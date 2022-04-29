شركة بزنس نكست تطلق برنامج مدير العلاقات الذكية للمؤسسات المالية

مدير العلاقات الذكية القائم على الذكاء الاصطناعي، والقائم على التخصيص الفائق يولد عوائد تزيد بـ 3 أضعاف

مومباي، الهند، 28 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — أثرت شركة بزنس نكست ، المنصة المصرفية القابلة للتشكيل الرائدة في العالم، مجموعة منتجاتها بشكل أكبر من خلال إطلاق برنامج “مدير العلاقات الذكية “( Smart Relationship Manager (RM) ) للخدمات المصرفية والمالية. برنامج مدير العلاقات الذكية الجديد يتمثل في الجمع بين الذكاء الاصطناعي عالي التقنية والخدمات المصرفية الرقمية. وهو يوفر إمكانات مبيعات وخدمة محسّنة إلى برامج مدير العلاقات الذكية، مما يمكّنهم من إدارة عملاء أكثر بعشر مرات، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات بأكثر من ثلاثة أضعاف، مع تمكين تجربة عملاء مميزة.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال السيد سوشيل تياجي، مدير شركة “كريمنكست”، “إن اتخاذ القرار في الوقت الفعلي المدعوم بالرؤى السياقية المستندة إلى البيانات، وخاصة في القطاع المصرفي والمالي، هو عامل مغير لقواعد اللعبة. فهو يعيد التركيز على خدمة العملاء الفائقة كعامل فائق الأهمية للبنوك لضمان ملاءمة السوق وتسريع الربحية. أشعر بالفخر أن أقول إن مدير العلاقات الذكية قد أثبت أنه يساعد في توسيع المحافظ المدارة بمقدار 10 أضعاف، ويزيد إنتاجية برنامج مدير العلاقات الذكية بمقدار 5 أضعاف، ويزيد الإيرادات لكل مدير علاقات ذكية بمقدار 3 أضعاف أضعاف. وهو منتج مبتكر يتخطى العلاقات التقليدية ويقدم عرضًا بزاوية 360 درجة لمدراء العلاقات الذكية لدينا لتقديم المزيد من القيمة “.

بعض الميزات الجديرة بالملاحظة لـ مدير العلاقات الذكية هي:

منصة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي توفر رؤى سياقية في الوقت الفعلي لملف تعريف العميل واحتياجاته وتوقعاته في غضون 100 ثانية

تعمل مراكز الإجراءات الموجهة على تقليل التعقيد وتقديم التخصيص الفائق

عرض وحدة تحكم واحدة لجميع القنوات مما يسهل أقصى قدر من الكفاءة

كتيبات التشغيل المتقدمة، وتنبيهات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات الأداء في الوقت الفعلي

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حول بزنس نكست:

تدعم بزنس نكست أكثر من مليون مستخدم عبر 65000 فرع ومركز اتصال، وتدير مليار عميل نهائي في جميع أنحاء العالم. المنصة عبارة عن منصة موحدة قائمة على الخدمات المصغرة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحول الرقمي للمؤسسات المصرفية والمالية. تعمل المنصة على تمكين العملاء من الابتكار والتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة، من خلال تمكين المواد الذكية القابلة للتركيب التي توفر إمكانات تجارية مجمعة لبناء مؤسسة قابلة للتشكيل سريعة الاستجابة.

وهذا يعني أنه يمكن للمؤسسات إضافة مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، حتى أنظمتك الحالية، لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بشكل أسرع. بعض من أكبر المؤسسات المالية تشمل بنك أتش دي أف سي، بنك أكسيس، أس بي آي، بنك كوتاك، بنك عمان الوطني، البنك الوطني في الفجيرة، مؤسسة كرونغسري لشؤون المستهلك المالية، بنك ألاينس، بنك تي بي، بي دي أو يونيبنك، بنك دانامون والمزيد.

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للتواصل الإعلامي:

ريشاب جوشي

rishabh.joshi@crmnext.com

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