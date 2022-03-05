‫شركات ZTE و China Mobile وNR Electric تفوز بجائزة “تطوير قطاع شبكات الاتصالات” الخاصّة بمبادرة GTI 2022

شنتشن، الصين، 4 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة ZTE (رمز التداول في بورصة هونج كونج: 0763، وفي بورصة شنتشن: 000063)، وهي شركة دولية كبرى متخصّصة في حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحلول التقنية لإنترنت الهواتف المحمولة للأفراد والشركات، عن فوزها بجائزة “تطوير قطاع شبكات الاتصالات” (Market Development Award) الخاصّة بالمبادرة العالمية للتطوّر طويل الأمد لتقنية الإرسال المزدوج بالتقسيم الزمني لعام 2022 (GTI 2022) تقديرًا لجهودها في تصميم شبكتها التنبؤية الحساسة للوقت بتقنية الجيل الخامس (5G) والمصمّمة لدمج وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية؛ والتي شاركت في تصميمها وتطويرها شركة China Mobile وشركة NR Electric.

نظرًا لأنّ انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن شبكات الطاقة تكون كبيرة للغاية، فإنّ الاستخدام الفعّال للطاقات النظيفة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية يُعدّ وسيلة مثالية لتحقيق أهداف “ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحياد الكربوني”. ومع ذلك، تتأثر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بسهولة بأحوال الطقس وطبيعة المناطق الموجودة فيها؛ وهو ما يخلق تحديات كبيرة أمام عملية دمج وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية. لذا، فإنّ تنفيذ إجراءات قياس دقيقة وتحكّم وتبادل فوري للبيانات يُعدّ أمرًا ضروريًا عندما لا تتمكن الأنظمة الآلية التقليدية لشبكات المحمول من تلبية المتطلبات الصارمة لقطاع الشبكات الكهربائية.

وللتغلّب على هذه المشكلة، أطلقت شركة ZTE حل Time Promised Communication (TPC)، وهو حل يُتيح دمج ميزات تقنية الجيل الخامس (5G): الاتصالات الحساسة للوقت (TSN)، والشبكة المحلية (LAN)، والاتصالات فائقة الموثوقية منخفضة زمن الانتقال (URLLC)، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، في شبكات الاتصالات ومراقبتها بدقة على النحو المحدّد في الإصدار رقم 16 لمشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) المعني بتطوير معايير الاتصالات الخلوية. كما يُتيح حل TPC استخدام برامج وأجهزة الشبكة بشكل فعّال لحل مشكلتي كمون الشبكة وتقلقل الإرسال الناجمتين عن حدوث تضارب في عمليات نقل البيانات. وهذا الحل مزوّد بتقنية لتجزئة الشبكة تسمح بتقليل المدّة الإجمالية لنقل حزم البيانات عبر شبكات الاتصالات من الجيل الخامس، وتضمن عمل أجهزة هذه الشبكات بفعالية، وتُلبي متطلبات الموثوقية الفائقة للشبكة الكهربائية. كما يُتيح حل TPC استخدام برامج وأجهزة الشبكة بشكل فعّال لحل مشكلتي كمون الشبكة وتقلقل الإرسال الناجمتين عن حدوث تضارب في عمليات نقل البيانات. وهذا الحل مزوّد بتقنية لتجزئة الشبكة تسمح بتقليل المدّة الإجمالية لنقل حزم البيانات عبر شبكات الاتصالات من الجيل الخامس، وتضمن عمل أجهزة هذه الشبكات بفعالية، وتُلبي متطلبات الموثوقية الفائقة للشبكة الكهربائية.

ويُتيح حل TPC توفير تقنيات بديلة ومرنة لكابلات الألياف الضوئية تسمح بتوفير خدمات الاتصالات للمستخدمين النهائيين (خدمات “الميل الأخير”)؛ وهو ما يُسهم بدرجة كبيرة في تقليل تكاليف إنشاء شبكات الاتصالات. كما يمكن استخدام هذا الحل على نطاق واسع في استخدامات متعدّدة في شبكات الطاقة، مثل الحماية التفاضلية لمحوّلات الطاقة، وأتمتة تقنيات شبكات توزيع الطاقة، ووحدات قياس زاوية الطور (PMU)، والجدولة الدقيقة لأحمال الشبكة. ويساعد هذا الحل على تسريع وتيرة استخدام تقنيات إنتاج الطاقات المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطبيق إجراءات فعّالة لتخزين الطاقة، كما يساعد على تحقيق أهداف “ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحياد الكربوني” الإستراتيجية.

وتهدف مبادرة GTI إلى بناء منصة عالمية لتكنولوجيا الاتصالات وإنشاء منظومة متكاملة تساعد على تطوير قطاع الاتصالات. وقد ركّزت قمة مبادرة GTI لعام 2020 التي عُقدت تحت شعار “شبكات الجيل الخامس ودورها في تقليل الانبعاثات الكربونية” (5G & Decarbonization) على مناقشة إستراتيجية تطوير شبكات الاتصالات من الجيل الخامس والتقدّم المحرز في تطبيقها، وكيفية مساهمة الابتكار التكنولوجي في تحقيق أهداف الحياد الكربوني (خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر). ويأتي منح الشركة هذه الجائزة تقديرًا لجهودها الكبيرة في ابتكار تقنيات ومنتجات متكاملة لشبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى ابتكارها العديد من أدوات التحقق من أداء أجهزة وبرامج هذه الشبكات.

كما يأتي حصول الشركة على هذه الجائزة تأكيدًا للقيمة المضافة العالية لاستخدامات شبكات الاتصالات الحساسة للوقت من الجيل الخامس (5G TSN) وإمكاناتها الواسعة. وستعمل شركة ZTE وشركة China Mobile على تعزيز إمكانات تقنيات حل TPC إضافة إلى تطوير الإصدار رقم 17 لمشروع 3GPP. وتجدر الإشارة إلى أنّ حل TPC يمكن استخدامه على نطاق واسع في توصيل أجهزة إنترنت الأشياء في العديد من القطاعات الرئيسية، مثل قطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الرعاية الصحية، لتحسين الإنتاجية الصناعية والكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكارات التجارية بتقنية الجيل الخامس.

وتعمل شركة ZTE بشكل وثيق مع العديد من شركائها في قطاع الاتصالات لربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) بأنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT) على نحوٍ متعمق، ومساعدة الشركات على تحقيق مرونة إنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وبناء منظومة صناعية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

للتواصل الإعلامي:

مارجريت ما

شركة ZTE

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