‫شركة «جي إيه سي موتور» توّسع أعمالها في الشرق الأوسط | موديلات جديدة وخدمات متميّزة

برنامج IDCC … تحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات

يُعدّ برنامج IDCC برنامجًا متكاملًا لإدارة عملاء الشركة المحتملين؛ حيث يُتيح هذا البرنامج إمكانية حفظ بياناتهم الشخصية وتفاصيل خدماتهم المخصّصة على نحوٍ سريع وسهل. ويساعد هذا البرنامج على تحسين تجربة العملاء بدرجة كبيرة، كما يُسهم في بناء صورة جيدة لعلامة الشركة التجارية وزيادة مبيعاتها.

ومع الإدارة المتميّزة لشركة شركة المطوع والقاضي المحدودة، يساعد برنامج IDCC على إنشاء نظام جديد وفعّال للمبيعات، وزيادة ثقة العملاء بعلامة “جي إيه سي موتور” (GAC MOTOR) التجارية.

الكويت… سوق رئيسي لشركة “جي إيه سي موتور” في الشرق الأوسط

كان عام 2021 عامًا متميّزًا لكل من الصين والكويت؛ حيث صادف هذا العام الاحتفال بالذكرى الخمسين (50) لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما كان العام الثامن (8) لبدء الأعمال التجارية لشركة “جي إيه سي موتور” في الكويت.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال بإطلاق الموديلات الجديدة من سياراتي GS4 وGA6 في عام 2021، قال السيد/ زينج هيبين، مدير عام شركة “جي إيه سي موتور” أنّ: «الكويت تمثّل سوقًا مهمًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط».

نظّمت الشركة هذا الاحتفال من خلال عرض ضوئي رائع على برج خليفة في إمارة دبي، والذي يُعدّ أطول مبنى في العالم؛ وقد ساعد إطلاق الشركة لهذه الموديلات الجديدة على تعزيز انتشار علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

خدمات متميّزة لتحسين تجربة العملاء

يأتي توفير خدمة عملاء متميّزة على رأس أولويات شركة “جي إيه سي موتور الكويت”. لذا، فقد حرصت الشركة على تطوير صالة عرضها الرئيسية (صالة العرض بمنطقة الري) وفقًا للمعايير الدولية الجديدة (VI) لشركة “جي إيه سي موتور”، وأعادت افتتاحها في عام 2022. ويحرص العاملون في هذه الصالة الفخمة على تقديم خدمات مخصّصة وعالية الجودة للعملاء لتعزيز صورة العلامة التجارية للشركة.

موديلات مطوّرة بأحدث التقنيات

قامت الشركة مؤخرًا بطرح أحدث موديلاتها من سياراتي GS4 GE وGA6 GT في أسواق المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وهذه الموديلات الجديدة متوفرة حاليًا بجميع فئاتها.

تأتي الموديلات الجديد من سيارة GS4 GE مزوّدة بشاشات مزدوجة مقاس 12,3 بوصة، وشاحن هاتف لاسلكي 15 وات، وجهاز تنقية هواء. كما تمّ تزويد الموديلات الجديدة من سيارة GA6 GT بأنظمة مساعدة سائق متقدّمة من المستوى 2، وفتحة سقف بانورامية كبيرة توفر إضاءة رائعة لمقصورة السيارة؛ وهو ما يُتيح قيادتها بشكل مُريح.

وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت شركة “جي إيه سي موتور الكويت” على تطوير أعمالها باستخدام تقنيات متقدّمة لتحسين تجربة عملائها وتقديم خدمات متميّزة وعالية الجودة لهم.