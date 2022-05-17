‫ شركة دي آند إتش ديتسريبوتنج تعمل على تحديث تكامل عملياتهم لزيادة المعاملات بمقدار الضعفين عن طريق منصة بيريجريت كونكت

إرفاين، كاليفورنيا، 17 مايو 2022 / PRNewswire / — اُختير تطبيق منصة بيريجريت كونكت ( Peregrine Connect ) وواجهة برمجة التطبيقات ( API ) ومنصة التكامل من شركة وركفلو ( Workflow ) من قِبَل شركة دي آند إتش ديتسريبوتنج ( D&H Distributing ) لزيادة حجم معاملاتها، والتكامل مع التطبيقات والأنظمة الحالية، وتقليل تكاليف التطوير والنشر. دي آند إتش هي شركة متخصصة في توزيع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية في جميع أنحاء البلاد. كما يساعد تخصيص الحلول لاحتياجات كل شريك وتوفير الدعم التشغيلي لهم على الاستفادة من فرص السوق الجديدة والمتزايدة.

دي آند إتش ديتسريبوتنج – التحديات التي تواجهها الشركة

لقد كانت المتطلبات الأساسية لشركة دي آند إتش هي معالجة كميات كبيرة من المعاملات في جميع عملياتها. واحتاجت شركة دي آند إتش إلى منصة تكاملها لتوسيع نطاقها لتلبية متطلبات المعالجة الداخلية والتزامات العملاء. وقد كان هذا يعتمد على تركيز شركة دي آند إتش على البناء من أجل النمو، مما أدى إلى زيادة الطلبات واحتياجات التوسع. كما اختارت شركة دي آند إتش التبديل من نظامها الأساسي الحالي إلى منصة بيريجريت كونكت نظرًا لمرونة منصة بيريجريت ( Peregrine ) واستقرارها مع تقليل تكاليف التطوير والنشر بشكل كبير.

دي آند إتش – تحقيق أقصى قدر من الإنتاج مع تقليل التكلفة الإجمالية للملكية

نجحت شركة دي آند إتش في إدارة البيانات، منذ تنفيذ منصة بيريجريت كونكت، داخل أنظمتها للعديد من خطوط الأعمال مثل الحسابات الدائنة وحسابات القبض والمبيعات وبرامج مايكروسوفت دايناميكس أي إكس ( Microsoft Dynamics AX ) ونظام إدارة المستودعات ووحدات تخطيط موارد المؤسسات الأخرى. والآن، يمكن لشركة دي آند إتش معالجة متوسط يومي يبلغ 1.5 مليون رسالة بمستوى قياسي يومي يبلغ 7.5 مليون رسالة، وهو ما كان مستحيلاً قبل تنفيذ منصة بيريجريت كونكت. وإلى جانب إدارة بياناتهم، قاموا بتحديث تقنيتهم من خلال اعتماد واجهات برمجة التطبيقات من رست ( REST ) لتكاملهم الأساسي مع تقليل تكاليف التطوير والنشر.

“إننا نعمل مع العديد من البائعين، وقد كانت منصة بيريجريت كونكت شريكًا تجاريًا عظيمة القيمة. ولقد أثبت فريق منتج منصة بيريجريت كونكت دوره الأساسي في المضي قدمًا في استراتيجية النمو الخاصة بنا. وقد كانت خدماتهم أعلى من توقعاتنا؛ حيث تضع شركة دي آند إتش معايير عالية لشركائها”.

– مايكل هنري، مدير أول تطوير التطبيقات في شركة دي آند إتش ديتسريبوتنج

القيم في إطار الأعمال التجارية

· ضاعفوا معالجة أوامر المبيعات منذ الانتقال إلى منصة بيريجريت كونكت من منصات التكامل الحالية الخاصة بهم

· تعالج شركة دي آند إتش متوسط يومي يبلغ 1.5 مليون رسالة مع مستوى قياسي يومي يبلغ 7.5 مليون رسالة

· تكامل متجانس مع تخطيط موارد المؤسسة ( ERP ) وإدارة علاقات العملاء من مايكروسوفت دايناميكس Microsoft Dynamics CRM ودفتر الأستاذ العام ( General Ledger ) وحسابات القبض ( Accounts Receivable ) والحسابات الدائنة ( Accounts Payable ) وأنظمة الأعمال

· كان التسعير والتكلفة الإجمالية للملكية أقل تكلفة من البائعين المنافسين الآخرين الذين قاموا بتقييمهم.

· تمكنت شركة دي آند إتش من تقسيم تطبيقاتها الرئيسية إلى بنية أكثر توجهاً نحو الخدمة باستخدام نموذج استضافة منصة بيريجريت كونكت للخدمة المصغرة

· المرونة في تنفيذ الحل دون تغيير نقاط النهاية لمزامنة بيانات المستهلك المستمر

· سمحت لهم أتمتة عمليات النشر الخاصة بهم بتقليل الموارد بشكل كبير

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نبذة عن شركة دي آند إتش

لقد كانت شركة دي آند إتش ديتسريبوتنج مزودًا تقنيًا خاصًا لما يقرب من 105 عامًا، وهي متخصصة في توزيع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية على الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. إنهم يدفعون نجاح الشركاء، ويغرسون استراتيجيات مبتكرة، ودعم استشاري، وحلول تقنية رائدة لدعم النمو المستدام. تُعد شركة دي آند إتش واحدة من أفضل الشركات في قائمة فوربس ( Forbes ) لأكبر الشركات الخاصة في أمريكا وواحدة من أكبر أرباب العمل الخاصين في وسط ولاية بنسلفانيا. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://www.dandh.com/v4/view? pageReq=dhMainNS

نبذة عن منصة بيريجريت كونكت

تُعد منصة بيريجريت كونكت أحد منصات التكامل الرائدة التي تمكن الشركات من تبسيط التصميم والنشر والاستضافة وإدارة التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وسير العمل. وتمكن المنصة من تأمين عمليات التكامل والعمليات التجارية الأكثر أهمية برؤية قابلة للتنفيذ، والتشخيص الدقيق، والتنبيه والتحكم الموحد بمؤسستكم بأكملها. وتتيح أيضا منصة بيريجريت كونكت إعادة استخدام موارد Microsoft .NET وتوسيعها لتبسيط تكامل التطبيقات وأتمتة وظائف الأعمال الهامة.

وتشتمل مجموعة منتجات Peregrine Connect: Neuron ESB و أستوديو التصميم ومجموعة الإدارة والتسيير، إضافة إلى وظيفة NetSuite PSA الإضافية لـ Microsoft Project . وتقدم منصة بيريجريت كونكت مجموعة مبتكرة من الموصلات مخصصة لتطبيقات الشركات والمؤسسات الشهيرة. وتوفر أيضا ميزات تكامل بيانات قوية وواجهة مستخدم بسيطة ومرنة لتصميم وتنفيذ عمليات الدمج للمؤسسات والشركات من جميع الأحجام. ويستفيد عملاء بيريجريت كونكت من تجربة التطوير الفائقة والأداء الأفضل وتقليل التعقيد وميزة القيمة مقابل المال. وهي تتيح لهم الإعلان عن مشاريعهم في مختلف الصناعات وفي غضون أسابيع بدلاً من أشهر كاملة، إضافة إلى التواصل مع زبائنهم في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://www.peregrineconnect. com/

للتواصل مع بيريجريت كونكت:

نيلي منجازب

nelly.monjazeb@ peregrineconnect.com