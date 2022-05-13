‫‫ شركة سافران تحقق شهادة “أفضل أماكن العمل” في تونس ل2022

التصنيف:

– الثانية في التصنيف الوطني

الأولى في فئة الشركات الصناعية الكبرى

مدينة تونس، تونس، 13 أيار/مايو، 2022 /PRNewswire/ — مُنحت شركة سافران، وهي شركة رائدة في تصنيع المعدات والأنظمة على متن الطائرات والمروحيات، مؤخرا شهادة اعتمادها أنها من بين أفضل أماكن العمل في تونس للعام 2022. وتُمنح شهادة “أفضل أماكن العمل” لأفضل الشركات أداءً من حيث ظروف العمل ومكافأتها للثقة الكبيرة التي يضعها الموظفون في إدارتهم. تعتمد الشهادة على تقييمين يقيم أحدهما تجربة الموظف والثاني كمية ممارسات الأفراد.

وفي بيان صادر عن رينود غويادر، المدير العام للشركة، قال : “النساء والرجال هم القوة الدافعة وراء الشركة. يجب أن نهتم بهم ونضمن رفاههم وتطورهم. كما يجب على الشركة إيجاد توازن بين احتياجات أداء العمل ورفاه الموظف: إنها معادلة صعبة. تظهر هذه الجائزة أنه يتم الاستماع إلى المبادرات وتقديرها. إنه عمل يومي يجب أن يشارك فيه الجميع. يجب أن نفخر بهذا التقدير ونواصل أعمالنا معًا، من أجل بناء شركة مبتكرة وفعالة، يتم تنشيطها من خلال تطوير موظفينا “.

وقالت سونيا الغربي، رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة: “شركة سافران تونس تمثل مغامرة إنسانية عظيمة تتمتع بقيم مشتركة ومهنة استثنائية غنية ومتنوعة!! لكل موظف مساهمته في تطوير كياناتنا التونسية”.

على الرغم من جائحة كوفيد 19 على مدى العامين الماضيين، واصلت سافران في تونس إظهار أهمية وضع موظفيها في المقام الأول من أجل تقديم تجربة موظف مرضية من خلال منح الجميع الفرصة للتطور على المستويين الشخصي والمهني.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

أفضل أماكن العمل هو برنامج شهادات عالمي يعترف بأماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم. ويحلل تقييمنا الخاص مدى التميز في مكان العمل من خلال عملية تتكون من خطوتين تركز على ثمانية أبعاد تضم فيما بينها الثقافة والقيادة وفرص النمو وممارسات الناس. إلى جانب استبيان رضا الموظفين، نجري تقييمًا للموارد البشرية يركز على ممارسات الموارد البشرية المطبقة في المؤسسة مقابل معيار إطار عمل موظفينا الذي أثبت أنه يحقق إيرادات رائدة في السوق وزيادة في الابتكار.