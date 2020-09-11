شركة بيوفاكتوري تكشف النقاب عن نظام “اشبك وشغل” قادر على عزل المرافق الصحية فورا

سنغافورة، 11 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة “ذي بيوفاكتوري”، وهي شركة مصنعة لتقنيات الطب البيولوجي مقرها سنغافورة، النقاب عن نظام “اشبك وشغل” محمول قادر على عزل مرافق الرعاية الصحية المضغوطة (غرف العمليات، غرف الإجراءات الطبية ووحدات العناية المكثفة) والمرافق المضغوطة بدرجة عادية (العنابر، العيادات والمختبرات) خلال ساعة واحدة. النظام المحمول أو “أنتيروم” للاحتواء، أSPARCX (SG-SPARC) هو تقنية اختراقية حائزة على براءة الاختراع تم تطويرها بالشراكة مع دائرة التخدير بمستشفى سنغافورة العام من أجل حماية العاملين الصحيين والمرضى والزوار بصورة أفضل.

يتم تركيب نظام SPARCX (SG-SPARC) داخل المدخل الوحيد للغرفة ويتميز بتكنولوجيا متقدمة حاصلة على براءة الاختراع: بروتوكول جديد لإزالة تلوث الهواء يتم تمكينه بواسطة وحدة تنقية هواء قوية من الدرجة الطبية قادرة على ما يصل إلى 350 عملية تبديل للهواء في الساعة، وهو يواصل الضغط السلبي وأبواب محكمة الإغلاق مدمجة بذكاء. تسمح هذه الميزات بعزل معظم الغرف عن الممر بغض النظر عن الضغط الداخلي للغرفة – إيجابي (عادةً ما يصعب عزله)، طبيعي أو سلبي: وبالتالي منع انتقال الأمراض المحمولة جواً على الرغم من الحركة من غرفة إلى غرفة والسماح بالتحويل السريع للبنية التحتية الحالية لمواجهة الطفرات المفاجئة في عدد مرضى العدوى.

وقال الدكتور مافيس تيو، الاستشاري في قسم التخدير بمستشفى سنغافورة العام، وهو محقق مشارك في المشروع: “لقد رأينا كيف عانت المستشفيات في الخارج عندما نفدت غرف عزل الضغط السلبي أثناء جائحةكوفيد-19. ومع نظام SG-SPARC (SPARCX)، نوفر الوقت والمال من خلال تجنب الحاجة إلى بناء هياكل مؤقتة أو دائمة جديدة، بينما نقوم بحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من أي مخاطر إصابة“.

تركيب هذا النظام بسيط ولا يتطلب أي تجديد. لعزل غرفة، يتم تركيب نظام SPARCX (SG-SPARC) التلسكوبي داخل مدخل الغرفة ويتم إغلاق الحواف. استغرق الأمر ساعة واحدة لتركيب نظام SPARCX (SG-SPARC) بوزن 70 كغم في وحدة العناية المركزة الطبية التابعة لمستشفى سنغافورة العام، وسيتم إضافة نظام آخر قريبًا.

كما تم تطوير نموذج أكبر من نظام SPARCX (SG-SPARC) ونشره لعزل غرفة العمليات ذات الضغط الإيجابي. هذا النموذج قادر على احتواء سرير وحدة العناية المركزة وجهاز التنفس الصناعي والمعدات اللازمة لتمكين العاملين في الرعاية الصحية من أداء وظائفهم بأمان عند التعامل مع أي مرضى مصابين أو مشتبه بهم في غرفة العمليات. أبعاد قياسات نظام SPARCX (SG-SPARC) في غرفة العمليات هي الوزن 150 كغم 3.8 مترًا في 1.6 مترًا بارتفاع 2 متر، ويستغرق إعداده ساعتين فقط.

وقال السيد غابرييل تان، مدير البرنامج في بيوفاكتوري: “مع التركيز بشكل خاص على النشر السريع والموثوقية وسهولة الاستخدام، يتم تركيب النظام حاليا بدون متاعب ويمكن إجراؤه بسرعة وببساطة في أي مكان في العالم. لقد تلقينا اهتمامًا كبيرًا من المشترين المحليين والأجانب، ونحن مستعدون لتلبية الطلب على أنظمة SPARCX.

ولتقييم فعالية نظام SPARCX (SG-SPARC) في احتواء الفيروسات، أطلق معهدآيستار للهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانوفيروسات حية غير مسببة للأمراض في غرفة مريض محاكية مزودة بنظام SPARCX (SG-SPARC). . ولم يتم العثور على أي فيروسات قد تسربت من غرفة المرضى إلى الممر.

وقال البروفيسور يانغ يي يان، المدير التنفيذي، آي بي أن، معهد آيستار: “على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار نماذج أنتيروم المحمولة هذه باستخدام فيروسات حية غير مسببة للأمراض في سنغافورة. تسمح هذه الطريقة باختبار أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية، حيث إنها تسهل قياس عدد جزيئات الفيروس الحية الموجودة.”

نظام SPARCX (SG-SPARC) هو نتيجة لمشروع بحث ابتكاري ممول من صندوق أبحاث سنغ هيلث دوك – أن يو أس العاجل لوباء كوفيد-19.

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ماركوس تان

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نبذة عن الشركة

تعد شركة بيوفاكتوري بي تي إي واحدة من حاضنات ومصانع الأجهزة البيوطبية الرائدة في سنغافورة. تأسست الشركة في العام 2009 لتسويق وتصنيع المنتجات الطبية الحيوية داخل منشآتها الحاصلة على شهادة ISO-13485.