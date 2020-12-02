الشركة المبتكرة للمواد تصدر تقرير الاستدامة 2020 وتعلن عن التزامات العام 2030

كنغسبورت، تنيسي، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إيستمان (NYSE:EMN) عن التزامات استدامة طموحة للعام 2030 الثلاثاء بالتزامن مع إصدارها تقريرها للاستدامة 2020. يسلط التقرير الضوء على التزام الشركة بالابتكار المستدام ويضع أهدافًا لمواجهة ثلاثة تحديات صعبة وطويلة الأجل ويمكن أن تكون مدمرة وتؤثر على عدد سكان العالم المتزايد بسرعة: تغير المناخ وأزمة النفايات البلاستيكية والتفاوتات الاجتماعية.

كمبتكر للمواد، تتمتع إيستمان بمكانة فريدة لمواجهة هذه التحديات وللمساعدة في إنشاء حلول تخدم الجميع. من خلال نهج “الدائرة الأفضل” هذا..

وقال مارك كوستا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيستمان: “من خلال العمليات والأنظمة والابتكارات المادية، يمكننا إنشاء حلول تساعد في حل أزمات المناخ والنفايات البلاستيكية مع تقديم منتجات إلى السوق لرعاية عدد متزايد من السكان. “نحن ننظر إلى الأمر على أنه ابتكار لدائرة أفضل.”الدائرة الأفضل.”

كمبتكر للمواد، تتمتع إيستمان بمكانة فريدة لمواجهة هذه التحديات وللمساعدة في إنشاء حلول تخدم الجميع. من خلال نهج “الدائرة الأفضل” هذا، تعتزم الشركة:

التخفيف من حدة تغير المناخ

تتحمل إيستمان مسؤولية تحسين بصمتها التشغيلية باستمرار. تدعم الشركة اتفاقية باريس وتماشياً معها، تلتزم إيستمان بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

التزام 2030:

تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المطلقة 1+2 بمقدار الثلث بحلول العام 2030 لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

الابتكار لتوفير المنتجات التي تمكن من توفير الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلاسل القيمة لدينا وعلى مستوى المستهلك.

دائرية عامة

تساهم ايستمان في الاقتصاد الدائري. بالنسبة إلى إيستمان، يعني ذلك إبقاء النفايات البلاستيكية بعيدًا عن مدافن القمامة والبيئة من خلال ابتكارات إعادة التدوير التي تحول النفايات إلى مواد وبالتالي تقليل استخدام المواد الأولية الأحفورية.

التزامات العام 2030:

إعادة تدوير أكثر من 500 مليون باوند من النفايات البلاستيكية سنويًا عبر تقنيات إعادة التدوير الجزيئي، مع التزام للعام 2025 بإعادة تدوير أكثر من 250 مليون باوند من النفايات البلاستيكية سنويًا من خلال هذه التقنيات.

تحفيز تحسين نظام إعادة التدوير من خلال الاستمرار في توسيع القدرات لإعادة تدوير المنتجات الأكثر تعقيدًا وبالمشاركة في المبادرات والتعاون لدفع عملية الجمع المتزايدة.

رعاية المجتمع

يبدأ عمل إيستمان وينتهي بالناس. من خلال العمل من الداخل إلى الخارج لضمان أن يعكس عدد موظفيها سكان العالم في تكوينهم المتنوع ومواءمة شراكاتها الخارجية ودعمها مع مجالات تأثيرها الرئيسية، ستساهم إيستمان في خلق مجتمع أكثر إنصافًا.

التزامات العام 2030:

تحقيق التكافؤ بين الجنسين بما يتماشى مع الالتزام “بنموذج من أجل التساوي.” ® .

. أن تكون قائدًا للمساواة العرقية في صناعتنا.

دفع ابتكارات المنتجات الجديدة التي تعزز الحلول لتلبية احتياجات المجتمع الأكثر إلحاحًا مع ضمان سلامة المنتج وشفافيته.

كجزء من تفاني الشركة في تحقيق التزاماتها للعام 2030، أصدرت إيستمان تقرير الاستدامة للعام 2020. التقرير هو نظرة شفافة على التقدم الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها للعام 2020 وخارطة طريق لكيفية تحقيقها لأجندة العام 2030.

وقال كوستا: “تعتمد استراتيجيتنا للاستدامة على التقدم الذي أحرزناه في السعي لتحقيق أهدافنا السابقة. لقد اكتسبنا رؤى مهمة حول كيفية دفع الاستدامة المقترنة بالابتكار لتحولنا إلى شركة مواد متخصصة، ونحن ملتزمون بتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية عبر مؤسستنا وداخل مجتمعاتنا، والإبلاغ عن تقدمنا سنويًا.”

تقرير الاستدامة لعام 2020 الخاص بالشركة متاح الآن. للاطلاع على التقرير الكامل ومعرفة المزيد عن التزامات إيستمان للعام 2030 بإنشاء الدائرة الأفضل، يرجى زيارة eastman.com/ sustainabilityreport

حول ايستمان

تأسست شركة إيستمان في العام 1920، وهي شركة مواد متخصصة عالمية تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الموجودة في العناصر التي يستخدمها الأشخاص يوميًا. بهدف تحسين جودة الحياة بطريقة مادية، تعمل إيستمان مع العملاء لتقديم منتجات وحلول مبتكرة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة. يستفيد نموذج نمو الشركة القائم على الابتكار من المنصات التكنولوجية ذات المستوى العالمي والمشاركة العميقة للعملاء وتطوير التطبيقات المتميزة لتنمية مكانتها الرائدة في الأسواق النهائية الجذابة مثل النقل والبناء والتشييد والمواد الاستهلاكية. بصفتها شركة شاملة ومتنوعة عالميًا، توظف إيستمان ما يقرب من 14,500 شخص حول العالم وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة. بلغت عائدات الشركة للعام 2019 حوالي 9.3 مليار دولار ويقع مقرها الرئيسي في كينغسبورت، تينيسي، الولايات المتحدة الأميركية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.johncullenlighting. com.

للتحقيقات الاعلامية:

لورا مانسفيلد، معتمدة علاقات عامة، تومبراس

9968. 599. (865) 1+lmansfield@tombras. com

براد ليفورد إيستمان

423-229-6543 1 / blifford@eastman.com

المستثمرون:

غريغ ريدل، إيستمانن

212-835-1620 1+ /griddle@eastman. com

مارك كوستا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإيستمان

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