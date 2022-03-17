‫شركة “إلودا” (ilooda) تطلق جهاز “هايزر-مي”، جهاز شدّ الجلد من الجيل التالي

سيول، كوريا الجنوبية، 17 مارس/آذار 2022 /PRNewswire / — يعتبر حشو البوتوكس أحدث الإجراءات التجميلية لإرضاء رغبة الأشخاص في أن يكونوا أصغر سناً وأكثر جمالاً. نظراً لأن عمليات شدّ الجلد قد استرعت اهتماماً عالمياً مؤخراً، فقد أعلنت إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية في كوريا الجنوبية والمسماة “إلودا” عن إطلاقها لمنتج جديد يسمى “هايزر-مي”. وقد أطلقت شركة “إلودا” أحدث ابتكاراتها “هايزر-مي” في مجال شدّ الجلد بالأسواق والذي يمثل عصراً جديداً في تكنولوجيا شدّ الجلد التجميلي.

و”هايزر-مي” هو جهاز الموجات فوق الصوتية عالية الكثافة ( HIFU ) ويقدم الجهاز أداء قوي بقدرة 30 وات. ويوفر الجهاز مقابض رئيسية ودقيقة مزدوجة ويظهر تشغيلا متقناً وسريعاً من خلال تطبيق الموجات فوق الصوتية من خلال خرطوشات مقسمة إلى أعماق مختلفة. جهاز “هايزر-مي” بات معروفاً وتم إقراره بالفعل في جميع أنحاء العالم نظراً لسلامته وكفاءته وذلك من خلال الحصول على علامة سي إي ( CE ) الأوروبية والموافقات الوطنية في إندونيسيا وتايلاند وروسيا. جهاز “هايزر-مي” من مميزاته تقليل الألم مقارنة بعمليات الموجات فوق الصوتية عالية الكثافة التقليدية ولا يتسبب في إعاقة الحياة اليومية مباشرة بعد العملية، ومن المتوقع أن يصبح هذا المنتج شائعاً بين المستهلكين.

نظرية عمل شدّ الجلد بالموجات فوق الصوتية عالية الكثافة في جهاز “هايزر-مي” تعتمد على رفع درجة حرارة الجهاز العضلي السطحي للجلد إلى 65~70 درجة، مما ينشئ منطقة تخثر حراري، ويسهل تجديد الألياف المرنة مثل الكولاجين والإيلاستين. ويحظى المنتج باستقبال جيد من النساء والرجال على حد سواء بسبب إجراءاته البسيطة وآثاره الفورية. ويتيح المقبض والخرطوشة الحصرية للعينين إجراءً أكثر دقة، حيث يمكن للمستخدمين توقع تأثيرات محسنة بعد معالجة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الواجهة سهلة الاستخدام توفر راحة أكبر للمستخدمين، بينما التصميم البسيط صغير الحجم وخيارات الألوان الجذابة للمنتج تجعله يبدو سهلاً ليجذب الانتباه.

وكشفت العلامة التجارية عن مقطع فيديو إعلاني لحملة “عزز نفسك” عند إطلاقه عالمياً. في حملة “عزز نفسك”، يتم التعبير عن قيمة وشعار العلامة التجارية “هايزر-مي”، من خلال تقنيات عمل فني ثلاثي الأبعاد مقنع وحيوي والتي هي مناسبة للمحتوى الرقمي. وبرسومات ديناميكية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من شعار “هايزر-مي” كخلفية، يصور الفيديو الخصائص الجريئة والليبرالية لجيلي الألفية وزد. ويثير الفيديو اهتمام المشاهدين من خلال التأكيد على الصوت والحركات المبهجة للنموذج بأسلوب تحرير سريع. وجهاز “هايزر-مي” قد بنى لهجته وأسلوبه الفريد “كعلامة تجارية مشرقة وعصرية بثقة قوية”، متجاوزاً للآلية المطبقة على أجهزة الليزر الطبية الحالية.

وأوضح مدير تسويق العلامة التجارية لجهاز “هايزر-مي”، “قصة (هايزر-مي) ستعطي الشجاعة لجميع الأشخاص الذين يسعون جاهدين للنظر إلى الشباب لكسر الحدود، والتغلب على القيود، وإدارة حياة واثقة. ونأمل أن يركزوا على أنفسهم بدلاً من الاهتمام كثيراً بكيفية تفكير الآخرين بهم”. وشدد “إيس كو” مدير التسويق، على أن هذا المفهوم هو المصدر الحقيقي لحيوية “هايزر-مي”.

وفي الآونة الأخيرة، قامت شركة “إلودا” بالترويج لإجراءات التجميل في كوريا الجنوبية من خلال صنع منتجات عالية الجودة. ونمّت شركة “إلودا” وجودها في سوق تجميل البشرة العالمية مع منتج إبرة دقيقة عالية التردد يسمى “سيكرت آر-إف”. واستمرت الشركة في موقعها العالمي من خلال تنويع مجموعة المنتجات بمنتجات جديدة مختلفة، بما في ذلك “هايزر-مي”. وتقول شركة “إلودا”: “نتوقع أن يرضي “هايزر-مي” كل من الطاقم الطبي والمستهلكين. ونخطط لتكريس جميع قدراتنا التسويقية للترويج لهذا المنتج على نطاق واسع”.

وفي الوقت الحالي، تصدر شركة “إلودا” منتجاتها إلى 67 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا ودول الشرق الأوسط. ومع صدور المنتجات الجديدة هذا العام، ستواصل شركة “إلودا” زيادة عدد البلدان التي تستهدفها للتصدير. وتتوفر معلومات مفصلة عن جميع منتجات شركة “إلودا” عبر ندوات عبر الإنترنت موجودة على الموقع الرسمي.

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