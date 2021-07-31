شركة زينفيا إنك تعلن إكمال الاكتتاب الخاص المتزامن مع تويليو إنك

ساو باولو, 31 تموز/يوليو، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة زيلفيا إنك (ZENVIA) (نازداك: ZENV) أمس إغلاق الاكتتاب الخاص المتزامن الذي تم الكشف عنه سابقًا لـ 3،846،153 من أسهمها العادية من الفئة “أ” لشركة تويليو إنك في صفقة خاصة (“الاكتتاب الخاص المتزامن”) بسعر طرح قدره 13.00 دولارًا أميركيًا لكل سهم عادي من الفئة أ.

جمعت زينفيا 50,000,000 دولار أميركي من إجمالي العائدات من خلال الاكتتاب الخاص المتزامن، ومع الطرح العام الأولي لشركة زينفيا (“IPO“) البالغ 11.538.462 سهمًا عاديًا من الفئة أ بسعر طرح عام يبلغ 13.00 دولارًا أميركيًا لكل سهم عادي من الفئة أ الذي أغلق في 26 تموز/يوليو، في عام 2021، جمعت شركة زينفيا ما يقرب من 200.000.000 دولار أميركي في إجمالي العائدات.

وكما تم الكشف عنه في بيان التسجيل الفعلي لـ زينفيا على النموذج F-1 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، سيتم استخدام جزء من صافي عائدات الاكتتاب العام والاكتتاب الخاص المتزامن لدفع المقابل المستحق الدفع نقدًا للحصول على محرك واحد إلى واحد SA – سيتم استخدام دايركت وان وأي عائدات متبقية للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل استثمارات لتطوير البرامج أو المنتجات أو التقنيات، والاستثمارات في التوسع الدولي لعملياتنا، وتمويل عمليات اندماج أخرى تتبدى كفرصة، أو عمليات الاستحواذ أو الاستثمار في الأعمال التكميلية، والحفاظ على السيولة.

حول زينفيا

يدفع شركة زينفيا (Zenvia) هدف إلى تمكين الشركات من إنشاء تجارب فريدة لاتصالات العملاء من خلال منصتها الموحدة الشاملة. كما تمكّن شركة زينفيا الشركات من تحويل اتصالات العملاء الحالية الخاصة بهم من التفاعلات غير القابلة للتطوير والمادية وغير الشخصية إلى تجارب قابلة للتطوير بدرجة عالية، ورقمية في المقام الأول، وخبرات عالية السياق عبر رحلة العميل. وتوفر منصة اتصالات زينفيا الموحدة من طرف إلى طرف مجموعة من (1) البرمجيات كخدمات تركز على الحملات، وفرق المبيعات، وخدمة العملاء والمشاركة، (2) الأدوات، مثل واجهات برمجة تطبيقات البرامج، أو واجهات برمجة التطبيقات، وروبوتات الدردشة، وعرض العميل الفردي، مصمم الرحلات، مؤلف المستندات والمصادقة و (3) القنوات، مثل الرسائل النصية القصيرة والصوت و WhatsApp و Instagram و Webchat.

تساعد منصتها الشاملة العملاء عبر حالات الاستخدام المتعددة، بما في ذلك الحملات التسويقية واكتساب العملاء وإعداد العملاء والتحذيرات وخدمات العملاء ومكافحة الاحتيال والبيع المتقاطع والاحتفاظ بالعملاء، من بين أمور أخرى. من يوم 31 آذار/مارس 2021، خدمت زينفيا أكثر من 10,100 عميل نشط في جميع أنحاء أميركا اللاتينية.

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