‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يساعد القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا في الصين

بكين، 30 دجنبر/كانون الأول 2022 /PRNewswire/ — تعهد كبار قادة الصين بتقديم دعم ثابت للقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، حيث لعب القطاع الخاص سريع النمو دورًا كبيرًا في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكارات التكنولوجية وتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.

دعا مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي عُقد في منتصف شهر دجنبر/كانون الأول لتحديد الأولويات الاقتصادية لعام 2023، إلى المساواة في المعاملة بين الشركات الخاصة وشدد على الحماية المستندة إلى القانون لحقوق ملكية الشركات الخاصة ومصالح رواد الأعمال.

وتوقع المؤتمر حدوث تحسن شامل في الاقتصاد ودفعة قوية لمؤتمر السوق العام المقبل، وشجع المزيد من رؤوس الأموال الخاصة على المشاركة في بناء المشاريع الوطنية الرئيسية.

استمر الاقتصاد الخاص في تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات التي يمثلها كوفيد-19. من يناير/كانون الثاني 2020 إلى غشت/آب 2022، ازداد عدد الشركات الخاصة الصينية من 35.2 مليون إلى 47.0 مليون. في عام 2021، مثلت 92.1 في المائة من جميع الشركات.

في عام 2021، ساهم القطاع الخاص بنسبة 48.6 في المائة من التجارة الخارجية، و56.5 في المائة من استثمار الأصول الثابتة، و59.6 في المائة من الإيرادات الضريبية، وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70 في المائة من الابتكارات التكنولوجية وأكثر من 80 في المائة من العمالة الحضرية.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية للمؤسسات الخاصة 19 تريليون يوان (2.7 تريليون دولار) في عام 2021، بزيادة قدرها 26.7 في المائة على أساس سنوي. وتجاوزت 14.03 تريليون يوان للشركات ذات الاستثمار الأجنبي و5.94 تريليون يوان للشركات المملوكة للدولة.

أكبر 500 شركة خاصة في الصين

تتمتع أكبر 500 شركة خاصة في الصين بأداء أقوى، مع زيادة عتبة الدخول من خلال الإيرادات التشغيلية من 20.2 مليار يوان في عام 2019 إلى 26.4 مليار يوان في عام 2021.

كما قاموا بحقن زخم نمو قوي في التجارة الخارجية. تضاعفت قيمة صادراتها من 121.2 مليار يوان في عام 2019 إلى 245.4 مليار يوان في عام 2021.

في عام 2021، بلغ إجمالي إيرادات الشركات الخمسمائة الأولى 38.3 تريليون يوان، وصافي الأرباح 1.73 تريليون يوان. وساهموا بدفع ضرائب 1.37 تريليون يوان ووفروا 10.9 مليون وظيفة.

تركز أكثر من 60 في المائة من أكبر 500 شركة على الصناعة الثانوية، حيث يمثل المصنعون 60.2 في المائة من الشركات و58.8 في المائة من الإيرادات.

من بين أكبر 500 شركة، توجد 393 شركة في شرق الصين، منها 107 شركة من مقاطعة تشجيانغ و 92 من مقاطعة جيانغسو. وتضم القائمة 60 شركة من وسط الصين و40 من غرب الصين وسبع من شمال شرق الصين.

قادت أكبر 500 شركة خاصة في الصين الابتكار التكنولوجي، حيث ارتفع إجمالي براءات الاختراع الصالحة من 398215 في عام 2019 إلى 633922 في عام 2021. في العام الماضي، ارتفع إجمالي عدد براءات الاختراع الصالحة بنسبة 53.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت براءات الاختراع الدولية الصالحة بنسبة 474.7 في المائة على أساس سنوي.

احتلت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي Huawei وعلي بابا Alibaba وتينسنت Tencent، المرتبة الأولى بين المستثمرين الثلاثة في معظم عمليات البحث والتطوير في عام 2021، حيث بلغت استثماراتها 142.7 مليار يوان و57.8 مليار يوان و51.9 مليار يوان على التوالي.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-29/Graphics-Private- sector-helps-boost-COVID-19- hit-economy-in-China- 1g9TpKJsCXK/index.html

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