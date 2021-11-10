شراكة بين أواندا وكونفرس لإحداث ثورة في عملية فتح الحسابات

لندن، 9/11/2021 / PRNewswire /- عقدت شركة أواندا الرائدة عالميًا في خدمات التجارة متعددة الأصول عبر الإنترنت شراكة مع كونفرس ، المنصة الخاصة لإشراك العملاء، بهدف تعزيز عملية فتح الحساب والمشاركة المثالية مع العملاء

بموجب الشراكة، يمكن حاليًا للتجار المستقبليين في الأسواق الناشئة فتح حساب تجريبي مباشر من مجموعة واسعة من تطبيقات الرسائل، مما يسهل العملية عن السابق. تستطيع أواندا من خلال عملية الاندماج التحدث مع التجار المستقبلين والعملاء من خلال الماسنجر، والواتس آب، واللاين، والتليجرام، والرسائل القصيرة ب 53 لغة مختلفة.

أشار كورت فوم شميت المسؤول ومدير العمليات ” حاليًا، يستخدم الأشخاص تطبيقات الرسائل بشكل متزايد في جميع نواحي حياتهم اليومية. على هذا النحو، نعمل على تحديث بروتوكولات تهيئة الموظفين لتعكس الأمر بشكل أفضل، وبالتالي توسيع قنوات التواصل الخاصة لتشمل أشهر تطبيقات إرسال الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول، بما يشير إلى أنشطة إشراك عملائنا في القرن ال21 في العملية

“ونعتبر الدمج بين الخبرة العميقة في صناعة تجارة التجزئة مع حلول التشغيل والتركيب الشاملة كونفرس خيارًا طبيعيًا. تستطيع أواندا حاليًا زيادة المشاركة مع العملاء بالطريقة الأسهل لهم بناءً على خيارات الأدوات والوسائل الخاصة بهم، بدلًا من الاختيارات الأخرى التي تُفرض عليهم. وأضاف “نتطلع إلى تقديم إمكانياتنا الجديدة في إرسال الرسائل للبلدان الأخرى حول العالم في الشهور القادمة”

وعلق إنيس ميحمت، الشريك المؤسس لكونفرس قائلًا “شركة فاين تيك في القلب، اكتسبت أواندا سمعة جيدة لاستخدام التقنية المتطورة للتواصل مع احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. وبناءً على المعدل المفتوح بنسبة 85% لتطبيقات إرسال الرسائل، تلبي أواندا حاليًا حاجة عملائها أينما كانوا. ومع قدرتنا على دعمهم في مجموعة مختلفة من القنوات المتاحة، نتطلع إلى التعاون بشأن كيفية إشراك العملاء في المراحل الأخرى من رحلة المستهلك”

حول أواندا

تأسست أواندا في العام 1996، وكانت أول شركة تشارك بيانات أسعار صرف العملات مجانًا على الإنترنت، حيث أطلقت منصة تداول العملات الأجنبية التي كانت رائدة في تطوير تداول العملات عبر الإنترنت بعد ذلك بخمس سنوات. اليوم، توفر المجموعة تداولًا متعدد الأصول عبر الإنترنت وبيانات وتحليلات للعملات للأفراد والشركات، مما يدل على خبرة لا مثيل لها في مجال صرف العملات الأجنبية. ومع وجود كيانات منظمة في تسعة من أكثر الأسواق المالية نشاطًا في العالم، تظل أواندا مكرسة لتحويل أعمال صرف العملات الأجنبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أواندا على oanda.com أو تابعونا على تويتر , فيسبوك أو يوتيوب .

حول كونفرس

تأسست كونفرس ( conv.rs ) عام 2018، ويستخدمها حاليًا 25 وسيط مالي من بينهم سماسرة عقود الفروقات/ فوريكس، والحلول البنكية الرقمية. تضم التقنية تطبيقات إرسال الرسائل مثل الواتس آب، والتليجرام، والماسنجر، واللاين، إلى جانب الرسائل النصية القصيرة ، ودردشة الموقع في منصة مدعومة من واجهة برمجة التطبيقات على القناة، مما يسهل التواصل بين الشركة والعميل. وحيث تأسست على يد اثنين من قدامى العاملين في صناعة الأسواق المالية، تقود كونفرس حاليًا الشراكة من أجل الوسطاء الماليين المتطلعين إلى إشراك عملائهم في تجارب الحوار، بدءً من الحسابات التجريبية، الدردشة مع وكلاء الأعمال، أو الحصول على محتوى خاص شامل.