شركات المحاماة بيكر أند أبرامسون، ألتانا، برير ريكتسانوالتي وبي أس للاستشارات تعلن إنشاء تحالف محامي البناء البارزين: التحالف الدولي لمهنيي قوانين البناء

نيويورك، باريس وشتوتغارت، ألمانيا، 14 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تحت شعار “محامو البناء البارزون” (أل سي أل)، تم تشكيل تحالف دولي لقوانين البناء من قبل مكتب قوانين البناء الرائد في شركة المحاماة الأميركية بيكر أند أبرامسون، بي سي، شركة المحاماة الفرنسية ألتانا، شركة المحاماة الألمانية برير ريكتسانوالتي ، وشركة الاستشارات وفض النزاعات بي أس كونسالتنغ، التي مقرها في باريس.

سيخدم تحالف أل سي أل الذي تم تشكيله حديثًا حاجة صناعة البناء والبنية التحتية للتميز متعدد الجنسيات في الخدمات القانونية للبناء وكمنتدى دولي للقيادة ذات الصلة في معالجة مخاوف الصناعة.

لدى أعضاء تحالف أل سي أل نهج يركز على العميل ومشارك في الصناعة. الهدف الأساسي لتحالف أل سي أل هو دعم بعضنا البعض في تقديم نتائج متميزة وحلول واستراتيجيات واستشارات عملية؛ كل ذلك من أجل خدمة عملاء الشركات الأعضاء في ما يتعلق بمجموعة واسعة من المشاريع في جميع أنحاء العالم، من البنية التحتية والنقل والطاقة والنفط والغاز إلى المشاريع الصناعية والبناء.

تتمثل مهمة تحالف أل سي أل في دعم الشركات الأعضاء في تقديم أعلى مستوى من الخدمات القانونية المتعلقة بالبناء لأصحاب المصلحة في جميع مراحل المشروع في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين وآسيا والخليج.

في صميم مهمة تحالف أل سي أل هو التعاون بين مكاتب وممارسي قوانين البناء الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم.

تتخصص شركات تحالف أل سي أل ومحاموها في قطاع البناء والبنية التحتية، وتمتلك بعض أغنى فهم وخبرة في قوانين البناء والبنية التحتية.

تم بناء تحالف أل سي أل على أساس القيم والمقاربات المشتركة التي يتبناها مؤسسوه: المزاوجة العملية بين الخبرة والقدرة الاستثنائيتين، إلى جانب المشاركة الأكاديمية وخدمة الصناعة. سيدعم تحالف أل سي أل الشركات الأعضاء في سعيها لتحقيق نتائج متفوقة وتقديم الحلول الأكثر عملية وابتكارًا للتحديات التي تواجه العملاء ومجتمع البنية التحتية الدولي.

عندما بدأوا العمل مع بعضهم البعض، أدرك الأعضاء المؤسسون لـ تحالف أل سي أل أنهم يتبنون ثقافات وعادات وممارسات قانونية تكمل بعضها بعضا، فضلاً عن الأساليب التجارية والقانونية والتعاونية المماثلة. القواسم المشتركة النادرة الموجودة بين الشركات الأعضاء في التحالف امتدت عبر الحدود وعبرت كلا من القانون العام والقانون المدني. وتبع ذلك بصورة طبيعية إنشاء تحالف أكثر رسمية بينها.

وبصورة جماعية، لدى تحالف أل سي أل أكثر من 130 من المتخصصين والاستشاريين التقنيين الموجودين في مختلف الولايات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة، ويُعترف بالعديد من هؤلاء الأفراد بشكل كبير في مجال قوانين البناء والبنية التحتية. على الرغم من كونها شركة متعددة الجنسيات وتقدم تحالفًا فريدًا وعلاقة عمل بين الشركات الأعضاء، تظل كل شركة عضو ومحاميها مستقلين عن التحالف.

لتعلم المزيد عن تحالف أل سي أل، يرجى زيارة www.lclalliance.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1396105/LCL_Logo.jpg