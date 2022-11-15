‫شركة حافلات Higer تخدم COP27 بالحافلات الكهربائية

يتم تشغيل الحافلات، التي تم بناؤها بشكل مشترك بين Higer وشريكها المصري، G Company ، بين شرم الشيخ والمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء في المكان، مما يوفر خدمات ممتازة للمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية. لقد جذبت لغة التصميم المستقبلية والانبعاثات الكربونية وتجربة الركوب المريحة انتباه الناس من جميع مناحي الحياة ومدحهم.

في عام 2020، اتفقت شركة G و Higer Bus على توطين إنتاج الحافلات لتحقيق طموحات مصر الصديقة للبيئة. ونتيجة لذلك، استثمرت شركة G في بناء بنية تحتية حديثة للتصنيع وبدأت في إنتاج حافلة التكنولوجيا النظيفة من Higer . وبفضل خبرة Higer الواسعة في مشاريع الدينار الكويتي في الخارج والرؤية الخضراء المشتركة، قام الطرفان بالمواءمة وتوقيع عقد لبناء حافلات كهربائية في مصر لخدمات النقل COP27 .

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذه الحافلات المخصصة، المطلية بأنماط مؤتمرات فريدة من نوعها، وتعليق الهواء وزيادة سعة مكيف الهواء والبطارية، مصممة للبيئة المحلية في مصر واحتياجات خدمة النقل المكوكية COP27 .

“لقد شكلنا وأرسلنا فرقة عمل خاصة COP27 مكونة من ثلاثة عشر مهندسًا مخضرمًا متمرسًا مع شركة G . الفريق مسؤول عن صيانة المركبات لضمان التشغيل السلس خلال المؤتمر”، هذا ما قاله أحد موظفي خدمة Higer في الموقع.

في سياق أزمة الطاقة المتزايدة والأحداث المناخية المتطرفة، أصبح التحول الكهربائي والمنخفض الكربون في صناعة النقل إجماعًا عالميًا. وقالت شيا جولين، مديرة شركة Higer Bus في أفريقيا: “لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية، تحتاج صناعة النقل إلى تسريع عملية الإصلاح. ويظهر المشروع المشترك التزام مصر بتسريع التحول إلى وسائل النقل العام عديمة الانبعاثات، وحلول التنقل المستدامة في الصين لمواجهة تغير المناخ”.

يظهر COP27 التصميم المتزايد على مواجهة التحديات المناخية في العالم. وللاستجابة بشكل استباقي لمبادرة المؤتمر، ستساهم حافلات Higer باستمرار في الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال تقديم منتجات أكثر موثوقية للتكنولوجيا النظيفة وخدمات فعالة، وبناء مستقبل مستدام من حيث التعايش المتناغم بين البشر والمركبات والطبيعة.