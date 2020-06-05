شركة بيبرستون لتداول العملات تفتتح مكتبا لها في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مبادلة العملات والسي أف دي على الإنترنت الحائزة على الجوائز بيبرستون عن افتتاح مكتبها ككيان يعمل في منطقة سلطة دبي للخدمات المالية، ما يعزز عروض شركة الوساطة المالية على الصعيد العالمي في سنتها العاشرة منذ بدأت أعمالها.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة أدوات بيبرستون التجارية والأسواق المتوفرة للتجار في الشرق الأوسط، يرجى زيارة: https://pepperstone.com/en-ae/ .

وقال طارق شبيب، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط: “نحن ندخل سوق الشرق الأوسط بعرض استثنائي حقًا، حيث نوفر للمستثمرين المحليين حلولًا ذات جدوى من حيث التكلفة ومدفوعة بالتكنولوجيا لإتقان التجارة. لدينا فريق ذو خبرة خاصة هنا في دبي ونحن منسجمون مع التزام المجموعة الحقيقي بمساعدة عملائنا في رحلاتهم التجارية.”

“يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لشركةبيبرستونويسعدنا الاحتفال به بافتتاح مكتبنا الجديد في منطقة سلطة دبي للخدمات المالية.”

وبصفتها واحدة من أكبر وسطاءالعملات الماليةفي العالم، فإن رؤيابيبرستون هي عالم من التداول المجهز رقميًا للتجار لاحتضان التحدي والفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

تأسستبيبرستون في العام 2010 في أستراليا، حيث حصلت على جوائز متعددة multiple awards من خدمة “تريند” البارزة لاستثمار العملاء، والانتشار والدعم. في العام 2019، تم تصنيفبيبرستونفي المرتبة الأولى من حيث رضا العملاء الشامل وميزات النظام الأساسي.

وإذ هي تتسم بالابتكارية الفائقة والمرونة، ضاعفت شركة التكنولوجيا المالية حجمها أكثر من الضعف على مدى العامين الماضيين، وكذلك قامت بتوسيع وعرض منتجاتها في مئات الأسواق الجديدة.

يضمن التوسع العالمي للشركة بالوصول إلى منطقة سلطة دبي للخدمات المالية موضعة بيبرستون لتزويد المزيد من التجار في الشرق الأوسط بتجربة تداول لا مثيل لها إلى جانب الوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية بأفضل سعر ممكن.

وقال تاماس زابو، الرئيس التنفيذي لمجموعةبيبرستون: “بفضل وجودنا في دبي، سيكون بمقدور شركةبيبرستونأن تقيم علاقات أوثق مع عملائنا في الشرق الأوسط. دبي هي مركز مالي عالمي هام ونتطلع إلى تقديم خبرتنا وتقنياتنا للمستثمرين المحليين.”

“إن إطلاق مكتبنا الجديد يمثل فرصة نمو كبيرة ونحن متحمسون لمستقبلبيبرستون في المنطقة“.

حول بيبرستون

بيبرستون Pepperstone هي شركة وساطة لتداول العملات forex وعقود الفروقات عبر الإنترنت السي أف دي الحاصلة على عدة جوائز ولديها الآلاف من العملاء حول العالم. تشتهر بيبرستون بدعمها وخدمة العملاء الاستثنائية لديها، وهي خاضعة لتنظيم ASIC و FCA و DFSA. وتفتخر بيبرستون بالتزامها بالابتكار المستمر وجودة منتجات التداول لجميع العملاء. وهي تقدم أكثر من 150 أداة عبر مجموعة من فئات الأصول، مع فروق أسعار منخفضة وسرعات تنفيذ سريعة وميزات منصة حائزة على الجوائز.