شركة إي إكس بي ريلتي “eXp Realty” تفتح فرعًا في دبي

بيلينغام، واشنطن -26 ديسمبر 2022 – توسعت شركة إي إكس بي ريلتي “eXp Realty”، وهي شركة الوساطة العقارية الأسرع نموًا في العالم وعلى ظهر هذا الكوكب، وهي الشركة الفرعية الأساسية لشركة إي اكس بي وورلد هولدينغز إنكوربوريشن (مدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: EXPI)، ومددت نشاطها ليصل إلى دبي، بهدف تعزيز وجودنا في الشرق الأوسط. تعمل شركة إي إكس بي ريلتي الآن في 24 سوقًا وتضم أكثر من 86,000 وسيط عقاري حول العالم.

ساهمت منصة إي إكس بي ريلتي السحابية السريعة في التوسع المستمر والسريع في جميع أنحاء العالم، ويعلن هذا الإعلان عن افتتاح سوقها السادس في 2022.

صرح مايكل فالديس، كبير مسؤولي التطوير: “يا لها من لحظة فخر لشركة إي إكس بي ريلتي “eXp Realty”. نفتتح الآن موقعنا رقم 24، الذي يُعد الإضافة المتوقعة منذ فترة طويلة لدبي، إحدى أكثر مدن الشرق الأوسط إثارة” وأضاف: “تتمتع دبي بتعداد سكاني غني وحيوي ومتعدد الثقافات واقتصاد متنوع بنفس القدر، مما يوفر أساسًا قويًا لنقطة دخولنا إلى الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا تفويض الوكلاء في دبي من خلال إتاحة فرص النجاح لهم من خلال نموذجنا الفريد المتمركز حول الوسيط العقاري وعروض القيمة التنافسية”.

سترأس دنيا فادي، التي انضمت للشركة وتتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال الوساطة العقارية في دبي، عمليات الوساطة لشركة إي إكس بي ريلتي في دبي.

تقول دنيا فادي: “تبني دبي للمستقبل وشركة إي إكس بي ريلتي هي مستقبل العقارات، إذ إنها تجلب ابتكارات قوية ولا مثيل لها إلى سوق العقارات”، وأضافت: “أدركت على الفور أنني أريد أن أكون الشخص الذي يجلب هذا النموذج الكاسح إلى دبي ويسعدني أن أقود هذا التوسع.”

يوفر النموذج المالي الخاص بشركة إي إكس بي ريلتي لوكلاء العقارات السكنية والتجارية هيكل عمولة مُغري، مما يوفر للوكلاء فرصة لكسب دخل إضافي من خلال المساعدة في تنمية قاعدة وكلاء الشركة والإنتاج على مستوى العالم، وكسب الأسهم في الشركة من خلال أنشطة الإدراج والبيع. تدعم منصة فيربيلا، وهي منصة افتراضية تعاونية ومتكاملة خاصة بالشركة، الوساطة السحابية، مما يمكن وكلائها من التواصل والالتقاء وإجراء الأعمال التجارية في الميتافيرس.

نبذة عن شركة إي إكس بي وورلد هولدينغز إنكوربوريشن

تعتبر شركة إي اكس بي وورلد هولدينغز إنكوربوريشن (مدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: EXPI) شركة قابضة تضم شركات إي إكس بي ريلتي وفيربيلا وساكسس إنتربرايزز.

تعتبر شركة إي إكس بي ريلتي الشركة العقارية الأسرع نموًا في العالم وتضم أكثر من 86,000 وسيط عقاري في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند والمكسيك والبرتغال وفرنسا وبورتوريكو والبرازيل وإيطاليا وهونج كونغ وكولومبيا وإسبانيا وإسرائيل وبنما وألمانيا وجمهورية الدومينيكان واليونان ونيوزيلندا وتشيلي وبولندا ودبي وتستمر في التوسع على المستوى الدولي. توفر شركة إي اكس بي وورلد هولدينغز، بصفتها شركة مساهمة عامة، للعاملين في مجال العقارات فرصة فريدة لكسب جوائز الأسهم بهدف الإنتاج والمساهمة في نمو الشركة بشكل عام. تقدم شركة إي اكس بي وورلد هولدينغز وشركاتها التابعة مجموعة كاملة من حلول تكنولوجيا الوساطة والعقارات، بما في ذلك نموذج الوساطة السكنية والتجارية المبتكر والخدمات المهنية والأدوات التعاونية والتطوير الشخصي. تدعم منصة فيربيلا، وهي منصة ثلاثية الأبعاد متكاملة واجتماعية وتعاونية بشكل متأصل، الوساطة السحابية وتمكن الوكلاء من أن يكونوا أكثر اتصالاً وإنتاجية. تأسست ساكسس إنتربرايزز، التي ترتكز على مجلة ساكسس ومؤسساتها الإعلامية ذات الصلة، في عام 1897 وتعتبر علامة تجارية رائدة في مجال التطوير الشخصي والمهني والمطبوعات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://eXpworldholdings.com.

البيان التطلعي

قد تتضمن البيانات الواردة في هذه المقالة بيانات عن التوقعات المستقبلية وغيرها من البيانات التطلعية التي تستند إلى وجهات النظر والافتراضات الحالية للإدارة وتتضمن مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك الصريحة أو الضمنية في مثل هذه البيانات. لا تسري هذه البيانات التطلعية إلا من تاريخ صدورها، ولا تتعهد الشركة بأي التزام بمراجعتها أو تحديثها. تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول النمو المستمر لقاعدة الوكلاء والوسطاء الخاصة بنا؛ وتوسيع أعمال الوساطة العقارية السكنية في الأسواق الخارجية؛ والطلب على حلول العمل عن بعد والتعلم عن بعد والأحداث الافتراضية؛ وتطوير وساطاتنا التجارية وقدرتنا على جذب وسطاء العقارات التجارية؛ ونمو الإيرادات والأداء المالي. لا تضمن هذه البيانات الأداء في المستقبل. تشمل العوامل المهمة، التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا وسلبيًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، التغييرات في الأعمال أو ظروف السوق الأخرى؛ وصعوبة الحفاظ على نمو المصروفات عند مستويات متواضعة مع زيادة الإيرادات؛ وغيرها من المخاطر المفصلة من وقت لآخر في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أحدث تقرير ربع سنوي وفقًا للنموذج 10-Q والتقرير السنوي وفقًا للنموذج 10-K.

جهة الاتصال للعلاقات الإعلامية:

شركة إي اكس بي وورلد هولدينغز إنكوربوريشن

mediarelations@eXpworldholdings.com

جهة اتصال علاقات المستثمرين:

دينيس جارسيا

investors@eXpworldholdings.com