شركة إدمي تفتتح مكتب مبيعات لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة

سنغافورة، 1 يوليو / تموز 2020 / بي آر نيوزواير / — يسعد شركة إي دي إم آي ليميتد EDMI Limited، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول العدَادات الذكيّة، الإعلان عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز وجود الشركة الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

فسيعمل مكتب إي دي إم آي ليميتد في دبي كمركز لأنشطة مبيعات الشركة في الشرق الأوسط ومناطق أوروبا الشرقية وأفريقيا واسعةً، مما يدعم النمو المستمر لـ إي دي إم آي ليميتد مع زيادة قدرة الشركة على خدمة العملاء الجدد والحاليين في هذه المناطق.

ومثل بقية المناطق، فقد تأثرت منطقة الشرق الأوسط بجائحة كوفيد-19، حيث اتخذت العديد من البلدان إجراءات الإغلاق في الأشهر القليلة الماضية. وقد تأثرت أعمال المرافق أيضًا بالطلبات المتزايدة لتقنيات الشبكات الذكية وحلول العدادات الذكية في المنطقة وذلك بهدف تدعيم التحسّن في إدارة الشبكات.

والرئيس التنفيذي لشركة إي دي إم آي ليميتد، هاو نيو سنغ، قد صرّح بأن: شركة إي دي إم آي ليميتد قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا للاستثمار في توسيع أعمالها في هذه السوق المتنامية. فموقع دبي في المنطقة رئيسيّ واستراتيجيّ يجعلها تتمتّع بسهولة التنقّل والتواصل والاتصالات ليس فقط مع دول منطقة الشرق الأوسط، وإنّما أيضًا مع أفريقيا وحتى أوروبا الشرقية، مما يمكّننا من الإستجابة لاحتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة أوسع وفاعليّة أكبر”.

وقد قال نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في إي دي إم آي ليميتد، مهدي آريِن بأنه “يعتبر افتتاح مكتب إي دي إم آي ليميتد الجديد في دبي خطوة مهمة نحو تحقيق توسيع حضورنا. إذ أن إي دي إم آي ليميتد تقدم حلول العدادات الذكية في المنطقة لسنواتٍ عديدة، والآن مع هذا الموقع الجديد، نحن متحمسون للمشاركة بشكل وثيق مع العملاء والشركاء لتقديم خدمات أفضل في الوقت المناسب”.

وتقع مكاتب شركة إي دي إم آي ليميتد في دبي في مركز جميرا للأعمال (3)، داخل منطقة دي إم سي سي الحرة في أبراج بحيرات الجميرا في مدينة دبي.

عن إي دي إم آي ليميتد:

إي دي إم آي ليميتد هي إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال أنظمة وحلول العدادات الذكية. وتركز إي دي إم آي ليميتد على تصميم وتطوير وتصنيع عدادات الطاقة وأنظمة القياس المبتكرة والمتقدمة تقنيّاً لصناعة المرافق العالمية. فتتضمن محفظة العدادات في إي دي إم آي ليميتد مجموعة كاملة من العدادات الذكية، عالية الجودة، وأنظمة البنية التحتية المتطوّرة وأنظمة إدارة الطاقة الحديثة. شركة إي دي إم آي ليميتد مملوكة لمجموعة شركات أوساكي إلكتريك كو المحدودة، وهي مجموعة شركات يابانية في مجال أنظمة وحلول العدادات، وهي مدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو.

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