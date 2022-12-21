‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): نهج حديثة: كيف تحفز الصين الشركات على إنعاش الأعمال

وطالب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي للصين، الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي، بجعل الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى والسعي لتحقيق تقدم مطرد لعام 2023.

ويعتقد المحللون أن الاقتصاد الصيني سينتعش وسيظل قوة دافعة موثوقة وهامة للاقتصاد العالمي في عام 2023.

وقد رتبت حكومات محلية عديدة لاستئجار طائرات لإرسال وفود من قطاع الأعمال لمقابلة الزبائن في الخارج، مما حفز المؤسسات على إحياء قطاع الأعمال.

شدد زانغ تشون لونغ، الباحث في أكاديمية جيانغسو الإقليمية للعلوم الاجتماعية، على أن استعادة النظام أمر مهم، ولكن الأهم هو استعادة الثقة الاقتصادية والحيوية.

“نحن بحاجة إلى تسريع وتيرة الدوران الاقتصادي والتنمية على الصعيدين المحلي والدولي “.

إبقاء المؤسسات قيد التشغيل

في السنوات الثلاث الماضية، تبنت الحكومات الصينية على جميع المستويات سلسلة من السياسات للحفاظ على تشغيل الشركات وسط موجات COVID-19 المتكررة.

ولحماية صانعي الرقائق المحليين في العاصمة الشرقية شنغهاي، سمحت لهم الحكومة البلدية بالعمل في إطار نظام “الحلقة المغلقة”.

يضمن مصنعو الرقائق هناك مخرجات طبيعية على الرغم من تفشي COVID-19 الذي بدأ في 28 مارس، عندما بدأت المدينة تشهد عددًا متزايدًا من عدوى أوميكرون.

استوعبت شركة Hua Hong Semiconductor Limited ، ثاني أكبر منتج للرقائق في الصين، أكثر من 6000 عامل موزعين على خمسة مصانع في شنغهاي منذ 27 مارس.

وقال وانغ ليجينغ، وهو عامل في هوا هونغ، لمجموعة الصين للإعلام ( CMG ) في أبريل إنه كان يقيم في المصنع خلال الأسبوعين الماضيين.

كما استأنفت ترسانة سفن شنغهاي الإنتاج في 23 أبريل وسلمت أكبر ناقلة إيثان كبيرة جدًا في العالم ( VLEC ) في 16 مايو.

للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وضعت أحواض بناء السفن أنظمة تهوية مستقلة تتطلب من الموظفين على متن السفينة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو تأكدت إصابتهم كحالات عدوى COVID-19 أن يكونوا تحت الحجر الصحي على الفور للحد من الانتشار المحتمل للفيروس.

وقال زانغ جيان، نائب المدير العام لحوض جيانغان للسفن، لـ CMG : “في المرحلة الأولى، استأنفنا عملية التسليم العادية على رصيف الميناء، ونخطط لإعادة فتح جميع خطوط إنتاج أحواض السفن بحلول نهاية مايو”.

من خلال تدابير COVID-19 الفعالة، نزعت شركة BYD الصينية من شركة Elon Musk ‘s Tesla لقبها كأكبر منتج للمركبات الكهربائية ( EV ) في العالم بالمبيعات في النصف الأول من عام 2022 مع 641000 سيارة مباعة.

جيف تشونغ، محلل سيارات مع سيتي جروب، وصف نمو مبيعات BYD بأنه “مثير للإعجاب”.

الشركات الصينية “تسافر إلى الخارج”

مع تخفيف الصين للقيود المفروضة على COVID-19 في ديسمبر، أرسلت المدن وفودًا إلى الأسواق الخارجية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، لتعزيز التجارة وتأمين الصفقات.

وأخذت مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين زمام المبادرة في انتعاش التجارة الخارجية ونظمت مجموعة من حوالي 100 مندوب يمثلون 50 مؤسسة للانضمام إلى معرض آسيا السادس والثلاثين للأزياء في طوكيو، اليابان.

قال لي لين، نائب مدير مكتب تنمية التجارة الخارجية في إدارة التجارة الإقليمية في تشجيانغ، لـ CMG : “الاجتماع شخصيًا أفضل من ألف رسالة بريد إلكتروني “.

وفي الوقت نفسه، أرسلت مدن في مقاطعة جيانغسو في شرق الصين، بما في ذلك سوتشو ووشي، ومقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين ومقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين، وفودا إلى الخارج التماسا لفرص جديدة.

قال وانغ يوانباي، المدير العام لشركة Wuxi Jiejin Precision Machinery Co., Ltd .

“شهدت الأسواق الدولية تغييرات هائلة على مدى السنوات الثلاث الماضية ونحن حريصون على التواصل مع عملائنا وجهًا لوجه لتوطيد علاقاتنا”.

ثقة الشركات الأجنبية في الصين

تقول الشركات الأجنبية إنها لا تزال تجد الصين وجهة جذابة للاستثمار على الرغم من COVID-19 .

عزز المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني ثقة الشركات الأجنبية في السوق، وفقًا لدراسة استقصائية صادرة في 27 أكتوبر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ( CCPIT ).

من بين أكثر من 500 مؤسسة أجنبية شملها الاستطلاع، أكد 96.7 في المائة إنجازات التنمية في الصين على مدى العقد الماضي، وأعرب 96.9 في المائة عن ثقة أقوى في السوق الصينية.

في الربع الأول من هذا العام، كان ما يقرب من 90 في المئة من الشركات الممولة من الخارج راضية عن سياسات الصين المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، وتعزيز المنافسة في السوق، والوصول إلى المباني التجارية والخدمات المالية.

وفي عام 2022 أيضًا، أطلقت شركة أودي الرائدة في مجال صناعة السيارات الأولى وشركة أودي الألمانية لصناعة السيارات مشروعًا لإنتاج مركبات كهربائية نقية في مدينة تشانغتشون في شمال شرق الصين، باستثمار إجمالي يزيد عن 30 مليار يوان (4.7 مليار دولار).

وقال الدكتور يورغن أنسر، رئيس أودي الصين، لـ CGTN إن “القرار مهم للغاية للذهاب مع شريكنا الموثوق FAW إلى مقاطعة جيلين”.

“إنه يدل بوضوح على التزامنا المستمر بالتحول الإلكتروني لصناعة السيارات الصينية.”