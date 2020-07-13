شركة ريفبيتس تعلن إصدار براءتي اختراع أميركيتين تشملان أمن الجيل القادم للبريد الألكتروني لمستخدمي أم أس أوتلوك

الهيكلية المبتكرة والمنهجية تعززان بصورة كبيرة الحماية ضد هجمات القرصنة الكمبيوترية فيشنغ المتقدمة

منيولا، نيويورك، 13 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أمن البرمجيات ريفبيتس اليوم أن مكتب براءات الاختراع والماركات التجارية الأميركي أصدر براءتي اختراع أميركيتين رقم US10574696B2 ورقم US20190268373A1 المتعلقتين بطرق محددة لتوفير الأمن للبريد الألكتروني.

تشمل براءة الاختراع رقم US10574696B2 البنية الفريدة لأداء المسح العميق المستوى للبريد الإلكتروني من جانب العميل بينما تغطي براءة الاختراع رقم US20190268373A1 نهجًا متقدمًا لاكتشاف انتحال هوية الصفحة.

وقال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي: “لم تتطور بنية حلول أمن البريد الإلكتروني كثيرا على مدى السنوات العشر الماضية، ونتيجة لذلك لا يزال البريد الإلكتروني المصدر الأول لحوادث الأمن السيبراني. لهذا السبب نحن سعداء بأنالأمن الذي توفره ريفبيتسقادر على توفير مستوى من الحماية لم يكن ممكنًا تحقيقه في السابق بفضل بنيتنا الحاصلة على براءة اختراع.”

وقال مكتبا سيليك، كبير المسؤولين التكنولوجيين في الشركة، إن “حلول بوابة البريد الإلكتروني التقليدية محدودة للغاية في قدرتها على إجراء تحليل عميق لكل بريد إلكتروني والمرفقات الواردة لأن ذلك سيؤدي بسرعة إلى تأخير غير عملي في تسليم البريد الإلكتروني. وبسبب البنية الحاصلة على براءة الاختراع القادرة على القيام بالتحليل في جانب العميل المتلقي، فإن برمجية أمن ريفبيتس لا تخضع لأي من هذه القيود، فضلا عن أن لديها مستوى تحليل أكثر تعقيدًا بكثير. أحد الأمثلة الرئيسية هو برمجية اكتشاف انتحال هوية صفحة الحاصل على براءة الاختراع التي تحمي من حصاد بيانات الاعتماد عبر صفحات تسجيل الدخول المزيفة. ولهذا السبب، نجري تحليلًا متقدمًا للصور على عناوين URL التي لا يمكن تحقيقها بالحلول التقليدية. تحليل الصور هو الطريقة الوحيدة لمكافحة هجمات انتحال الهوية للصفحات.” بالإضافة إلى ذلك، قالسيليك، “نحن متحمسون لقدرة المنتج وما يعنيه لتحسين أمان البريد الإلكتروني للمؤسسات، خاصة لمستخدمي البريد الألكتروني (أم آس أوتلوك) MS Outlook حيث أن هذا الحل يعمل حاليًا فقط إلى جانب عملاء MS Outlook (الويب والسطح المكتبي.)

يمكن نشربرمجية أمن البريد الألكتروني لريفبيتسكحل مستقل ولكن بنفس سهولة نشرها كطبقة أمان إضافية للحلول الحالية مثل MS ATP دون الحاجة إلى إعادة التكوين.

لمزيد من المعلومات حول أمن البريد الألكتروني لريفبيتس، يرجى زيارة: https://www.revbits.com/ products/revbits-email- security .

نبذة عن ريفبيتس

تأسست ريفبيتس في العام 2018، وهي شركة مبتكرة للأمن السيبراني مكرسة لتزويد عملائها بحماية فائقة استنادًا إلى معرفة الخبراء. يقع المقر الرئيسي لشركة ريفبيتس في ميلفيل، نيويورك ولها مكاتب في برينستون، ونيو جيرزي، وبوسطن، ماساتشوستس، وأنتويرب (بلجيكا). لمزيد من المعلومات حول ريفبيتس، يرجى زيارة: www.revbits.com/aboutrevbits .