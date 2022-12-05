‫شرح توضيحى من بروميس تكنولوجى (بروميس ) لصناعات أنظمة المراقبه فى 2023

القاهرة ودبي, 5 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — بروميس تكنولوجى شركة عالمية رائدة في حلول تخزين البيانات، تعرض خبرتها وحلولها الفعالة فى مجال صناعة أنظمة المراقبة وتعد بأن يكون عامًا جديدًا مليئًا بالإثارة.

مع استمرار المجتمع العالمي في تبني التحول الرقمى ، يحدث نمو سريع فى عالم البيانات فى الصناعه. بالمقارنة بحجم البيانات المسجلة فى عام 2020 ، من المتوقع أن تتضاعف حجم البيانات العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2025. ومع ذلك ، فان الاقتصاد الحالى للعالم لايمر بافضل فتراته ومع تشديد الشركات العالميه على ضروره توفير النفقات . تقدم بروميس نفسها كشريك يقدم أفضل جوده وقادر على خوض هذا التحدى.

تتميز بروميس بالقدره على ابتكار الحول الفعالة والغير مسبوقه . وبذكر التقنيات تقدم بروميس تقنيه ال SmartBoost الحاصله على براءة اختراع لتحسين كفاءه عمل أنظمة المراقبه ودعم عدد اكبر من كاميرات المراقبة بالمقارنة بالحلول المماثله بالسوق. مما يدعم القابلية فى التوسع مع تعزيز الاعتماديه والسرعه.

قالت أليس تشانغ ، رئيس قسم التسويق : “هدفنا دائمًا هو الابتكار والريادة والتقدم للأمام ، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا أو القدرة على خدمة عملائنا في الأسواق العالمية”. “نظرًا لأن إدارة البيانات أصبحت في غاية الأهمية ، فمن الضروره بمكان أيضًا أن تظل صناعتنا في الصدارة “.

من أجل الحفاظ على صناعة أنظمة المراقبه في مقدمة القدرات التكنولوجية ، تعمل بروميس أيضًا على دعم حلول التخزين بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم سلسلة Vess A8000 التي تم الاعلان عنها مؤخرا باستخدام تقنية SmartBoost بالإضافة إلى PROMISE RAID ، والتي توفر حماية سلسة للبيانات المطلوبة لتطبيقات المراقبة. تمكّن سلسلة Vess A8000 ا أيضًا من استخدام خاصية تحليلات الفيديو الذكية والذكاء الاصطناعي في المراقبة.

ومن أجل سهوله التشغيل والعمل على توفير اقصى درجات الأمان والقدره على تحمل التكاليف الأضاقيه للمستخدم تعمل بروميس على التكامل مع مصنعى برامج اداره الفيديو ( Milestone , NetworkOtics ( , Diifort مما يضمن نظامًا بيئيًا شاملاً ومراقبة الأجهزة للعملاء من نفس منصه العمل.

ولتسهيل عمليه الشراء ، يمكّن PROMISE Surveillance planner شركائنا من تحديد الحل الأنسب لاحتياجاتهم وميزانيتهم. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم بروميس خدمات عالمية ودعمًا للغات المحلية للبلدان ، بما في ذلك تدريب شركائنا، من أجل توفير راحة البال وتسهيل تصميم المشروعات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل كامل.

لمعرفة المزيد حول حلول نظم المراقبة التي تقدمها PROMISE Technology ، تفضل بزيارة https://www.promise.com/ Solutions/Surveillance .

مدير قسم التسويق ووسائل الاعلام

يا بينغ هسو ،

pr@promise.com

Ya-Ping Hsu, pr@promise.com