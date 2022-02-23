‫شراكة Dante Labs مع The Renato Dulbecco Foundation لتعزيز الأدوية المخصصة للسرطان وكوفيد-19 والأمراض النادرة

نيويورك، 23 فبراير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم Dante Labs، وهي شركة رائدة عالميًا في علم الجينوم والطب الدقيق، عن إقامة شراكة مع مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation لتقديم علاجات أكثر تخصيصًا للأمراض النادرة والأورام وكوفيد-19. منحت شركة Protelica، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ترخيصًا لمؤسسة The Renato Dulbecco Foundation بالوصول إلى مكتبتها التي تضم مليارات من الأجسام المضادة النانوية الخاصة بالبرونكتين (pronectines) و12 براءة اختراع. وبموجب الشراكة المتعلقة باكتشاف الأدوية، ستستفيد مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation من منصة Dante Platform لتحديد الأجسام المضادة النانوية وفعاليتها في مجموعة كبيرة من الاستخدامات، بما في ذلك العلاج التجريبي لكوفيد-19 وجميع متحوراته المقاومة للعلاجات التقليدية والأمراض المهملة. وسيتم إسناد أنشطة البحث والتطوير الأخرى إلى شركة Twist Biosciences.

قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs: “يحتاج الطب الشخصي إلى بيانات شخصية، ونتمكن بفضل شراكاتنا مع مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation من الاستفادة من قوة المعلومات الجينومية لعلاج الأمراض وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى في نهاية المطاف”.

قال الأستاذ الدكتور Giuseppe Nisticò، رئيس مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation وعضو سابق في لجنة المنتجات الطبية البشرية (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومجلس إدارتها: “إنني أؤمن بشدة أن هذا التعاون سيؤدي إلى اكتشاف برونيكتين (pronectines) جديد والذي يُعتبر جيلًا جديدًا من الطب من شأنه أن يفتح آفاقًا لعلاج الأمراض المستعصية حتى الآن”.

حظيت الشراكة بتأييد كبير من الدكتور Roberto Crea، المدير العلمي لمؤسسة The Renato Dulbecco Foundation، والعالم الشهير ورائد التكنولوجيا الحيوية ومن الموظفين الأوائل لدى شركة Genentech.

وقع الاختيار على مؤسسة The Renato Dulbecco Foundation لتلقي أموال حكومية تبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي (حوالي 27 مليون يورو) وسيكون للمؤسسة تأثير على التوظيف لكونها ستضم ما لا يقل عن 100 شخص، منهم باحثون ومتعاونون وموظفون. وتمت تسمية المؤسسة على اسم Renato Dulbecco الحائز على جائزة نوبل وعالم الأحياء الجزيئي وعالم الفيروسات الشهير صاحب الجنسية الإيطالية والأمريكية، والذي حصل على جائزة نوبل عام 1975 في علم وظائف الأعضاء والطب عن عمله في مجال فيروسات الأورام والسرطان. ويعتبر مؤسس مجال فك شيفرة الجينوم البشري.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي والتجارة في هذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

جهة الاتصال

Laura D’Angelo

نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

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