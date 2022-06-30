‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): هونغ كونغ بعد 25 عامًا: دور أكبر في انفتاح الأمة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2018، في الوقت الذي تفتح فيه البلاد أبوابها على نطاق أوسع، ستشهد هونغ كونغ مكانتها ودورها يزدادان قوة لا يتضاءلان.

وقال شي، يجب أن تستفيد هونغ كونغ من اتصالاتها الدولية الواسعة والخدمات المهنية المتطورة على وجه الخصوص من ناحية، والاعتماد على سوق البر الرئيسي الضخم والنظام الصناعي الكامل والقدرة التنافسية التكنولوجية من ناحية أخرى، داعيا المدينة إلى أن تصبح موطئ قدم لها في الانفتاح الصيني في اتجاهين.

نقاط القوة في هونغ كونغ

في 1 يوليوز/تموز 1997، استأنفت الصين ممارسة سيادتها على هونج كونج، وتم إنشاء منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. ومنذ ذلك الحين، ظلت تعمل وفق مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، الذي ينص على أن الجزء الرئيسي من الصين يلتزم بالنظام الاشتراكي بينما يتم الاحتفاظ بالنظام الرأسمالي في مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة.

وقال شي في كلمته أمام اجتماع بمناسبة الذكرى العشرين لعودة هونج كونج في عام 2017، إن “الدولة الواحدة مثل جذور الشجرة. لكي تنمو الشجرة وتصبح طويلة وعظيمة، يجب أن تكون جذورها عميقة وقوية “.

وقال إنه على أساس “الدولة الواحدة”، يجب أن يكون لدى “النظامان” كل الأسباب للبقاء في وئام وتعزيز بعضهما البعض، مضيفًا: “يجب أن نلتزم على حد سواء بمبدأ “الدولة الواحدة” ونحترم الاختلافات في “النظامان”. “

ثم بعد عام في 2018، في خطاب ألقاه للاحتفال بالذكرى الأربعين للإصلاح والانفتاح في الصين – “خطوة حاسمة في جعل الصين ما هي عليه اليوم”، قال شي إن مبدأ “الدولة الواحدة والنظامان” هو “أكبر قوة” لهونج كونج، وأن الإصلاح والانفتاح في البلاد يمهدان أوسع مرحلة لتنمية هونج كونج.

فمن جهة، كان البر الرئيسي دائمًا يدعم هونغ كونغ، خاصة في أوقات الأزمات الخارجية. من جهة أخرى، يحمي القانون الأساسي الملكية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والاستثمار الأجنبي، وينص على ألا تخضع هونغ كونغ للرقابة على النقد الأجنبي، وتحافظ على وضعها كميناء حر، ويضمن حرية حركة السلع والممتلكات ورؤوس الأموال في هونغ كونغ.

تعد هونغ كونغ أكثر الاقتصادات حرية في العالم، وفقًا لمعهد فريزر. كما حافظت المدينة على هذا الشرف منذ عام 1997. في التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021 الصادر عن معهد فريزر، لا تزال هونغ كونغ تحتل المرتبة الأولى في “حرية التجارة على الصعيد الدولي” و “التنظيم” من بين خمسة مجالات للتقييم.

دور هونغ كونغ في تدويل الرنمينبي، مبادرة الحزام والطريق

في يوليوز/تموز2019، أعلنت الصين عن 11 إجراء في القطاع المالي لتعزيز الانفتاح في مبدأ اتخاذ الإجراءات “بشكل أسرع وليس أبطأ وعاجلاً وليس آجلاً”.

كمركز مالي دولي وجسر للانفتاح في اتجاهين للأمة – جلب الاستثمار الأجنبي والانطلاق إلى العالمية، أصبح دور هونغ كونغ في كونها ساحة اختبار للانفتاح المالي للبلاد بارزًا بشكل متزايد، وفقًا لمهنيين ماليين في هونغ كونغ.

في تقرير بحثي صدر في مارس/آذار 2021، قالت هونغ كونغ للتبادل والتخليص المحدودة أنه وعلى مر السنين، عززت هونغ كونغ بنيتها التحتية المالية باستمرار، مثل إدخال أنظمة جديدة لتسهيل البنوك من جميع أنحاء العالم لصنع الرينمينبي ( RMB ) عبر منصة هونج كونج.

إن هونغ كونغ هي أكبر مركز أعمال خارجي لليوان الصيني في العالم. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن سلطة النقد في هونج كونج، بلغ رصيد ودائع الرنمينبي في هونج كونج 841.9 مليار يوان (حوالي 125.85 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان 2022، بزيادة بنحو 133 ضعفًا عن ماي/أيار 2004. يتم التعامل مع أكثر من 70 في المائة من مدفوعات الرنمينبي الخارجية في العالم في هونغ كونغ.

علاوة على ذلك، في مخطط الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، صرحت الصين أنها ستدعم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي في الخارج بالرنمينبي ودعم انضمامها إلى بناء مبادرة الحزام والطريق (BRI) ، وهو جزء أساسي في النمط الجديد للانفتاح الشامل للصين.

قال يي جانج، محافظ البنك المركزي الصيني، في دجنبر/كانون الأول 2021، إن هونج كونج يمكنها تقديم دعم أكبر للربط المالي في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال: “باعتبار هونج كونج بوابة لشركات البر الرئيسي للانطلاق إلى العالمية، يمكنها تحسين الخدمات المالية لمساعدة هذه الشركات بشكل أفضل في مشاركة هذه الشركات في مبادرة الحزام والطريق”. “بصفتها مركزًا عالميًا لإدارة الأصول، يمكن لهونج كونج أيضًا جذب المزيد من المستثمرين الدوليين في التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق.”

https://news.cgtn.com/news/ 2022-06-28/Hong-Kong-25-years- on-A-bigger-role-in-nation-s- opening-up-1bdUXnGH0wo/index. html