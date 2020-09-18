شركة بيتومينا اندستريز المحدودة أصبحت مساهماً هاماً في شركة نيناس أي بي

لندن، 17 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بيتومينا اندستريز المحدودة (“بيتومينا”) اليوم أنها اشترت حصة تبلغ 50 في المائة من رأس المال القائم في شركة نيناس أي بي من شركة نيستي أي بي، مما سيجعل شركة بيتومينا اندستريز المحدودة الشركة الوحيدة الأكبر مساهمة في شركة نيناس أي بي.

شركة نيناس (Nynas) هي شركة عالمية رائدة متخصصة في انتاج الزيوت النفثينية وشريك انتاج البيتومين الأول في أوروبا.تمتلك الشركة أربع مصافي:هاربورغ في ألمانيا، نينس هامن وغوتنبرغ في السويد وإيستهام في المملكة المتحدة.مصفى إيستهام هو مشروع مشترك مع شركة شل (Shell).

وقد علق بيرند شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة بيتومينا (Bitumina) قائلًا:”نحن فخورون جدًا بكوننا قادرين على الاستحواذ على الأسهم في شركة نيناس من نيستي (Neste) ونحن على يقين من أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لمستقبل ناجح لشركة نيناس وجميع أصحاب المصلحة فيها”.

تُعد شركة نيناس توسعًا طبيعيًا لمحفظة بيتومينا الوظيفية وسيضمن احتلال المجموعة لمكانة عليا في أسواق البيتومين الأوروبية مكملاً التواجد القوي بالفعل في أمريكا اللاتينية.كما يتماشى الاستحواذ مع التكامل العمودي الناجح لشركة بيتومينا للمنتجات والخدمات المقدمة للعملاء العالميين.

كما أن مجموعة بيتومينا هي شركة عالمية متخصصة في صناعة البيتومين، وتشارك أيضًا من خلال فرعها الدنماركي المملوك بالكامل لشركة دينموتيك أي/إس (DenimoTech A/S) في إنتاج وهندسة مصانع معالجة البيتومين.كما تُعد شركة بيتومينا من نسل عائلة الأسفلت الألمانية ويديرها اليوم الجيل الثالث وقد وسعت أعمالها بنجاح على نطاق عالمي، حيث أصبحت تنافس وبقوة في الأسواق التي تعمل فيها.

وشركة نيناس حاليًا في عملية إعادة تنظيم مستمرة وتشارك شركة بيتومينا مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للتوصل إلى اتفاق تكوين طوعي ولديها لهذا الغرض دعم مالي كبير حتى تتمكن من تنفيذ صفقة في الوقت المناسب.

ويقوم شركاء أكسيس (AXIS) الاستراتيجيون مع فريقها من المصرفيين المحترفين إلى جانب مكاتب المحاماة ريد سميث إل إل بي (ReedSmith LLP) في المملكة المتحدة ودلفي (DELPHI) في السويد بتقديم المشورة لشركة بيتومينا بشأن الصفقة.

*عدد مقرب إلى الآحاد