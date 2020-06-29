شراكة إنوفيو وسيمس الاستراتيجية توفر تقنية بدون كود لتسريع رقمنة صناعة التأمين وإعادة التأمين

زيوريخ ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — شكلت شركة إنوفيو ( Innoveo )، وهي شركة عالمية رائدة مزودة لحلول التكنولوجيا مقرها زيوريخ، وشركة سيداني لخدمات إدارة الابتكار (سيمس) Sidani Innovative Management Services DMCC ، وهي شركة تسريع للابتكار الشركاتي والخاص ومقرها دبي، شراكة استراتيجية لمساعدة نظام التأمين وإعادة التأمين الإقليمي في الاعتماد السريع للتقنيات الابتكارية من أجل تطبيق مبادرات الرقمنة بنجاح. وستساعد قوة اندماج هاتين الشركتين عملاء صناعة التأمين وإعادة التأمين عبر منصة إنوفيو الفريدة التي تعمل بدون كود وخدمات سيمس لاستشارات الرقمنة والتنفيذ.

تساعد القدرة على إطلاق منتجات جديدة في الوقت الفعلي العملاء على تقديم المنتجات المالية والتأمينية من خلال قنوات توزيع متعددة مع تحسين كفاءات العمليات المتعلقة بتقييم المخاطر وإصدار بوليصات التأمين واستشارات العملاء والخدمات وحل المطالبات التأمينية. تمكّن منصة Innoveo Skye® الشركات من القدرة على إطلاق تطبيقات قوية أسرع بعشر مرات من عمليات التطوير التقليدية؛ ما يمكن الشركات المالية وشركات الطيران من الوصول إلى السوق بمنتجات جديدة في غضون أسابيع.

ويقول أمير غفار، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفيو، “التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية لتعزيز وتسريع الفترة الحالية من التغيير والنمو السريع في الشرق الأوسط. نحن متحمسون للشراكة معسيمس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال ابتكار الأعمال والاستشارات الإدارية مع خبرة محددة في قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط، الذين سيكون لهم دور فعال في قيادة هذا التغيير “.

ويقول وليد سيداني، رئيس سيمس، “يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة معإنوفيو، التي نعرف أنها كشركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا في مجال المنصات الرقمية بدون كود. ستمكّن جهودنا المشتركة في التسويق وتطوير الحلول عملاءنا من التقدم السريع في رحلة الرقمنة الخاصة بهم من خلال مركزنا للتقنية المالية الإقليميفي الإمارات العربية المتحدة لضمان الاستجابة والنشر السريع. أعاد النصف الأول من العام 2020 تحديد كيفية تعاون شركات التأمين وإعادة التأمين مع العملاء الداخليين والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين. لم يعد بوسع شركات التأمين وإعادة التأمين الاعتماد على خطط الأعمال التي تتطلب استثمارات تطورية في التكنولوجيا. هذا ليس اتجاهًا عابرًا، بل هو الوضع الطبيعي الجديد. إنهم بحاجة الآن إلى إحداث ثورة في تطبيقاتهم وأنظمتهم الأساسية التي تواجه العملاء وعمليات الأعمال الداخلية. وستكون شراكةسيمس–إنوفيوهي المحفز والشريك لحلول تقنية فعالة من حيث التكلفة “.

تقدم هذه الشراكة منصة إنوفيو الرائدة التي لا تتطلب استعمال كود (Innoveo Skye®) إلى النظام البيئي الإقليمي لصناعة التأمين وإعادة التأمين لتسريع إطلاق التطبيقات المخصصة لشبكة عملائها الجماعية. ولعل محط التركيز في هذا الجهد هنا هو أنه يساعد الشركات على ترقية بيئة أنظمتها دون الحاجة إلى برمجيات ترميز ضخمة ومكلفة جدا.

لمزيد من المعلومات:

www.innoveo.com

www.simsco.ae