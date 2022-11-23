‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يعبر المسؤولون عن ثقتهم في الاقتصاد الصيني، ويحثون على التعاون

قال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في المنتدى، إن الاقتصاد الصيني ظل في حالة انتعاش هذا العام على الرغم من الضغوط، مما يظهر قوة دفع جيدة للتنمية طويلة الأجل.

وقال فو إنه على الرغم من مواجهة الظروف الدولية المعقدة والخطيرة وغيرها من الصعوبات غير المتوقعة، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة وحيوية ملحوظة.

في مراجعة هذا العام، قال فو إن الصين نفذت حزمة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وتحول الركود في الربع الثاني إلى انتعاش في الربع الثالث.

من ناحية أخرى، شدد فو على أن الصين وسعت بنشاط الانفتاح رفيع المستوى.

وقال إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم مخاطر ركود متزايدة، فإن الصين ملتزمة بإقامة نظام جديد لاقتصاد مفتوح عالي مستوى، بما في ذلك تعزيز التجارة وضمان خدمات الموانئ.

على الرغم من التعافي هذا العام، حذر المسؤولون أيضًا من المخاطر المالية المتجذرة في الديون الثقيلة والتضخم المرتفع.

وقال شوان تشانجينج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في المنتدى، أن تجنب المخاطر المالية الكبرى والحافظ على الاستقرار في القطاع، مهمة رئيسية لمنظمي الشؤون المالية في الصين.

وقال شوان إنه بعد الأزمة المالية في عام 2008، توصل المجتمع العالمي إلى توافق بشأن تعزيز نظام الإدارة الاحترازية الكلية لتجنب انتشار المخاطر المالية، مشيرًا إلى أن الصين قد أحرزت تقدمًا في قطاع الإدارة من خلال السياسات ذات الصلة التي تم إطلاقها على مدى السنوات القليلة الماضية. .

قال وانغ ويدونغ، نائب رئيس بنك التنمية الصيني (CDB)، من أكبر مقرضي السياسة في البلاد، إنه بالنظر إلى المستقبل، تواجه الصين فرصًا وتحديات.

وقال إن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب في حين أن الاستهلاك وعوائد الاستثمار قد تظهر في الداخل.

قال وانغ أنه مع ذلك، فإن الصين لديها قدرة كافية على التنمية والارتقاء بالصناعة، وخلص إلى أن أساسيات التنمية الإيجابية طويلة الأجل لم تتغير.

وقال أن بنك التنمية الصيني سيواصل بذل جهوده لخدمة الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك استقرار نمو الائتمان وتقديم المزيد من الدعم للقطاعات الرئيسية، مثل التصنيع والتكنولوجيا والابتكار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة الخضراء.

وقال بنغ تشون، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية، في المنتدى، إن “التنمية والتعاون هما ‘مفتاحا’ حل المشكلات العالمية، ويمكنهما مساعدة الدول على مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات”.

قال بنغ إن الصين تبني نموذجًا مزدوجًا للتداول مع الانفتاح كنمط تنمية جديد، والذي سيوفر مزيدًا من الدعم لسلسلة التوريد العالمية الأكثر مرونة ولتبادل الفرص الجديدة مع العالم.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-22/Officials-voice- confidence-in-China-s-economy- urge-cooperation–1fat2WiPb2g/ index.html

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