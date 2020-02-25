شركة إربرودكتس قدرة تضع حجر الأساس لمركز غازات صناعية عالمي المستوى، ومدمج بالكامل في الجبيل بالمملكة العربية السعودية

الاحتفال يحتفي بمعلم جديد وتعاون ناجح بين الشركة والهيئة الملكية للجبيل وينبع

ليهاي فالي، بنسلفانيا، 25 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير، 2020 / بي آر نيوزواير / — نظمت شركة إربرودكتس قدرة بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع حفل وضع حجر الأساس بمناسبة بدء العمل في إقامة مركز غازات عالمي المستوى، مدمج بالكامل في مدينة الجبيل الصناعية.

يتضمن الاستثمار الهام الذي قدمته إربرودكتس قدرة بناء وامتلاك وتشغيل مصلح بخار الميثان عالميالمستوى لإنتاج الهيدروجين؛ وحدة فصل الهواء، لإنتاج الأكسجين والنيتروجين؛ وحدات امتصاص تأرجح ضغط الهيدروجينلاستعادة الهيدروجين من الغازات المنبعثة؛ وتركيب شبكات خطوط أنابيب شاملة لربط ونقل الغازات الصناعية إلى قاعدة عملاء المصافي والكيماويات العريضة في المنطقة.

وقال سيفي قاسمي Seifi Ghasemi ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةإربرودكتس: “إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم وأن نشهد انطلاقة مشروع عالمي آخر في المملكة. تقودإربرودكتس الريادة في تطوير التقنيات والحلول التي تحدث الفرق لعالمنا. فهذه هي أولوياتنا وحيث نركز اهتمامنا، وبالتعاون مع الهيئة الملكية، يوضح هذا الاستثمار في الجبيل هذا التركيز، وهو مثال آخر حيث يمكننا من خلاله تقديم مجموعة كاملة من قدراتإربرودكتسلدعم الطاقة المستدامة وإنتاج المواد الكيميائية إلى المملكة العربية السعودية “.

وقال الدكتور سمير سرحان Dr. Samir Serhan ، رئيس مجلس إدارةإربرودكتس قدرة ونائب الرئيس التنفيذي لشركةإربرودكتس، “إن الاستثمار الذي نقوم به في الجبيل هو استمرار لرسالتنا (رسالة إربرودكتس قدرة ) لتقديم حلول عالمية المستوى في مجال التكنولوجيا، والحلول في الموقع، الريادة في تنفيذ المشاريع والقيادة التشغيلية لمشاريع الطاقة والبيئة الواسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويعرض هذا المشروع الضخم مرة أخرى نقاط القوة والقدرات الأساسية التي نوفرها لدعم إنشاء قطاع رائد للمنتجات في المملكة العربية السعودية.”

وقال محمد أبونيان Mohammad A. Abunayyan ، نائب رئيس مجلس إدارةإربرودكتس قدرة ورئيس شركة”فيجن إنفست” و”قدرة للطاقة”: “مع هذا الاستثمار، تواصلإربرودكتس قدرةإظهار التزامها تجاه المملكة العربية السعودية من خلال كونها في طليعة التوطين المتميز للتقنيات لتلبية احتياجات الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة، بطريقة مستدامة. نحن في شركة القدرة للطاقة نفخر بشراكتنا معإربرودكتس، ونتطلع إلى هذا الاستثمار وغيره من الاستثمارات التي سيتم تنفيذها من خلالإربرودكتس قدرة في المستقبل القريب.”

عندما يتم بناء استكمال بناء مركز الغازات الصناعية في العام 2023، فسوف يخدم بشكل موثوق النمو المستمر لمدينة الجبيل الصناعية ويدعم الرخاء المتزايد للمملكة العربية السعودية وسيمكن الجبيل من تحقيق قيم أعلى للغازات المنبعثة وإدخال تقنيات جديدة لتحويل أعلاف منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

وسوف تكون محطة إنتاج الهيدروجينالتي سيتم بناؤها وتملكها وتشغيلها من قبلإربرودكتس قدرة، متطابقة مع أكبر محطة بنتها شركةإربرودكتسعلى الإطلاق largest ever built by Air Products . سوف توفر هذه المحطة التي ستخدم مصافي التكرير والصناعات البتروكيماوية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، أحدث التقنيات لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتشمل التكامل الأمثل للحرارة لخفض استهلاك المواد الخام وتقليل استهلاكها. ستساهم تهيئة المصنع والتقنيات المستخدمة أيضًا في تحقيق أهداف الاستدامةلإربرودكتسالخاصة بتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثاتها.

