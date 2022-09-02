‫ شركة أركتك “Arctech” تقوم بإطلاق نظامها الجديد “SkyWings” أول نظام تعقب شمسي ثنائي المُتتبعات والمُزود بآلية تحريك متزامنة ومتعددة النقاط

شنغهاي, 2 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة أركتك “Arctech” -وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة- أنها أطلقت بنجاح أحدث حلولها لأنظمة التتبع الخاصة بالطاقة الشمسية “SkyWings”.

تم تزويد SkyWings بمجموعة من التروس ثنائية الاتجاه والتي حَصُلت على براءة اختراع، كما يُعد “SkyWings” أول نظام تتبع شمسي ثنائي المُتَتَبِّعات في العالم مصمم بآلية تحريك متزامنة متعددة النقاط.

يجمع نظام “SkyWings” بين مميزات الأنظمة الشمسية مزدوجة المُتَتَبِعات، والتي يمكنها التوافق تماما مع التضاريس المتموجة والحادة بواسطة الصلابة العالية التي يتيحها تصميم آلية التحريك المتزامن والمتعدد النقاط. كما أن مجموعة التروس ثنائية الاتجاه -الحاصلة على براءة اختراع- تعمل على تمكين متتبعين متتاليين من تتبع الشمس بطريقة متزامنة.

وقد تم زيادة سماحية التموجات الخاصة بالمتتبعات المتجاورة إلى حد كبير، حيث يصل إلى 15٪ في كلا الاتجاهين الشرق-الغرب ( E-W ) والشمال-الجنوب ( N-S ) .

كما أن نموذج التصميم الخاص بأنظمة “ SkyWings ” يضيف مرونة أكثر لمخططات محطات الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن نظام التتبع الشمسي الجديد يستطيع استيعاب المزيد من الوحدات الكهروضوئية أكثر من أنظمة التتبع الشمسية التقليدية الأخرى في نفس ظروف التضاريس.

إلى جانب القدرة القوية على التكيف مع التضاريس المتموجة، فأنه قد تم إمداد نظام “ SkyWings ” بآلية تحريك متزامنة ومتعددة النقاط، كما تم تزويد النظام الجديد بأنبوب عزم دوران مصممة خصيصا لتلائم النظام الجديد، والحاصلة على براءة اختراع هي الأخرى، ,r] تم تصميم أنبوب عزم الدوران على شكل حرف D ثلاثي ، مما يسمح بإيقاف متتبعات النظام الجديد في وضع أفقي و بأعلى مستويات الثبات.

كما أن إيقاف المتتبعات في وضع أفقي يقلل من الضغط الواقع على سطح الوحدات الكهروضوئية، وهو يُعد أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص وذلك لمنع التشققات التي يمكن أن تحدث لوحدات الطاقة الكهروضوئية كبيرة الحجم.

تبدأ SkyWings في الدوران لوضع الإيقاف الآمن عند سرعة الرياح التي تساوي 22 مترًا/ثانية، مما يزيد إنتاج الطاقة المتولدة إلى 2٪ من إنتاجية الطاقة سنويًا، وبالتالي انخفاض تكلفة انتاج الطاقة المستوية ( LCOE ) .

ويمكن زيادة المسافات بين أعمدة النظام الجديد “ SkyWings ” حتى 10 أمتار، مما يقلل تكاليف التركيب بنسبة تصل إلى 20٪ وتقليل نفقات المشروع كاملاً بنسبة تصل إلى 2٪، وذلك مقارنةً بالمشاريع التي تستخدم أنظمة تعقب أحادية الصف التقليدية ( 1P ).

إن نظام “ SkyWings “الجديد قد تم إمداده بخوارزميات الذكاء الاصطناعي من الجيل الثاني، كما أن أنظمة “ SkyWings ” الجديدة تستطيع حساب زاوية ميل المتتبعات في التضاريس والبيئات المختلفة، والذي يسمح بتجنب وقوع الظل على وحدات الطاقة الكهروضوئية، مما يؤدي إلى توليد الطاقة بنسبة أكبر تصل إلى 8٪.

كما تُعد أنظمة “ SkyWings ” متوافقة تمامًا مع أنظمة التنظيف الالي “ Cleaning Robot “ الخاص بشركة ARCTECH والذي يطلق عليه “ SkyWe “ ، إن نظام التنظيف الالي “ SkyWe ” يُعد مناسباً تمامًا لزيادة إنتاج الطاقة في محطات الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها في البيئات الصحراوية.

رابط الفيديو: https://mma.prnewswire.com/ media/1885799/The_Global_ Launch_of_SkyWings__the_World_ s_First_Dual_Row_Solar_ Tracker_Designed_With_the_ Multi_poin.mp4?p=medium