شركة بريميا بارتنرز تحتفل بالعودة القوية إلى الاقتصاد الصيني الجديدعبر صندوق البورصة المتداولة وتتنازل عن رسوم الإدارة للاستثمار بسندات الخزينة الأميركية بفائدة معومة

هونغ كونغ، 18 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة بريميا بارتنرز، مزود صندوق البورصات المتداولة للقارة الآسيوية البيان التالي لمشاركة الأنباء السارة والتحرك الجريء الذي قامت به.

أعزائي العملاء والأصدقاء،

خلال بضعة أشهر ستحل الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس بريميا بارتنرز.

بينما لا يزال الشاب ديفيد يتحدى العالم بين الغواليث، فإننا نود أن نشكر جميع الذين دعمونا وشجعونا ووثقوا بنا وتشاركوا معنا طوال هذه الرحلة. فمن دون هذا لن نكون قادرين على الاستمرار فقط بإيماننا وشجاعتنا والتزامنا، معتقدين أن مساحةصندوق البورصة المتداولةالآسيوي يمكن أن تصبح أفضل بجهودنا الدؤوبة لإحداث فرق.

لقد احتفلنا مؤخرًا بفوزنا بجائزة بورصة هونغ كونغ 2019 للأفضل أداءً – جائزة العائد الإجمالي لشركتنا بريمياسي أس آي سايشين صندوق البورصة المتداولة للاقتصاد الصيني الجديد التي واصلت تحقيق أرباح بنسبة 8.8٪ [1] منذ بداية العام وحتى تاريخه. بينما نستمر في التأمل في ما يمكننا القيام به بشكل أفضل في هذا الوقت الاستثنائي لعملائنا، قررنا اتخاذ خطوة جريئة نشعر أنها العمل الصحيح الذي يجب القيام به.

فعلى الفور، سوف نتنازل عن رسومنا الإدارية وقد نمول جزءًا من نفقات الطرف الثالث [2] من سعر الفائدة المعوم لصندوق البورصة المتداول لسندات الخزينة الأميركية بواسطة بريميا، مؤقتًا حتى نهاية العام 2020 أو إشعار آخر. نأمل أن يوفر ذلك لعملائنا أداة تخصيص ذات مغزى أكبر خلال بيئة العوائد الحالية، حيث نواصل معًا السير قدما خلال هذه الفترة ليس فقط من الشكوك، ولكن أيضًا من الأمل والفرص.

إبقوا بخير.

مع خالص تحياتنا جميعا في بريميا بارتنرز

[1] – عائد ناف دولار اعتبارًا من 13 أيار/مايو 2020

[2] – سيتم تخفيض نسبة النفقات الإجمالية المستهدفة بما في ذلك نفقات الطرف الثالث إلى 5 نقطة أساس من 15 نقطة أساس

حول بريميا بارتنرز | شريكك الأصلي في صندوق البورصة المتداول لآسيا

تأسستبريميا بارتنرزفي هونغ كونغ في العام 2016، من قبل مجموعة من المتحمسين الذين يؤمنون بتمكين المستثمرين بأدوات استثمار فعالة. لمزيد من المعلومات حول بريميا أو صناديقالبورصة المتداولةالخاصة بنا التي تغطي الصين وتقنيات آسيا المبتكرة وآسيان الناشئة وفيتنام وسندات الخزينة الأميركية، يرجى زيارة www.premia-partners.com

حول بريميا سي أس آي سايشين صندوق البورصة المتداولة للاقتصاد الصيني الجديد (الرمز: 3173.HK/9173.HK ) – وهو يتتبع مؤشر سي أس آي سايشن للمحرك الاقتصادي الجديد، مستندا إلى حوالي 300 من الأعمال الرائدة في الصناعات الاقتصادية الجديدة في الصين، مثل الرعاية الصحية والأدوية والحوسبة السحابية، الـ 5 جي، الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الأتمتة الصناعية، التكنولوجيا، الاتصالات، التجارة الإلكترونية، الترفيه المنزلي التفاعلي والمزيد. على أساس إجمالي العائد على صافي قيمة الدولار الأميركي، كان العائد منذ بداية العام حتى 13 أيار/مايو 2020 بنسبة 8.8٪، وعائد السنة التقويمية للعام 2019 كان 43.4٪.

حول بريميا لنسبة فائدة سندات الخزينة الأميركية المعومة لصندوق البورصة المتداول (الرمز: 3077.HK/9077.HK/9078.HK) – وهو يتتبع مؤشر بلومبرغ باركليز لسندات الخزينة الأميركية بسعر فائدة معوم، ويستثمر في سلة من سندات الخزينة المعومة لسندات الخزينة الأميركية لمدة عامين بما يعيد تعيين معدل الكوبونات أسبوعيًا استنادًا إلى أحدث مزاد للفواتير على شكل T لمدة 90 يومًا، وبالتالي التحوط بمخاطر الائتمان السيادي للولايات المتحدة مع فترة نفاذ قصيرة للغاية تصل إلى أسبوع واحد.