سوف يشتمل مرفق الجبيل علىوحدة فصل الهواءومحطة امتصاص تأرجح ضغط الهيدروجين، وسيعمل الموقع كمركز لخط أنابيب الغازات الصناعية التي سيتم توفيرها لعلاقات العملاء الفردية في المنطقة.

يتضمن هذا الاستثمار بناء محطة وقود الهيدروجين الثانية في المملكة العربية السعودية في الموقع. افتتحت أرامكو السعودية وإربرودكتس أول محطة لتزويد وقود الهيدروجين في المملكة العربية السعودية first hydrogen fueling station in Saudi Arabia في مركز التكنولوجيا الجديد لشركة إربرودكتس في حديقة التقنية للعلوم في الظهران في يونيو 2019.

حول إربرودكتس قدرة

إربرودكتس قدرةهي مشروع مشترك للتنمية والاستثماربينإربرودكتس وقدرة للطاقة، وهي شركة تابعة لـفيجن إنفست. إربرودكتسهي شركة عالمية رائدة في مجال الغازات الصناعية تقوم بتطوير وهندسة وبناء وتملك وتشغيل العديد من أكبر مشاريع الغاز الصناعي في العالم؛ الرؤية للاستثمار هي شركة قابضة رائدة في مجال التطوير والاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومع محفظة متنوعة من الاستثمارات في العديد من القطاعات مثل خدمات الطاقة والبنية التحتية واللوجيستيات والغازات الصناعية ذات البصمة الاستثمارية العالمية التشغيلية.

تشكلت شركةإربرودكتس قدرةبعد عدة سنوات من الشراكة بين الشركات الأم، وتتمثل مهمتها في تقديم تكنولوجيا على مستوى عالمي، وحلول في الموقع، وقيادة تنفيذية للمشروعات وقيادة تشغيلية لمشاريع طاقة وبيئية واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة airproductsqudra.com .

حول شركة إربرودكتس

إربرودكتس (NYSE: APD ) هي شركة عالمية رائدة في مجال الغازات الصناعية تعمل منذ حوالي 80 عامًا. تركز الشركة على خدمة الطاقة والبيئة والأسواق الناشئة، وتوفر الشركة الغازات الصناعية الأساسية والمعدات ذات الصلة وخبرة التطبيقات المتخصصة للعملاء في عشرات الصناعات، بما في ذلك التكرير والكيماويات والمعادن والالكترونيات والتصنيع والمواد الغذائية والمشروبات. إربرودكتس هي أيضًا الشركة الرائدة عالميًا في توريد تكنولوجيا ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال. تقوم الشركة بتطوير، وهندسة، وبناء، وتملك، وإدارة بعض من أكبر مشاريع الغاز الصناعي في العالم، بما في ذلك مشاريع التغويز التي تعمل على تحويل الموارد الطبيعية الوفيرة بشكل مستدام إلى غاز تخليقي لإنتاج الطاقة والوقود والمواد الكيميائية عالية القيمة.

حققت الشركة في العام 2019 مبيعات مالية بلغت 8.9 مليار دولار من عمليات في 50 دولة، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لها حوالي 55 مليار دولار. يدفع أكثر من 17000 موظف متحمس وموهب وملتزم من خلفيات متنوعة الهدف الأسمى لشركةإربرودكتس المتمثل في تقديم حلول مبتكرة تفيد البيئة، وتعزز الاستدامة وتعالج التحديات التي تواجه العملاء والمجتمعات والعالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة airproducts.com أو تابعنا على LinkedIn , Twitter , Facebook أو Instagram .

ملاحظة: قد يحتوي هذا الإصدار على بيانات تطلعية ضمن أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاصة للعام 1995. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات وافتراضات الإدارة المعقولة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان في ما يتعلق بعوامل الخطر الهامة. قد يختلف الأداء الفعلي والنتائج المالية بشكل جوهري عن التوقعات والتقديرات المعبر عنها في البيانات التطلعية في هذا البيان نظرًا لوجود العديد من العوامل التي لا تتوقعها الإدارة، بما في ذلك عوامل الخطر الموضحة في نموذج الشركة 10 كي عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

ملحوظة المحرر: Downloadable photos من الحدث متوفرة في مركز أخبار إربرودكتس على الإنترنت.