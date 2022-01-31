‫شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه (RA&A) تُعلِن عن استراتيجية عالمية لعام 2022 وفريق قيادة جديد

– قامت شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه (Richard Attias & Associates) – وهي إحدى شركات الاتصالات الاستراتيجية الرائدة في العالم وإحدى شركات التقييم الفني للمنصات – بإعادة ترتيب وتنظيم ما تقدمه من خدمات حول خمس خبرات أساسية من أجل دعم صانعي السياسات والحكومات والشركات والمؤسسات خلال هذا الوقت من التغيير الغير مسبوق.

– سيعزز تحول RA&A قدرتها على قيادة التأثير من خلال استراتيجيات دبلوماسية جريئة وريادة المنصات الحية والافتراضية.

– سيتم دعم التوسع بفريق قيادة عالمي مع تعيينات رئيسية جديدة.

نيويورك, 30 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ —

أطلقت شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه -وهي إحدى شركات الاتصالات الاستراتيجية الرائدة في العالم وإحدى شركات التقييم الفني للمنصات- استراتيجية عالمية جديدة من أجل دعم توسعها وخدمة الاحتياجات المتزايدة لعملائها وأسواقها بشكل أفضل. بعد 15 عامًا من بناء وإنتاج منصات دولية غيرت قواعد اللعبة مثل مبادرة الاستثمار المستقبلي FII)، ومؤتمر الحائزين على جائزة نوبل، وقمم القادة، واحتفالات الألعاب الرياضية، ومجموعة العشرين) أعادت RA&A تنظيم عروضها حول خمس خبرات أساسية من أجل دعم صنّاع السياسات، والحكومات، والشركات، والمؤسسات خلال هذا الوقت من التحول الغير مسبوق وإرشادهم خلال تحديات وفرص المشهد الجيوسياسي المتغير.

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي ريتشارد أتياس، “لقد حان الوقت الآن لرؤساء الدول وقادة الحكومات وقادة الأعمال التجارية العالميين لبناء عالم أكثر استدامة وعدالة يركز على الأولويات الجديدة للقرن الحادي والعشرين”. “إن تحول وتوسع RA&A سيعزز من قدرتنا على دفع التأثير من خلال استراتيجيات دبلوماسية جريئة، ومحتوى فريد من نوعه، ومنصات رقمية حية ورائدة، وأيضًا من خلال تجارب رياضية وترفيهية ملهمة”.

ريتشارد أتياس يقوم بتعيين فريق قيادة جديد من أجل دعم التوسع العالمي لـ RA&A

قام ريتشارد أتياس بتعيين مارينا دي كواتجوريدين كرئيس تنفيذي عالمي لـ RA&A من أجل قيادة توسع الشركة. وقد بدأت مارينا حياتها المهنية في تنظيم فعاليات للعائلات المَلَكية البريطانية، والعائلات المَلَكية لدول مجلس التعاون الخليجي، والعلامات التجارية الفاخرة مثل شانيل وديور ولويس فيتون. وفي عام 2018، أصبحت مارينا الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة كوينتيسنشاللي جروبQuintessentially Group))، وهي واحدة من رواد العالم في مجال الفعاليات وأنماط الحياة.

وسيتم دعم مارينا دي كواتجوريدين بفريق قيادة قوي عبر الأسواق الاستراتيجية لـ RA&A:

فهد الراجحي ، المدير العام، لدى RA&A المملكة العربية السعودية

، المدير العام، لدى المملكة العربية السعودية فريدريك ديفاي ، المدير العام، لدى RA&A السنغال

، المدير العام، لدى السنغال فنسنت بيرود ، المدير العام لـ FII

، المدير العام لـ سيدريك رو ، المدير العام، لدى RA&A الإمارات العربية المتحدة

، المدير العام، لدى الإمارات العربية المتحدة تشي تيان ، المدير العام، لدى RA&A الصين

، المدير العام، لدى الصين صوفي تيتولو ، المدير العام، الأمريكتان، لدى RA&A الولايات المتحدة الأمريكية

، المدير العام، الأمريكتان، لدى الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا فنسنت، المدير العام، لدى RA&A فرنسا

ويضيف ريتشارد أتياس: “أنا فخور جداً بهذا الانتقال إلى الجيل التالي من المديرين التنفيذيين. إنهم يتمتعون جميعًا بمؤهلات مذهلة وقِيَم مشتركة مذهلة. إن التزامهم تحت قيادة مارينا سيقود RA&A إلى المرحلة التالية من أجل مواصلة قيادة هذا المجال”.

