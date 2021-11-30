شركة أنيكاف تعرض منتجاتها في معرض سيال الشرق الأوسط

دبي29 نوفمبر / تشرين ثاني 2021/PRNewswire/ — تفتخر شركة أنيكاف بالإعلان عن إطلاق حملتها الجديدة في معرض سيال الشرق الأوسط (صالون الغذاء الدولي)، وهو مبادرة من الاتحاد الأوروبي للترويج لجودة البقوليات المعلبة من أوروبا في الشرق الأوسط.

تُزرع بقولياتنا وتُرعى بعناية، بأعلى جودة بدءًا من زراعتها في الحقول، ثم العناية بها وهي تنضج، وتحصد في ذروة مذاقها وملمسها، قبل حفظها لك في علبة. إنها بالفعل كنز عليك الاحتفاظ به على الرف الخاص بك!

الحمص والفاصوليا والعدس والفاصوليا البيضاء والحمراء، وجميع البقوليات اللذيذة، تشكل أساس الكثير من المأكولات الشرق أوسطية – من الحمص والفلافل واليخنات والشوربات والصلصات والسلطات وأنواع أرز البيلاف.

سيقدم طهاة أنيكاف وصفات في أبو ظبي خلال أيام المعرض الثلاثة (7-9 كانون الأول/ديسمبر 2021): وصفة سمك السلمون المدخن والبازلاء الخضراء، والفاصوليا الحمراء والتشيزبيرغر الكسكسي، ووصفة سلطة قوس قزح، والحمص، وكعكة الشوكولاتة، وسلطة العدس مع جبن الموزاريلا والهندباء المجعدة، وجبنة الريكوتا والبازلاء الكروكيت. ستكشف مبتكرة وصفاتنا سهى درويش والطاهي أحمد فيصل عن وصفات جديدة في جناحنا رقم D40 في القاعة 7.

يتوفر المزيد من المعلومات على www.legumesfromeurope.com حول كيفية ومكان زراعة بقولياتنا ومعالجتها وكذلك عن التزامنا البيئي والتفاصيل الغذائية لهذه النباتات المعجزة الغنية بالبروتينات والألياف العالية.

في ما يلي بعض الوصفات التي سيتم عرضها في معرض سيال. الوصفة الأولى هي سمك السلمون المدخن وريسوتو البازلاء الخضراء، التي ابتكرتها خبيرة الطعام سهى درويش. إنها حقًا طريقة رائعة للاستمتاع بريسوتو خضراء مبهجة حقًا. المزيج الرائع من السلمون المدخن والشمر والبازلاء الطرية يأخذ هذا الريسوتو إلى مستوى آخر. طبق سيثير إعجاب ضيوفك بالتأكيد بأقل مجهود ومهارات طبخ بسيطة للغاية. والثاني هو سلطة قوس قزح اللذيذة، التي أعدها لك الشيف أحمد فيصل خصيصًا. هي وصفة بسيطة وصحية، هذه السلطة تحمل اسمها هذا لأنها تحتوي على كل ألوان قوس قزح.

السلمون المدخن وريسوتو البازلاء الخضراء

التوقيت. 35 دقيقة

لصعوبة: سهلة

تكفي لـ: 4

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

قطعة صغيرة من الزبدة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مفروم

1 حبة شمر صغيرة مفرومة ناعماً

1 علبة صغيرة من السلمون البري منزوع الجلد والعظام

200 غرام سلمون مدخن

200 غرام أرز أربوريو

2 علبة بازلاء معلبة

2 لتر من مرق الدجاج

قشر ليمونة

100 غرام جبن بارميزان مبشور

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة.

الطريقة

ابدأ بمزج حوالي نصف علبة من البقوليات الأوروبية البازلاء مع حوالي نصف كوب من مرق الدجاج حتى تحصل على بيوريه ناعم ودسم. ضع المزيج جانبا.

في طنجرة كبيرة ثقيلة، يُقلى البصل المفروم والشمر في زيت الزيتون والزبدة، حتى يصبحا شبه شفافين. ثم أضيفي الثوم وأرز الأبوريو المهروس يقلب لمدة دقيقة.

أضيفي مغرفة كاملة من مرق الدجاج المتبقي ودفئيها وحركيها وانتظري حتى يمتصها الأرز. استمري في تكرار هذه الخطوة حتى ينضج الأرز. في منتصف الطريق، أضيفي السلمون المعلب، والبازلاء المعلبة المتبقية، وقشر الليمون.

عندما ينضج الأرز، إنهي طبخه عن طريق التقليب في مهروس البازلاء وشرائح السلمون المدخن. تتبل حسب الذوق. أخيرًا، ضعي فوقها جبن البارميزان المبشور وقدميها على الفور.

سلطة قوس قزح

الوقت: 20 دقيقة

الصعوب: سهبة

تكفي لـ: 4-6

المكونات

1 علبة حمص، مصفاة

1 علبة فاصوليا، مصفاة

1 خيارة مقطعة لمكعبات

1 بندورة متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات

1 بصلة حمراء متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات

1 حبة فليفلة مقطعة مكعبات

كوب بقدونس طازج (مفروم خشناً)

كوب أوراق نعناع طازجة (مفرومة خشنة)

2-3 فصوص ثوم (مبشورة أو مفرومة ناعماً)

ملح الطعام حسب الطلب

عصير نصف ليمونة

مسحوق تشيلي أحمر، حسب الرغبة

2-3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

الطريقة

في وعاء، نمزج الفاصوليا والخضروات المقطعة والأعشاب والثوم والبهارات والملح.

يُمزج عصير الليمون ومسحوق فلفل التشيلي وزيت الزيتون؛ ذوقي التوابل والتقديم.

نتطلع إلى رؤيتك في معرض سيال الشرق الأوسط!

اكتشف المزيد على:

www.legumesfromeurope.com

تابعونا:

https://www.facebook.com/ LegumesFromEuropeUAE/

https://www.instagram.com/ legumesfromeuropeuae/

استمتع إنها من أوروبا

للتواصل:

لوكا فورنا

3758574 4 971+

contact.uae@legumesfromeurope. com