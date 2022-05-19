‫شركة الرعاية الصحية في سنغافورة تتلقى شهادة COVETED WHO لسجل بيانات اللقاحات الخاص بها

· مسجل البيانات Vac-TL-01 المستخدم في توزيع COVID-19 وخطط التحصين

· تصادق أحدث شهادة على المنتج لمراقبة سلسلة التبريد في 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية

· حقوق الموزع العالمية الممنوحة لمجموعة فاي سيجما في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، 19 مايو 2022 / PRNewswire /-أصبحت شركة حلول الرعاية الصحية في سنغافورة ، Inspired Technology ، واحدة من شركتين فقط في العالم تحصلان على أحدث شهادة أداء وجودة وسلامة ( PQS ) من منظمة الصحة العالمية ( WHO ) الرائدة في مجال تسجيل بيانات المستخدمين القابلة للبرمجة- Vac-TL-01 -وهي مكون رئيسي للمصنعين والموردين لتوزيع لقاحات COVID-19.

شهادة PQS من منظمة الصحة العالمية هي عملية صارمة للتأهيل المسبق للمنتجات والأجهزة لضمان جودة متسقة وعالمية المستوى عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. وقد صُنعت Vac-TL-01 بواسطة تكنولوجيا مستوحاة من منظمة الصحة العالمية على أنها تفي بهذه المعايير. وهو مسجل بيانات يستخدم في مراقبة سلسلة التبريد أثناء النقل والتخزين والتبريد حيث يتصارع المصنعون والحكومات مع نظام توزيع لقاح معقد في أعقاب جائحة COVID-19 . اللقاحات حساسة للغاية للتقلبات في الظروف الداخلية ويمكن أن تفقد بسهولة صلاحيتها وفعاليتها إذا لم تكن ظروف تخزينها مثالية.

وقالت بيه سوك بينغ، مديرة Inspired Technology : “إن شهادة منظمة الصحة العالمية هي تأكيد لجهود فريقنا المستمرة في جعل عملية تخزين سلسلة التبريد أكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة مع الامتثال الكامل لمعايير السلامة الدولية “. وأضافت الآنسة بيه: “يؤمن فريقنا بحل التحديات الرئيسية للمستقبل باستخدام منتجات ميسورة التكلفة وآمنة، وسنواصل مهمتنا في جعل حلول التخزين الذكية متاحة لجميع أصحاب المصلحة “.

كجزء من خططها التوسعية الاستراتيجية، منحت شركة Inspired Technology حقوق التوزيع والبائع العالمية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية لاحترام مجموعة فاي سيجما التي تتخذ من دبي مقراً لها ( https://dubaiinstruments.com ) فاي سيجما هو اسم عالمي في تقديم حلول عالية القيمة ومبتكرة وجيدة لسلسلة التبريد ومراقبة درجة الحرارة للعملاء الذين يتباهون من القطاعين الخاص والعام.

“إن الرصد الفعال والمدار جيدًا لدرجة الحرارة ضروري لضمان جودة اللقاح في جميع أنحاء سلسلة التوريد ولمنع هدر اللقاحات بسبب الحرارة أو التجمد. نحن سعداء بأحدث مسجلي البيانات المعتمدين من منظمة الصحة العالمية في مجال التكنولوجيا المستوحاة ونتمنى للفريق كل التوفيق. يتبنى كتالوج أجهزة PQS لمنظمة الصحة العالمية نهجًا شاملاً وكليًا للتأهيل المسبق للمعدات والأجهزة، ويسعدنا الإعلان عن هذه الإضافة إلى كتالوج منتجاتنا”. سوري، الرئيس التنفيذي، فاي سيجما.

من المقرر أن تنتهي صلاحية PQS الحالية لمنظمة الصحة العالمية للشركات الأخرى في ديسمبر 2022 مما يجعلها الشركة الوحيدة التي ستصدر شهادة صالحة حتى مايو 2023. مع هذه الشهادة، أصبح جهاز Vac-TL-01 التابع لـ Inspired Technology أحد مسجلي البيانات القلائل في العالم الذين حصلوا على هذه الشهادة والتأييد من منظمة الصحة العالمية.