كما سيتولى ريتشارد أتياس منصب رئيس مجلس الإدارة، مدعومًا بـ:

سيسيليا أتياس ، نائبة الرئيس الأولى للشؤون العامة؛ سكرتيرة المجلس الاستشاري لـ RA&A

، نائبة الرئيس الأولى للشؤون العامة؛ سكرتيرة المجلس الاستشاري لـ فابيان فيليب ، المدير المالي

، المدير المالي أناستاسيا كولوسيمو ، المشرف العام

، المشرف العام ليز بورود رايت، مدير وسائل التواصل الاجتماعي

مؤسسة RA&A الجديدة

أنشأت الشركة خمس علامات تجارية فرعية من أجل دعم وضعها الجديد وخبرتها الأساسية.

RA&A للاستشارات والدبلوماسية: تقوم بتحديد الفرص الغير مرئية في الشؤون العامة، وإقامة شراكات مفيدة، ووضع خطط تنفيذية تفصيلية تؤتي ثمارها

تقوم بتحديد الفرص الغير مرئية في الشؤون العامة، وإقامة شراكات مفيدة، ووضع خطط تنفيذية تفصيلية تؤتي ثمارها RA&A لاب: تقوم بتنظيم المحتوى الأصلي والبرمجة وتحديد الاتجاهات المستقبلية وتصور القيادة الفكرية التي تبني وتدفع التأثير

تقوم بتنظيم المحتوى الأصلي والبرمجة وتحديد الاتجاهات المستقبلية وتصور القيادة الفكرية التي تبني وتدفع التأثير RA&A لايف إكسبرينسيس: تقوم بتطوير حلول جاهزة للتجارب الحية التي لا تُنسى، بما في ذلك مؤتمرات القمة والمنتديات الدولية رفيعة المستوى

تقوم بتطوير حلول جاهزة للتجارب الحية التي لا تُنسى، بما في ذلك مؤتمرات القمة والمنتديات الدولية رفيعة المستوى RA&A ميتافيرس: تقوم بإنشاء منصات افتراضية تفاعلية مخصصة تركز على التواصل الاجتماعي والحلول الرقمية المبتكرة التي تتجاوز الحدود المادية وتصل إلى جماهير جديدة

تقوم بإنشاء منصات افتراضية تفاعلية مخصصة تركز على التواصل الاجتماعي والحلول الرقمية المبتكرة التي تتجاوز الحدود المادية وتصل إلى جماهير جديدة RA&A للرياضة والترفيه: تقوم بتصميم وتنفيذ الاحتفالات الرياضية المذهلة، والمهرجانات الثقافية، والفعاليات الترفيهية، والعروض الدائمة، وتقديم الاستشارات الرياضية المتخصصة

حول شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه

بصفتها شركة اتصالات استراتيجية رائدة ومقيمًا فنيًا للمنصات، تُوفِّر RA&A الأفكار والروابط والفعاليات من أجل بناء تأثير عملائها – الشركات، والحكومات، والمنظمات الغير حكومية، والمؤسسات الغير ربحية – وقد قادت عقود من الخبرة RA&A إلى استنتاجات معينة حول أفضل السبل لتصميم المنصات المادية والافتراضية، والاحتفالات، والمنتديات، ومؤتمرات القمة التي تؤدي إلى تأثير مستدام قصير وطويل المدى مع نتائج ملموسة. ومن خلال استراتيجيات دبلوماسية جريئة، تساعد RA&A عملائها على استكشاف الفرص والتحديات التي يواجهها المشهد الجيوسياسي خلال هذا التحول العالمي الغير مسبوق.

ويعود نجاح شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه إلى تجربة مؤسسها وفريقها متعدد الثقافات، الذي يثق به قادة العالم، ورؤساء الشركات، والقادة المدنيون الذين يتطلعون إلى بناء التأثير وإحداث التغيير. وقد نمت RA&A الآن إلى فريق دولي مكون من أكثر من 100 خبير مع مكاتب في كل قارة. كما أن شركة سنابل (جزء من صندوق الاستثمارات العامة – PIF) تعتبر مساهم أقلية لشركة RA&A.

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