظمة في مأمن من خطر الاستحواذ على الحسابات التي يمكن أن تكلف ملايين الدولارات وساعات لا حصر لها لمعالجتها. إن خبرةسباي كلاود وقدرتها على محاربة هذه الهجمات الشنيعة لا مثيل لها في السوق. إن وصولها إلى أكثر من 100 مليار من الأصول المستردة المخترقة يضمن أننا سنكون قادرين على مساعدة المؤسسات على حماية نفسها بشكل لم يسبق له مثيل “۔

يستخدم المجرمون بشكل روتيني بيانات اعتماد الحساب المكشوفة في خروقات أمنية لأطراف ثالثة للاستيلاء على الحسابات لارتكاب عمليات احتيال وسرقة الملكية الفكرية وتخريب سمعة المؤسسات. يستفيد هؤلاء من النزعة البشرية لاستخدام كلمات مرور ضعيفة وإعادة استخدامها عبر مواقع متعددة، لذلك عندما يحصلون على بيانات اعتماد من خرق معين، يستخدمونها لاقتحام حسابات مالية وبريد إلكتروني أكثر قيمة. يبحثون عن المديرين التنفيذيين وغيرهم من الأفراد البارزين أو الأثرياء ويحاولون تجاوز المصادقة متعددة العوامل من خلال تقنيات سرقة المعلومات الخاصة (الفيشنغ) والهندسة الاجتماعية ومبادلة الشرائح. ويتم استخدام الحسابات الأخرى في هجمات ملء بيانات الاعتماد، وهي حملات واسعة النطاق لاختبار مجموعات اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الآلاف من مواقع الويب باستخدام أدوات وتقنيات تلقائية غير مكلفة ومتاحة على نطاق واسع.

تكلف هذه الهجمات، التي يمكن أن تستمر لسنوات، الشركات أكثر من 17.2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بالمستهلكين في استرداد الأموال المسروقة من الحسابات المصرفية أو التعامل مع الاحتيال على بطاقات الائتمان.

وقال نيل كوبر، مدير المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فيسباي كلاود: “كما رأينا مرارًا وتكرارًا، لا يهتم هؤلاء الفاعلون بالحدود الجغرافية. إنهم لا يهتمون بأي شيء سوى الذهاب إلى حيث الأموال والبيانات القيمة واستخدام أي وسيلة ضرورية للوصول إليها. نتشرف بالشراكة معسباير سوليوشنزلمساعدة الوكالات الحكومية والشركات في الشرق الأوسط على حماية أنفسهم“.

حول سباي كلاود

سباي كلاودهي الشركة الرائدة في منع الاستيلاء على الحسابات بطريقة احتيالية، حيث تحمي مليارات حسابات المستهلكين والموظفين إما مباشرة أو من خلال عمليات دمج المنتجات. حلولنا الحائزة على جوائز تهزم بشكل استباقي محاولات الاحتيال وتعطل قدرة المجرمين على الاستفادة من المعلومات المسروقة. تحقق من تعرضك لأعمال الاحتيال على: https://spycloud.com/

حول سباير سوليوشنز

سباير سوليوشنز هي شركة رائدة في مجال حلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثل حصريًا تقنيات أمن تكنولوجيا المعلومات المتطورة في العالم. وإذ هي مدفوعة بتفاني قوي لنجاح العملاء، بنت سباير سوليوشنز سمعة كونها الشريك الأمني المفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا.