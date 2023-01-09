‫شركة إيكولوج الدولية تعيّن خوان شابارو مديراً تنفيذياً ورئيساً لمجلس الإدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شركة إيكولوج إنترناشيونال، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة والحلول اللوجستية لدعم الحياة وسلسلة الإمداد والطاقة والرعاية الصحية، عن تعيين خوان شابارو رئيسا تنفيذيا للمجلس اعتبارا من 01 يناير 2023.

ويتمتع السيد شابارو بخبرة واسعة في مجال إدارة اللوجستيات في البيئات السريعة الخطى والتركيز المباشر على المستهلك بسبب ما يزيد على 30 عاما من الخبرة كمدير تنفيذي في إدارة سلسلة الإمداد والمشتريات والمصادر، حيث عمل في شركات معترف بها عالميا مثل زارا (إنديتكس) وإسبريت وبريمارك، وينسجم هذا مع رؤية إيكولوج واستراتيجية النمو، ويجعله إضافة قيمة إلى فريق قيادة الأعمال.

وتعليقا على دوره الجديد، قال خوان شابارو: “إيكولوج شركة فريدة لها تاريخ مميز والقدرة على المساعدة في يعزز جميع جوانب حياة عملائها في مجالات مثل تحسين جودة المياه، وإعداد الأغذية والمأكولات، والرعاية الصحية والخدمات المستدامة . إن التزام الشركة بموظفيها وبيئة العمل التي تشبه الأسرة من بين الأسباب العديد التي تحفزني للانضمام إلى الشركة”.

ويأتي تعيين السيد شابارو في وقت محوري مع تقدم إيكولوج في توسيع نطاق خدماتها بحيث تشمل حلولا مخصصة للرعاية الصحية، وتكنولوجيا المياه النظيفة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيات الغذاء المستدام. وسوف تستفيد إيكولوج من خلال إستخدام مواردها في تقديم خدمات مباشرة للمستهلكين من خلال مشاريعها في الأسواق المستقرة والناشئة .

“هذه مرحلة مثيرة من مراحل نموالشركة حيث إننا نبحث في كيفية الاستفادة من موظفينا الموهوبين والقيمين من أجل تنمية قدراتهم وتوسيع قدرتنا على مساعدة المزيد من العملاء بطرق أكبر وأفضل. إنني متلهف للمساهمة في دوري الجديد وأتشرف بقيادة فريقنا الرائع نحو آفاق جديدة من النجاح”.

عن إيكولوج الدولية

إيكولوج الدولية هي شركة عالمية تقدم خدمات متكاملة وحلول مستدامة مصممة خصيصا لتلبية إحتياجات مجموعة متنوعة من العملاء في قطاع المعونة الإنسانية والصحية والطاقة والتعدين والهياكل الأساسية. تأسست الشركة منذ أكثر من عقدين في ألمانيا وتعمل في أربعين دولة بحافظة خدمات تشمل دعم الحياة وإدارة سلسلة التوريد والبناء والهندسة والرعاية الصحية والخدمات البيئية. إيكولوج هي شركة مهتمة بخدمة الناس والمجتمعات ولديها خبرة واسعة في توفير حلول إستجابة سريعة ولوجستيات المتكاملة والمعقدة بالإضافة إلى حلول للعمليات الحيوية للمهام .

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