‫شركاء معرض كانتون 132 من مؤسسات عالية الجودة يأخذون صناعة الأجهزة إلى آفاق جديدة

غوانغجو، الصين، 22 تشرين الأول/أكتوبر، 2022 / PRNewswire / – – افتتح معرض الصين للاستيراد والتصدير الـ 132، المعروف أيضًا باسم معرض كانتون (“المعرض”)، الذي أطلق في 15 تشرين الأول/أكتوبر افتراضيا. وفي المعرض كان قسم أدوات الأجهزة واحدا من ثمانية أقسم عرض مهمة. تركز الأجهزة المعروضة على التقنيات الجديدة المتكاملة والمواد الجديدة والتصميمات الجديدة وتهدف إلى تعزيز التبادل الدولي عبر صناعة الأجهزة لتمكين التطوير عالي الجودة.

وقال ليو كوان دونغ، نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، إن “منتجات الأجهزة، وهي إحدى السلع الأكثر استخدامًا، تؤثر على حياتنا اليومية.” “توفر حوالي 3000 علامة تجارية لصناعة الأجهزة المشاركة في معرض كانتون هذا للمشترين العالميين تصاميم ممتازة للمنتجات ومراقبة جودة رائعة وتجربة مستخدم مريحة.”

شركة شيجيانغ أميرتوب إنتيليجنت كو، (أميرتوب) التي تكرس منتجاتها لتوفير نوعية حياة أفضل للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، تجلب إلى المعرض مقبضها الرائع للأبواب، الذي لا يتفهم ويستوعب جوهر الهندسة البشرية فحسب، بل يتضمن أيضًا العلوم التي توفر راحة الاستخدام. بحيث يكون المقبض دائمًا وظيفيا. من عمليات الصب التقليدية إلى تقنيات التشكيل المتقدمة، وإلى التلميع اليدوي والتلميع الميكانيكي الذكي، يعتبر هذا المقبض مثاليا. هذا المقبض يتميز بأكثر من 30 طبقة من الطلاء، مما يدل على كيفية قيام شركة أميرتوب بدفع حدود التكنولوجيا في الصناعة.

في معرض كانتون، تعرض شركة هيبي دوبل غوتس لتصنيع عجلات الطحن (دوبل غوتس) عجلات طحن الراتنج متعددة الوظائف. من أجل تصنيع هذه العجلات، تستخدم الشركة معدات القطع والطحن المدمجة بالراتنج. تبحث شركة دوبل غوتس بشكل مستقل عن راتنجات خالية من الغبار وتطورها وتتولى زمام المبادرة في استخدام مواد آر تي كاشطة عالية الجودة لإنشاء رابطة راتنج أفضل وإطالة عمر الخدمة.

شركة عارضة أخرى للأجهزة، تي ماكس (هانغجو) تكنولوجي كو، تقدم رافعات تي ماكس الهيدروليكية التي يمكن استخدامها كمعدات للمركبات أثناء السير. هذا المنتج مناسب أيضًا للمركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية الشاطئية أيه تي في والمركبات الخاصة الأخرى المستخدمة على الطرق الوعرة والمعقدة، بما في ذلك العمل في بيئات مثل ظروف البرودة الشديدة والمستنقعات والصحاري والشواطئ والطرق الجبلية الوعرة.

في المعرض يتم عرض أكثر من 172000 من منتجات الأجهزة، بدءًا من الحفارات اللاسلكية ومسدسات الهواء الساخن إلى أسلاك اللحام والمواد الكيميائية العضوية مثل كحول البولي فينيل، tohttps://www.cantonfair.org. cn/en-US/register/index?utm_ source=rwyx#/foreign-email التي توفر راحة أكبر لحياة المستخدمين العالميين.

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