وهذا يعني أن أي مصنعين أو منتجين للقاحات من الـ 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية أو أي وكالات تابعة للأمم المتحدة يمكن أن يطمئنوا الآن على مجموعة منتجات التكنولوجيا المستلهمة من حيث صلاحيتها وملاءمتها للاستخدام في برامج التحصين الحيوية. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص في مساعدة العديد من أصحاب المصلحة-الحكوميين وغير الحكوميين في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز نظام سلسلة التوريد لديهم من أجل برنامج تطعيم أكثر فعالية.

إن وجود لاعبين أقوياء مثل فاي سيجما و Inspired Technology في المنطقة هو دفعة لأسواق مثل الهند التي تعد أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم ولديها هيئات عالمية مثل اليونيسف تعتمد عليها بشدة في برنامجها للتحصين في جميع أنحاء العالم. يمكن للهند إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كوفيد، وهو عدد يمكن أن يزيد إذا كانت هناك سلسلة توريد عالمية مرنة.

“نحن نتطلع إلى الأمام.

إلى التعاون مع التكنولوجيا المستوحاة لضمان سلسلة توريد فعالة لجميع أصحاب المصلحة لدينا في المنطقة”. وقد كرس السيد سوري، الحاصل على درجة علمية من معهد الهند للتكنولوجيا المرموق في دلهي، نفسه لقضية بناء حلول ذكية في المنطقة وهو محارب قديم مشهور في الصناعة، بعد أن أمضى أكثر من 40 عامًا في دبي.

يأتي Vac-TL-01 الذي تقدمه Inspired Technology ببطارية قابلة للاستبدال، وتأخير بدء أخذ العينات القابل للتخصيص بالإضافة إلى إنشاء تلقائي لتقارير تسجيل البيانات، مما يجعلها واحدة من أكثر مسجلي البيانات موثوقية في السوق.

“من المتوقع أن ينمو سوق التخزين البارد في الشرق الأوسط وأفريقيا في المستقبل فقط، وكما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، تظهر المنطقة بسرعة كمركز عالمي للعديد من الصناعات. لذلك من المناسب لفاي سيجما الحصول على هذا الاعتراف من Inspired Technology التي تبشر أيضًا بالخير لنمو السوق في المنطقة. بصفتي شريكًا قديمًا لشركة فاي سيجما، فإنني فخور برابطتنا وإمكانات النمو التي تجلبها الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن Inspired Technology :

إن Inspired Technology هي شركة مصنعة في سنغافورة للحلول الذكية للخدمات اللوجستية والنقل والتخزين البارد لبيئات العالم الأكثر تنظيمًا. تعتبر الشركة مركزًا جامعًا لمراقبة الحلول والخدمات، ولديها اسم عالمي في تقديم حلول عالية الجودة للعملاء بأسعار تنافسية للغاية تقدم حلولًا عالية القيمة ومبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الكتابة إلى: sales@inspiredtechnology.co

نبذة عن فاي سيجما:

شركة فاي سيجما هي شركة حلول تخزين مقرها دبي تقدم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات لمراقبة وإدارة سلسلة التبريد من المنتجات الأكثر حساسية من حيث درجة الحرارة والرطوبة في العالم، وكانت تخدم العملاء في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الأربعين الماضية.

حول منظمة الصحة العالمية PQS :

يعتمد نهج PQS لمنظمة الصحة العالمية في التأهيل المسبق للمعدات والأجهزة على ثلاثة معايير رئيسية: يجب أن يكون للمنتج المختار خصائص أداء تلبي معايير المواصفات ذات الصلة؛ خصائص الجودة والموثوقية المناسبة للظروف الميدانية، وخصائص السلامة من المهد إلى اللحد التي تضمن عدم التسبب في أي ضرر للمستخدمين أو المرضى أو البيئة على مدار دورة حياة المنتج. يهدف فريق PQS إلى إدخال منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في علاقة أكثر إنتاجية مع المستخدمين النهائيين والمنظمات الشريكة الرئيسية.