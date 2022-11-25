‫شركة الذكاء الاصطناعي التطبيقي (أيه أيه آي سي أو) تؤمن تمويلاً بقيمة 42 مليون دولار أميركي

برلين, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — حصلت شركة الذكاء الاصطناعي التطبيقي (أيه أيه آي سي أو) على تمويل بقيمة 42 مليون دولار أميركي لتعزيز نموها في الولايات المتحدة وأوروبا. ومن بين المستثمرين في الشركة شركة جي 42 و آيه آر أم هولدنغ ومجموعة الاستثمار بلاغ أند بلاي بالإضافة إلى استثمارات من عائلات متميزة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

“إننا نشعر بالتواضع بسبب دعم مستثمرينا في ظروف السوق الحالية. ونحن نأخذ مع هذه المسؤولية على محمل الجد، ولدينا نظرة واضحة على أن زيادة رأس المال ليست مؤشرًا على النجاح. وما زلنا نحتفظ بتواضعنا، ونبني منتجات رائعة للولايات المتحدة. والعملاء المقيمين في المملكة المتحدة، كما قال آريا بولورفروشان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيه أيه آي سي أو.

وإذ تأسست في أيلول/سبتمبر 2021، فإن من بين المستثمرين الأساسيين في أيه أيه آي سي أو، ستيفان فون ليختنشتاين، وغاري كاسباروف، ودينيس ماهوني، وفالنون القابضة، وفرويد هولدنغز، وأتش سي أس جي أم بي أتش، ومجموعة بلاغ آند بلاي للاستثمار، وشركة بولور، وأيه آر أم هولدنغ، من بين شركات أخرى.

تتمثل مهمة أيه أيه آي سي أو في تطوير منتجات موجهة تعتمد على التعلم الآلي تعمل على أتمتة عمليات الأعمال الحرجة التي تنطوي على عمل يدوي أو متكرر”، كما قال السيد بولورفروشان.

يقع مقر فريق أيه أيه آي سي أو الهندسي في سان فرانسيسكو وبرلين والإمارات العربية المتحدة – وهو فريق يستمد المواهب من شركات أمازون، غوغل، مكنسي، غولدمان ساكس، آلتا فيستا، وإي بي، ومايكروسوفت، وجي بي مورغان وأيربي أن بي.

شركة الذكاء الاصطناعي التطبيقي (أيه أيه آي سي أو)

تقوم شركة الذكاء الاصطناعي التطبيقي (أيه أيه آي سي أو) ببناء منتجات للمساعدة في أتمتة العمليات البشرية الحرجة في قطاعات التأمين والأدوية والرعاية الصحية والسلامة والحكومة. تقلل منتجات أيه أيه آي سي أو من الأخطاء البشرية والعمليات اليدوية وترقية الإنتاجية.