‫‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): “مناهج جديدة”: كيف عززت الصين علاجات فيروس COVID-19

بكين،22 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — تتسابق الصين ضد عقارب الساعة في تطوير أدوية COVID-19 مع تعزيز التطعيم – أحدهما لإنقاذ الأرواح والآخر لتوفير حماية واسعة.

في حين ساعدت تدابير احتواء COVID-19 الصارمة في السنوات الثلاث الماضية الصين على تجنب المتغيرات الأكثر فتكًا من Omicron ومنع العديد من الوفيات، فإن تطوير علاجات COVID-19 الفعالة يوسع أيضًا نطاق الحماية للأشخاص المعرضين لخطر التعرض بشكل كبير أو الذين يعانون من ظروف صحية كامنة.

اتخذت الصين مبادرة في تطوير أدوية COVID-19 من ثلاثة مناهج رئيسية منذ بداية الوباء. الاستراتيجيات الثلاث تثبط آلات تكرار الفيروس، وتمنع الفيروس من دخول الخلية المستهدفة وتنظم استجابة الجهاز المناعي البشري المفرطة.

تمت الموافقة على استخدام أول دواء مضاد لـ COVID-19 في الصين، وهو علاج كوكتيل لجسمين مضادين أحاديي النسيلة من amubarvimab و romlusevimab ، في حالات الطوارئ من قبل منظم الأدوية في البلاد في 8 ديسمبر 2021.

يتم تطبيق العلاج من خلال الحقن في الوريد والتجارب السريرية العشوائية في العديد من البلدان تشير إلى أنه فعال بنسبة 80 في المئة في خفض حالات الاستشفاء والوفيات بين المجموعات عالية الخطورة.

أثبتت الأجسام المضادة المستخدمة في العلاج أيضًا أنها تحيد الأجسام المضادة على نطاق واسع، وقادرة على استهداف مواقع مختلفة من الفيروس، وفقًا لزانغ لينكي، العالم الرائد المشارك في العلاج وأيضًا أستاذ في كلية الطب في جامعة تسينجوا.

قال تشانغ في ديسمبر 2021، عندما أجرى مقابلة مع صحيفة The Paper ، وهي منفذ إخباري رقمي صيني: “إن أدوية ولقاحات الأجسام المضادة مكملة لبعضها البعض، ولكل منها دورها في الوقاية من الأمراض وعلاجها”.

وبصرف النظر عن هذا العلاج الكوكتيل، أحرزت الصين تقدمًا في تطوير أدوية COVID-19 في السنوات الثلاث الماضية، وكان آخرها دواء مضاد أحادي النسيلة قائم على الرذاذ الأنفي، F61 .

تم تطوير F61 من قبل Sinopharm ، الشركة الصيدلانية المسؤولة عن إنتاج لقاحات COVID-19 المعطلة في البلاد، وتمت الموافقة على التجربة السريرية في 28 نوفمبر. كما أنه جسم مضاد واسع النطاق مع استجابة نشطة للغاية ضد متغيرات Omicron .

وقالت الشركة إن رذاذها الأنفي يسمح للعقار بالتأثير مباشرة على الجهاز التنفسي العلوي الأنفي البلعومي، مما يشكل غشاء واقي على الغشاء المخاطي الأنفي.

إلى جانب تطوير وإنتاج أدوية COVID-19 الأخرى، فإنها تساعد على تقليل شدة الأعراض ومنع دخول المستشفى والوفاة لدى الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 .

ولكن في الأساس، فإن تلقيح الناس هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الفيروس من التحول، كما قال خبير من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC ).

في مقابلة مع مجموعة وسائل الإعلام الصينية في أبريل 2021، قال وانغ هواكينغ، كبير علماء خطة التحصين في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الصين بحاجة إلى تلقيح ما لا يقل عن مليار شخص من أجل بناء حماية مناعية.

بنهاية 7 ديسمبر 2022، تم إعطاء حوالي 3.45 مليار لقاح وتم تطعيم أكثر من 228 مليون شخص فوق سن الستين بالكامل اعتبارًا من 28 نوفمبر، مما يمثل أكثر من 86 في المائة من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

أي أن أكثر من 90 في المائة من الناس في الصين تلقوا تطعيمهم الكامل من لقاحات COVID-19 – بما في ذلك حقن التعزيز.

وتشرع الصين الآن في حملة لإطلاق جرعات معززة ثانية، لا سيما بين كبار السن.

مع الاختراق المستمر في تطوير اللقاح، تمتلك الصين الآن لقاحات COVID-19 التي يمكن إعطاؤها للناس بطرق الحقن والاستنشاق ورذاذ الأنف.

كما أنها تعجل بتطوير لقاحاتها القائمة على الحمض النووي الريبي، والتي تمت الموافقة على استخدام أحدها في حالات الطوارئ في إندونيسيا في سبتمبر.