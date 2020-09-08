شركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينية تنظم حدثا مفتوحا ليوم واحد بشأن مشروع حي الأعمال المركزي في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة

القاهرة، 8 أيلول/سبتمبر، 2020/بي آر نيوزواير / — عقدت شركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينية حدثا مفتوحا ليوم واحد عن مشروع بناء حي الأعمال المركزي في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

خلال الحدث، تم عرض العديد من جوانب تقدم أعمال البناء في المشروع للزوار.

تم توقيع عقدالهندسة والمشتريات والبناءالخاص بالمشروع بينشركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينيةووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر في العام 2016. وكان نتيجة لمبادرة الحزام والطريق ورؤيا مصر 2030.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصبح البرج الأيقوني البالغ ارتفاعه 385.8 مترًا في المشروع أطول مبنى في إفريقيا عند اكتماله.

تم استخدام آلةميداير كونستركتن خلال المشروع.

علاوة على ذلك، تقدرشركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينيةأيضًا تنمية المواهب الهندسية المحلية وعززت تطوير صناعة البناء في البلاد.

كما لعبت الشركة دورًا في تحسين سبل العيش المحلية والتنمية الإقليمية المنسقة والتبادلات الثقافية، الأمر الذي أكسبها تقدير الجمهور.

يرجى متابعة موقع شركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينية الإلكتروني لمشاهدة الفيديو الكامل لليوم المفتوح على السحابة في مشروع حي الأعمال المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

المشروع: https://english.cscec.com/ CompanyNews/CorporateNews/ 202009/3181857.html