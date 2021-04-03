شركة بوميرانتز للمحاماة تعلن عن خدمة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين السابقين في شركة أن أم سي هيلث بي أل سي

نيويورك, 3 نيسان/أبريل 2021 / بي آر نيوزواير / — إعلان من شركة بوميرانتز للمحاماة لـ: براسانث مانغات وبراشانث شينوي، المسؤولين السابقين في شركة إن إم سي هيلث بي إل سي NMC Health plc.

تم اتخاذ أمر من المحكمة يسمح بتقديم خدمة بديلة للإجراءات ضدكما. وعليه يتم استدعاؤكما بموجب هذا للرد على الشكوى المرفوعة ضدكما في محكمة المقاطعة المركزية للولايات المتحدة للمنطقة في كاليفورنيا، في القضية بعنوان “هاشم ضد إن إم سي هيلث بي إل سي”، وراسانث مانغات وخليفة بن بوطي وبراشانث شينوي، وأتش جي مارك تومبكنز وبي آر شيتي ، القضية رقم 2:20-cv-02303-CBM-MAA . تم إرسال نسخ من الاستدعاءات المكتوبة والشكوى بالبريد الإلكتروني إلى عناوين البريد الإلكتروني المحددة على أنها تخصكم، وهي متوفرة أيضًا في السجل العام للمحكمة. يمكن إرسال نسخ إضافية إليكم أو إلى محاميكم عند الطلب عن طريق الاتصال بمحامي المدعين، واسمه ومعلومات الاتصال به هي التالية:

Jared M. Schneider, Esq. جاريد أم شنايدر

POMERANTZ LLP

10 South LaSalle Street, Suite 3505

Chicago, Illinois 60603

هاتف : 4475-572 (312)

إيميل jschneider@pomlaw.com

وفقًا لأمر المحكمة المؤرخ في 25 آ1ذار/مارس 2021، في غضون واحد وعشرين (21) يومًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، يجب عليكم الرد على الشكوى المقدمة في هذه القضية أو التحرك للحصول على المساعدة بموجب القاعدة 12 من القواعد الفدرالية للإجراءات القانونية المدنية. يجب أن تقدموا إجابتكم أو اقتراحكم إلى محامي المدعين ويجب أن تقدم إجابتكم أو اقتراحكم إلى المحكمة. وإذا لم تقوموا بذلك، فقد يتم اتخاذ الحكم بشكل تلقائي ضدكم للحصول على الغوث القانوني المطلوب في الشكوى.

تعتبر شركة بوميرانتز، التي تحتفظ بمكاتب في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وباريس، واحدة من الشركات الرائدة في مجالات الشركات والأوراق المالية والتقاضي ضد الاحتكار. وإذ أسسها الراحل أبراهام إل بوميرانتز، المعروف بعميد الإجراءات القانونية الجماعية، كانت شركة بوميرانتز رائدة في مجال دعاوى فئة الأوراق المالية. واليوم، وبعد أكثر من 80 عامًا، تواصل شركة بوميرانتز التقاليد التي أسسها، وتناضل من أجل حقوق ضحايا الاحتيال في الأوراق المالية، وانتهاكات الواجب الائتماني، وسوء السلوك المؤسسي. استعادت الشركة العديد من تعويضات الأضرار التي تقدر بملايين الدولارات نيابة عن أعضاء القضايا الجماعية. يرجى الاطلاع على www.pomerantzlaw.com

للتواصل:

روبرت أس ويلوباي

بوميرانتز أل أل بي

rswilloughby@pomlaw.com

888-476-6529، رقم فرعي 7980